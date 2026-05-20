Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
20.5.2026 06:10:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Jatkotiedote 20.5.2026
Keskisuuri rakennuspalo, Vanhatie, Jyväskylä
Jyväskylän Vanhatiellä sammutustyöt tulevat jatkumaan pitkälle aamuun. Kyseessä neljän asunnon rintamamiestalotyyppinen noin 250 neliöinen rakennus. Kaikki neljä asukasta pääsivät itse poistumaan rakennuksesta ja ensihoito tarkasti heidät paikan päällä.
Syttymissyytä selvitetään yhdessä poliisin kanssa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote20.5.2026 03:54:54 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.5.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Vanhatie, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Vanhatielle hieman ennen kolme keskiviikonvastaisena yönä. Kohteeseen on hälytetty seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä. Lisätietoja: klo 4:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
