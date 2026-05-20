Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.5.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Vanhatie, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Vanhatielle hieman ennen kolme keskiviikonvastaisena yönä. Kohteeseen on hälytetty seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä. Lisätietoja: klo 4:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112