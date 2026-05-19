Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

20.5.2026 03:54:54 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jaa
Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 20.5.2026

Rakennuspalo, keskisuuri, Vanhatie, Jyväskylä

Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Vanhatielle hieman ennen kolme keskiviikonvastaisena yönä. Kohteeseen on hälytetty seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä.

Lisätietoja: klo 4:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

Avainsanat

pelastuslaitosonnettomuustiedotekeski-suomen pelastuslaitoshyvakskeski-suomen hyvinvointialue

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen hyvinvointialueelle uusia ammatinharjoittajalääkäreitä18.5.2026 09:12:06 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen käynnisti huhtikuun alussa (8.4.–4.5.) tarjouskilpailun, jossa etsittiin ammatinharjoittajalääkäreitä Karstulan, Kyllön ja Laukaan sosiaali- ja terveysasemille sekä Toivakan sosiaali- ja terveyspalvelupisteelle. Tarjouskilpailuun saatiin 5 hyväksyttyä tarjousta, joiden perusteella uudet ammatinharjoittajalääkärit saadaan kaikille neljälle paikkakunnalle.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote17.5.2026 12:02:52 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 17.5.2026 Tiedotteet Saarijärven ja Muuramen tehtävistä Rakennuspalo keskisuuri, Häkkiläntie, Saarijärvi Erillisessä noin 45 neliön autotallissa syttyi palamaan moottoripyörä. Palo levisi rakenteisiin ja autotalli tuhoutui palossa. Palon leviäminen saatiin estettyä viereiseen rakennukseen. Ei henkilövahinkoja. Kohteessa sammutustoiminta käynnissä. Kohteessa yksiköitä Saarijärveltä, Äänekoskelta ja Konginkankaalta. Ihmisen pelastaminen, Muurame Henkiö oli kiivennyt rakennuksen katolle puhdistamaan kattoa, muttei päässyt omatoimisesti alas. Yksi pelastuslaitoksen yksikkö avusti henkilön alas tikkailta, ei henkilövahinkoja.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye