Dokumentaristi Sami Kieksi sukeltaa digihuijausten maailmaan – FA kumppanina uudessa tv-sarjassa
20.5.2026 10:05:30 EEST | Finanssiala ry | Tiedote
Voiko digitalisaatioon enää luottaa? Nelosen uusi kuusiosainen dokumenttisarja Sami Kieksi: Digihuijaukset paljastaa, miten digitaalinen rikollisuus toimii ja miksi kukaan ei ole siltä turvassa. Ohjelma on tehty yhteistyössä Finanssiala ry:n (FA) kanssa. FA on rahoittanut dokumenttisarjan tekoa.
Digihuijaukset-sarjassa palkittu dokumentaristi kohtaa huijausten uhreja, rikollisia, viranomaisia ja asiantuntijoita selvittääkseen, miten nopeasti kasvava digirikollisuus toimii ja miksi yhä useampi suomalainen joutuu sen kohteeksi. Jaksoissa pureudutaan muun muassa rahamuuleihin ja rahanpesuun, turvatilipetoksiin, tietojenkalasteluun sekä rakkaus- ja sijoitushuijauksiin ja identiteettivarkauksiin, joissa rikolliset käyttävät hyväkseen ihmisten luottamusta, pelkoa ja inhimillisiä tarpeita.
Lisäksi sarja tarkastelee ilmiön näkymättömiä seurauksia: häpeää, joka hiljentää uhrit, sekä kasvavaa kysymystä siitä, voiko digitalisaatioon enää luottaa huijausten yleistyessä.
”Yksi sarjan tärkeimmistä tavoitteista on vähentää digihuijausten kohteeksi joutuneiden ihmisten kokemaa häpeää. On aika lopettaa ajattelu, että huijausten kohteeksi joutuneet ihmiset olisivat tyhmiä – se ei pidä paikkaansa. Uskon, että meistä ihan kuka tahansa voi joutua huijatuksi”, Sami Kieksi sanoo.
Digihuijauksista kertova sarja alkaa Ruudussa ja Nelosella marraskuussa.
Poikkeuksellisen laaja yhteiskunnallinen ongelma
Huijatuksi tuleminen on uhrille aina nöyryyttävä kokemus, joka aiheuttaa paljon inhimillistä tuskaa. Huijaukset nakertavat luottamusta paitsi toisiin ihmisiin, myös viranomaisiin, pankkeihin ja jopa digitalisoituneen yhteiskunnan toimivuuteen.
Vaikuttamisesta ja viestinnästä vastaava johtaja Tuomo Yli-Huttula Finanssiala ry:stä toteaa, että juuri tästä syystä FA halusi lähteä mukaan tekemään tv-dokumenttisarjaa huijauksista.
”Luottamus on finanssialan ja koko suomalaisen yhteiskunnan tärkeintä pääomaa. Finanssiyhtiöt eivät kerta kaikkiaan voi toimia ilman asiakkaiden luottamusta siihen, että heidän varallisuudestaan pidetään kaikin tavoin huolta. Olemme alalla vahvasti sitoutuneet tekemään voitavamme huijausten kitkemiseksi ja luottamuksen vaalimiseksi.”
”FA on kampanjoinut näkyvästi digihuijauksia vastaan jo useamman vuoden, mutta Digihuijatut-sarjan avulla toivomme nyt tavoittavamme mahdollisimman monta suomalaista. Sami Kieksi on monelle tuttu tv-kasvo koskettavista tosielämän tarinoistaan. Uskon, että hän osaa kertoa myös digihuijausten karusta maailmasta koukuttavalla tavalla”, Yli-Huttula sanoo.
FA:n pankeilta keräämien tietojen mukaan suomalaisilta yritettiin huijata viime vuonna yhteensä 148 miljoonaa euroa, josta pankit onnistuivat estämään tai palauttamaan huijattuja maksuja 75,5 miljoonan euron edestä.
Yhteyshenkilöt
Tuomo Yli-HuttulaJohtaja, vaikuttaminenPuh:+358 40 652 9118tuomo.yli-huttula@finanssiala.fi
Marjo LapattoJohtava asiantuntijaPuh:+358 50 584 7339marjo.lapatto@finanssiala.fi
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
