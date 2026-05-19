Kokoomuksen Valtola: Työllisyys kääntyy kasvuun – pitkäaikaistyöttömyys laskuun jo kesän jälkeen

– Poikkeuksellisen haastavasta taloustilanteesta huolimatta käänne parempaan on alkanut. Työllisyys kasvaa jo tänä vuonna ja työllisten määrän ennustetaan vahvistuvan edelleen tulevina vuosina, Valtola sanoo.

Myös pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kääntyvän laskuun jo kesän jälkeen. Valtolan mukaan kehitys on erityisen myönteinen, sillä laskun arvioidaan tapahtuvan nopeammin kuin kahdessa edellisessä työmarkkinaennusteessa.

– Pitkäaikaistyöttömyyden lasku on erittäin tärkeä ja myönteinen uutinen. Se kertoo siitä, että yhä useampi löytää takaisin työelämään, Valtola toteaa.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n viime syksynä tekemän selvityksen perusteella korkeakoulutettujen työllistyminen valmistumisen jälkeen on sekin pysynyt käytännössä ennallaan vuoteen 2019 verrattuna.

Valtola muistuttaa, että hallitus päätti kevään budjettiriihessä useista toimista erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteen helpottamiseksi.

– Kevään riihessä päätimme useista toimista, joilla helpotetaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Näitä uudistuksia viedään nyt vauhdilla eteenpäin, jotta mahdollisimman moni nuori pääsisi kiinni työhön, Valtola sanoo.

Valtolan mukaan hallituksen tavoitteena on vahvistaa Suomen talouskasvua ja parantaa työllisyyttä pitkäjänteisillä uudistuksilla.

– Työ on paras tapa rakentaa omaa tulevaisuutta. Orpon hallitus on tehnyt uudistuksia, joita Suomessa on lykätty liian pitkään. Kun yritysten kynnys uuden työntekijän palkkaamiseen madaltuu, syntyy enemmän työpaikkoja. Nyt nähdään ensimmäiset selkeät merkit siitä, että työmarkkinauudistukset toimivat, vaikka ajat ovat haastavat. Ja juuri siitä syystä uudistuksia on tehty. Niistä ei tule missään nimessä peruuttaa, Valtola sanoo.