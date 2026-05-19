Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti yhteistoimintaneuvottelujen toimeenpanosta
20.5.2026 08:25:20 EEST | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (Keusote) aluehallitus on kokouksessaan 19.5.2026 hyväksynyt yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen ja päättänyt neuvottelujen toimeenpanosta.
Yhteistoimintaneuvottelut käytiin 23.3.–6.5.2026 osana hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa. Neuvottelujen tavoitteena oli saavuttaa noin 3 miljoonan euron vuosittaiset säästöt palvelujen jatkuvuus ja lakisääteiset velvoitteet turvaten. Hyväksytyn ratkaisun arvioidaan tuovan noin 3,1 miljoonan euron vuotuiset säästöt.
Neuvottelujen aikana henkilöstövähennyksiä pystyttiin vähentämään alkuperäisiin arvioihin verrattuna merkittävästi. Irtisanomisten enimmäismäärä pieneni alkuperäisestä 65 henkilöstä 35 henkilöön ja osa-aikaistamisten määrä 20 henkilöstä kahteen henkilöön.
Henkilötyövuosivähennysten arvio puolittui alkuperäisestä 90 henkilötyövuodesta 49 henkilötyövuoteen. Lisäksi muutoksia toteutetaan tehtäväjärjestelyillä, liikkeenluovutuksilla ja täyttämättömien vakanssien lakkauttamisilla. Yhteensä henkilöstövaikutukset koskevat 155 henkilöä.
-Ensisijaisena tavoitteena on ollut turvata palvelujen jatkuvuus sekä vähentää henkilöstövaikutuksia mahdollisimman paljon hyödyntämällä eläköitymisiä, tehtäväjärjestelyjä ja sisäisiä siirtoja, kertoo aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu.
Toimeenpano käynnistyy vaiheittain
Päätösten toimeenpano käynnistyy vaiheittain vuoden 2026 aikana. Henkilöstölle tarjotaan muutosturvaa, työllistymistä tukevia palveluja sekä mahdollisuuksia uusiin tehtäviin hyvinvointialueella. Lisäksi irtisanotuille tarjotaan työllistymisvalmennusta ja työllistymisvapaita palvelussuhteen keston mukaisesti.
Toiminnalliset muutokset kohdistuvat useisiin palvelukokonaisuuksiin. Muutoksia tehdään muun muassa ikääntyneiden palveluissa, kuntoutuspalveluissa, asiakasohjauksessa, sosiaalipalveluissa sekä konsernipalveluissa. Tavoitteena on vahvistaa palvelujen vaikuttavuutta, parantaa toiminnan tuottavuutta ja turvata hyvinvointialueen taloudellinen kestävyys.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen taloudellinen tilanne on edelleen haastava. Vuoden 2025 tilinpäätös oli 8,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta aikaisempien vuosien katettavaa alijäämää on edelleen noin 125 miljoonaa euroa. Aluevaltuusto on linjannut, että talous sopeutetaan vuoden 2029 loppuun mennessä palvelujen jatkuvuuden turvaamiseksi.
Yhteyshenkilöt
Helinä Perttualuehallituksen puheenjohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 315 2490helina.perttu@keusote.fi
Raija KontioHyvinvointialuejohtajaKeski-Uudenmaan hyvinvointialuePuh:040 768 2627raija.kontio@keusote.fi
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.
