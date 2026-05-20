Kempower ja APM Terminals allekirjoittivat maailmanlaajuisen puitesopimuksen satamaterminaalien latausinfrastruktuurin toimituksista

Kempower ja APM Terminals ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen puitesopimuksen Kempowerin DC-pikalatausteknologian toimittamisesta APM Terminalsin verkostolle. Sopimus tukee APM Terminalsin suunnitelmaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi käyttämällä akkukäyttöisiä kontinkäsittelylaitteita ja uusiutuvaa energiaa. APM Terminals, joka on osa A. P. Moller – Maersk -konsernia, ylläpitää joustavia ja tehokkaita konttiterminaaleja 35 maassa ympäri maailmaa.

Sopimuksen mukaan Kempowerin suurteholatausinfrastruktuuria asennetaan seuraavien kolmen vuoden aikana APM Terminalsin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluviin satamaterminaaleihin.

Ensimmäiset kolme pilottihanketta on jo käynnistetty sähköajoneuvojen vastaanottamiseksi APM Terminals Yucatánissa Meksikossa, TM2:ssa Marokossa ja Callaossa Perussa.

”On hienoa olla mukana APM Terminalsin sähköistämissuunnitelmassa ja tukea heitä nollapäästötavoitteen saavuttamisessa. Kempowerin vankka ja luotettava lataustekniikka auttaa APM Terminalsia pitämään sähköisen kaluston liikkeellä ja optimoimaan toimintaansa”, sanoo Kempowerin myyntijohtaja Mathias Wiklund.

”Sähköistyminen on olennainen osa etenemistämme kohti nollapäästöjä vuoteen 2040 mennessä, erityisesti siirtyessämme dieselkäyttöisistä terminaalilaitteista sähköisiin vaihtoehtoihin. Globaalin puitesopimuksemme myötä Kempowerista tulee johdonmukaisen ja skaalautuvan latausinfrastruktuurin mahdollistava avainkumppani, joka tukee sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteitamme että tulevaisuuden latausratkaisutarpeitamme, joilla edistämme kestävää toimintaa terminaaleissamme”, sanoo APM Terminalsin Global Head of Asset Category Management Grant Morrison.

Kempowerin ja APM Terminalsin välinen kolmivuotinen puitesopimus ei sisällä sitovia tilausmääriä. APM Terminals tekee yksittäiset tilaukset Kempowerille omien investointisuunnitelmiensa ja tarpeidensa mukaisesti. Kempower julkistaa merkittävät tilaukset yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti, kun tilaukset on vahvistettu.

Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com

Tietoja APM Terminalsista

APM Terminals kehittää ja operoi edistyksellisiä konttiterminaaleja ympäri maailmaa ja on edistänyt alan standardeja jo yli puolen vuosisadan ajan. Yhtiö on A.P. Moller-Maerskin itsenäinen divisioona, jolla on toimipisteitä yli 60 avainkohteessa 35 maassa ympäri maailmaa – ja useita uusia kehitteillä. APM Terminals työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2024 sen terminaaleissa kävi yli 27 000 alusta ja käsiteltiin 23,2 miljoonaa konttia.