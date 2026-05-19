Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
20.5.2026 03:54:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 20.5.2026
Rakennuspalo, keskisuuri, Vanhatie, Jyväskylä
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Vanhatielle hieman ennen kolme keskiviikonvastaisena yönä. Kohteeseen on hälytetty seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä.
Lisätietoja: klo 4:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Uuraisten sosiaali- ja terveysasemalla ukkosen aiheuttama häiriö tietokoneissa ja puhelimissa19.5.2026 14:24:50 EEST | Tiedote
Tiistaina 19.5. iltapäivän loput vastaanotot on peruttu eikä puhelinpalvelu toimi. Kiirevastaanotto palvelee Palokan sosiaali- ja terveysasemalla.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote18.5.2026 18:09:43 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 18.05.2026 Maastopalo: keskisuuri, Puttolantie; Laukaa Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta maastopalosta Laukaan Puttolantielle. Kohteessa on palanut peltoa noin. 0,5 hehtaarin alueelta. Sammutustyöt ovat käynnissä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelut kesällä 202618.5.2026 12:45:04 EEST | Tiedote
Useat Keski-Suomen hyvinvointialueen palvelut toimivat normaalisti läpi kesän. Palvelut, joihin lomakausi tuo muutoksia on koottu hyvinvointialueen verkkosivuille osoitteeseen www.hyvaks.fi/kesan-aukioloajat.
Keski-Suomen hyvinvointialueelle uusia ammatinharjoittajalääkäreitä18.5.2026 09:12:06 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnisti huhtikuun alussa (8.4.–4.5.) tarjouskilpailun, jossa etsittiin ammatinharjoittajalääkäreitä Karstulan, Kyllön ja Laukaan sosiaali- ja terveysasemille sekä Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupisteelle. Tarjouskilpailuun saatiin 5 hyväksyttyä tarjousta, joiden perusteella uudet ammatinharjoittajalääkärit saadaan kaikille neljälle paikkakunnalle.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.5.2026 12:02:52 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.5.2026 Tiedotteet Saarijärven ja Muuramen tehtävistä Rakennuspalo keskisuuri, Häkkiläntie, Saarijärvi Erillisessä noin 45 neliön autotallissa syttyi palamaan moottoripyörä. Palo levisi rakenteisiin ja autotalli tuhoutui palossa. Palon leviäminen saatiin estettyä viereiseen rakennukseen. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa sammutustoiminta käynnissä. Kohteessa yksiköitä Saarijärveltä, Äänekoskelta ja Konginkankaalta. Ihmisen pelastaminen, Muurame Henkiö oli kiivennyt rakennuksen katolle puhdistamaan kattoa, muttei päässyt omatoimisesti alas. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö avusti henkilön alas tikkailta, ei henkilövahinkoja.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme