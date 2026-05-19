Väkivallan tunnistamista terveydenhuollossa kehitetään – HUS ja Rikosuhripäivystys vahvistavat puheeksi ottamista

Vammojen hoidon ohella väkivallan taustaa ei aina terveydenhuollossa ehditä tai osata ottaa puheeksi. Esimerkiksi kasvomurtumapotilaista jopa 30–40 prosenttia on saanut vammansa väkivallan uhrina.

”Usein kyse ei ole välinpitämättömyydestä, vaan siitä, että ei ole selkeää toimintamallia tai varmuutta siitä, miten tilanteessa pitäisi toimia. Silloin asia voi jäädä käsittelemättä. Tämä ilmiö koskee monia erikoisaloja”, sanoo HUSin suu- ja leukakirurgi Johanna Uittamo.

Kaikissa HUSin päivystyksissä on otettu käyttöön hoitoketju, joka selkeyttää väkivaltaa kokeneiden potilaiden hoitoa ja jatkohoitoon ohjaamista. Hoitoketju keskittyy väkivallan tunnistamiseen, potilaan kohtaamiseen, vammojen kirjaamiseen ja jatkohoidon järjestämiseen.

Samalla HUS tiivistää yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa kouluttamalla henkilöstöään ja hyödyntämällä järjestöjen asiantuntemusta. Lisäksi HUS on koonnut väkivaltaa kokeneille kolmannen sektorin tukipalvelujen yhteystiedot sivulle www.hus.fi/tukea.

Tunnista ja ohjaa -työkalu auttaa tunnistamaan väkivallan

Rikosuhripäivystyksessä ilmiö näkyy toisesta suunnasta. Kun asiaa ei oteta puheeksi, kokemus voi jäädä käsittelemättä ja tarvittava tuki saamatta. Tällöin myös mahdollisesti tapahtuneen rikoksen merkitys voi jäädä tunnistamatta.

Victim Support Europen toteuttaman Invictus-hankkeen tutkimuksen mukaan Suomessa rikoksen uhrien tukijärjestelmä toimii, mutta ei takaa yhdenvertaista apua kaikille. Tämä voi vaarantaa uhrien oikeuksien toteutumisen ja lisätä toissijaisen uhriksi joutumisen riskiä. Toissijaisella uhriksi joutumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa uhri ei saa riittävää tukea tai tulee kohdelluksi epäasiallisesti palvelujärjestelmässä tai oikeusprosessissa, mikä syventää alkuperäisen rikoksen aiheuttamaa vahinkoa.

"Yksikin kysymys voi olla ratkaiseva siinä, että ihminen saa apua ja hänen kokemuksensa huomioidaan”, sanoo Rikosuhripäivystyksen palvelutoimintojen kehittämispäällikkö Maatu Arkio-Lampinen.

Rikosuhripäivystys on kehittänyt Tunnista ja ohjaa -työkalun tukemaan ammattilaisia tilanteissa, joissa väkivalta voi jäädä piiloon. Työkalu auttaa arvioimaan tilannetta, tarjoaa tukea puheeksi ottamiseen, antaa tietoa ja ohjaa eteenpäin sopiviin tukipalveluihin. Sen tavoitteena on helpottaa ammattilaisten työtä ja madaltaa kynnystä toimia.

Aiheesta järjestetään kaikille avoin Studia Medicina -yleisöluento 20.5.

