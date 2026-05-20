20.5.2026 06:10:02 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

Jatkotiedote 20.5.2026

Keskisuuri rakennuspalo, Vanhatie, Jyväskylä

Jyväskylän Vanhatiellä sammutustyöt tulevat jatkumaan pitkälle aamuun. Kyseessä neljän asunnon rintamamiestalotyyppinen noin 250 neliöinen rakennus. Kaikki neljä asukasta pääsivät itse poistumaan rakennuksesta ja ensihoito tarkasti heidät paikan päällä. 

Syttymissyytä selvitetään yhdessä poliisin kanssa. 

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 20.5.2026 Rakennuspalo, keskisuuri, Vanhatie, Jyväskylä Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Jyväskylän Vanhatielle hieman ennen kolme keskiviikonvastaisena yönä. Kohteeseen on hälytetty seitsemän pelastuslaitoksen yksikköä ja sammutustyöt kohteessa ovat käynnissä. Lisätietoja: klo 4:30 jälkeen päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112

