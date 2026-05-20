Kempower ja APM Terminals allekirjoittivat maailmanlaajuisen puitesopimuksen satamaterminaalien latausinfrastruktuurin toimituksista
20.5.2026 09:00:00 EEST | Kempower Oyj | Tiedote
Kempower ja APM Terminals ovat allekirjoittaneet kolmivuotisen puitesopimuksen Kempowerin DC-pikalatausteknologian toimittamisesta APM Terminalsin verkostolle. Sopimus tukee APM Terminalsin suunnitelmaa hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi käyttämällä akkukäyttöisiä kontinkäsittelylaitteita ja uusiutuvaa energiaa. APM Terminals, joka on osa A. P. Moller – Maersk -konsernia, ylläpitää joustavia ja tehokkaita konttiterminaaleja 35 maassa ympäri maailmaa.
Sopimuksen mukaan Kempowerin suurteholatausinfrastruktuuria asennetaan seuraavien kolmen vuoden aikana APM Terminalsin maailmanlaajuiseen verkostoon kuuluviin satamaterminaaleihin.
Ensimmäiset kolme pilottihanketta on jo käynnistetty sähköajoneuvojen vastaanottamiseksi APM Terminals Yucatánissa Meksikossa, TM2:ssa Marokossa ja Callaossa Perussa.
”On hienoa olla mukana APM Terminalsin sähköistämissuunnitelmassa ja tukea heitä nollapäästötavoitteen saavuttamisessa. Kempowerin vankka ja luotettava lataustekniikka auttaa APM Terminalsia pitämään sähköisen kaluston liikkeellä ja optimoimaan toimintaansa”, sanoo Kempowerin myyntijohtaja Mathias Wiklund.
”Sähköistyminen on olennainen osa etenemistämme kohti nollapäästöjä vuoteen 2040 mennessä, erityisesti siirtyessämme dieselkäyttöisistä terminaalilaitteista sähköisiin vaihtoehtoihin. Globaalin puitesopimuksemme myötä Kempowerista tulee johdonmukaisen ja skaalautuvan latausinfrastruktuurin mahdollistava avainkumppani, joka tukee sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteitamme että tulevaisuuden latausratkaisutarpeitamme, joilla edistämme kestävää toimintaa terminaaleissamme”, sanoo APM Terminalsin Global Head of Asset Category Management Grant Morrison.
Kempowerin ja APM Terminalsin välinen kolmivuotinen puitesopimus ei sisällä sitovia tilausmääriä. APM Terminals tekee yksittäiset tilaukset Kempowerille omien investointisuunnitelmiensa ja tarpeidensa mukaisesti. Kempower julkistaa merkittävät tilaukset yhtiön tiedonantopolitiikan mukaisesti, kun tilaukset on vahvistettu.
Kempower media:
Paula Savonen, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kempower
paula.savonen@kempower.com
+358 400 343 851
APM Terminals Media
Sissel Christine Søe, vanhempi viestintäneuvoja, Maersk & APM Terminals Global, Sissel.s@maersk.com
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
Tietoja APM Terminalsista
APM Terminals kehittää ja operoi edistyksellisiä konttiterminaaleja ympäri maailmaa ja on edistänyt alan standardeja jo yli puolen vuosisadan ajan. Yhtiö on A.P. Moller-Maerskin itsenäinen divisioona, jolla on toimipisteitä yli 60 avainkohteessa 35 maassa ympäri maailmaa – ja useita uusia kehitteillä. APM Terminals työllistää noin 22 000 henkilöä. Vuonna 2024 sen terminaaleissa kävi yli 27 000 alusta ja käsiteltiin 23,2 miljoonaa konttia.
Paula SavonenViestintäjohtajaKempowerPuh:+358 29 0021900paula.savonen@kempower.com
Kempower and APM Terminals sign a global framework agreement for the supply of charging infrastructure for port terminals20.5.2026 09:00:00 EEST | Press release
Two of the leading companies in their respective fields are moving forward to ensure fast and reliable electric operations. Kempower, a global frontrunner in DC fast-charging solutions, and APM Terminals, operating resilient and efficient container terminals in 35 countries around the world and part of A. P. Moller - Maersk, have signed a three-year framework agreement on the supply of Kempower’s DC fast-charging technology across APM Terminals’ network. The agreement supports APM Terminals’ roadmap to decarbonise operations via the use of battery-electric container handling equipment and use of renewable energy. Under the agreement, Kempower’s high-power charging infrastructure will be installed in various terminals across APM Terminals’ global network during the next three years. The first three pilot projects have already been started in APM Terminals Yucatán in Mexico, TM2 in Morocco, and Callao in Peru, to accommodate the first electric vehicles in the terminals. “We are honoured
