Kokoomuksen Valtola: Työllisyys kääntyy kasvuun – pitkäaikaistyöttömyys laskuun jo kesän jälkeen
20.5.2026 08:26:33 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työmarkkinaennusteen mukaan työllisyys kääntyy kasvuun jo tänä vuonna ja työllisten määrän ennustetaan vahvistuvan edelleen tulevina vuosina. Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtolan mukaan kyse on erittäin rohkaisevasta käänteestä Suomen työmarkkinoilla.
– Poikkeuksellisen haastavasta taloustilanteesta huolimatta käänne parempaan on alkanut. Työllisyys kasvaa jo tänä vuonna ja työllisten määrän ennustetaan vahvistuvan edelleen tulevina vuosina, Valtola sanoo.
Myös pitkäaikaistyöttömyyden ennustetaan kääntyvän laskuun jo kesän jälkeen. Valtolan mukaan kehitys on erityisen myönteinen, sillä laskun arvioidaan tapahtuvan nopeammin kuin kahdessa edellisessä työmarkkinaennusteessa.
– Pitkäaikaistyöttömyyden lasku on erittäin tärkeä ja myönteinen uutinen. Se kertoo siitä, että yhä useampi löytää takaisin työelämään, Valtola toteaa.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n viime syksynä tekemän selvityksen perusteella korkeakoulutettujen työllistyminen valmistumisen jälkeen on sekin pysynyt käytännössä ennallaan vuoteen 2019 verrattuna.
Valtola muistuttaa, että hallitus päätti kevään budjettiriihessä useista toimista erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteen helpottamiseksi.
– Kevään riihessä päätimme useista toimista, joilla helpotetaan nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Näitä uudistuksia viedään nyt vauhdilla eteenpäin, jotta mahdollisimman moni nuori pääsisi kiinni työhön, Valtola sanoo.
Valtolan mukaan hallituksen tavoitteena on vahvistaa Suomen talouskasvua ja parantaa työllisyyttä pitkäjänteisillä uudistuksilla.
– Työ on paras tapa rakentaa omaa tulevaisuutta. Orpon hallitus on tehnyt uudistuksia, joita Suomessa on lykätty liian pitkään. Kun yritysten kynnys uuden työntekijän palkkaamiseen madaltuu, syntyy enemmän työpaikkoja. Nyt nähdään ensimmäiset selkeät merkit siitä, että työmarkkinauudistukset toimivat, vaikka ajat ovat haastavat. Ja juuri siitä syystä uudistuksia on tehty. Niistä ei tule missään nimessä peruuttaa, Valtola sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Oskari ValtolaKansanedustaja
Kaakkois-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Partanen: Neuvoloita ei lakkauteta – perheet saavat jatkossa apua yhdestä paikasta ilman pompottelua19.5.2026 11:51:52 EEST | Tiedote
Kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen oikoo julkisuudessa syntyneen väärän käsityksen siitä, että hallitus olisi lakkauttamassa neuvolat tai perheneuvolat. Näin ei ole. Neuvolat säilyvät ennallaan, ja perheneuvoloiden osaaminen on tarkoitus koota osaksi uutta lapsiperhepalvelua, jotta perheet saisivat apua nopeammin ja sujuvammin yhdestä paikasta.
Kokoomuksen Vuornos: Ulkomaalaistaustaisten lasten pienituloisuusaste on hälyttävän korkea – perheenyhdistämisen kriteereitä tarkasteltava17.5.2026 13:56:38 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Henrik Vuornos pitää ulkomaalaistaustaisten lasten pienituloisuusastetta hälyttävän korkeana. Ulkomaalaistaustaisista lapsista 52,3 prosenttia asui vuonna 2024 pienituloisissa asuntokunnissa (alle 60 % mediaanitulosta) Keha-keskuksen kotoutumisen indikaattorit-tietokannan mukaan. Suomalaistaustaisista lapsista pienituloisessa asuntokunnassa vuonna 2024 asui 11,4 prosenttia.
Kokoomuksen Autto Lindtmanille: Puolustushankinnoissa ratkaisee Suomen turvallisuus16.5.2026 14:18:03 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto muistuttaa, että puolustushankintojen ensisijainen tehtävä on turvata Suomen puolustuskyky. Kotimaisen puolustusteollisuuden vahvistaminen on tärkeää, mutta hankintapäätökset tehdään turvallisuus edellä.
Kokoomuksen Valkonen: Lindtman ei voi lykätä vaihtoehtoaan loputtomasti16.5.2026 12:45:43 EEST | Tiedote
SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman on jälleen siirtänyt puolueensa talousvaihtoehdon julkistamista.
Kokoomuksen Kauma: Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi jatkossa ottaa työtä vastaan ilman pelkoa eläkkeen menettämisestä13.5.2026 17:21:36 EEST | Tiedote
Orpon hallitus uudistaa työkyvyttömyyseläkkeen ja työnteon yhteensovittamista. Uusi joustomalli helpottaa työkyvyttömyyseläkettä saavien mahdollisuuksia tehdä työtä ilman pelkoa siitä, että eläke pienenee tai katkeaa yllättäen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme