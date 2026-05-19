Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.5.2026 Tiedotteet Saarijärven ja Muuramen tehtävistä Rakennuspalo keskisuuri, Häkkiläntie, Saarijärvi Erillisessä noin 45 neliön autotallissa syttyi palamaan moottoripyörä. Palo levisi rakenteisiin ja autotalli tuhoutui palossa. Palon leviäminen saatiin estettyä viereiseen rakennukseen. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa sammutustoiminta käynnissä. Kohteessa yksiköitä Saarijärveltä, Äänekoskelta ja Konginkankaalta. Ihmisen pelastaminen, Muurame Henkiö oli kiivennyt rakennuksen katolle puhdistamaan kattoa, muttei päässyt omatoimisesti alas. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö avusti henkilön alas tikkailta, ei henkilövahinkoja.