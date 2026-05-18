Kutsu medialle: Mistä syntyy uusi kasvu? Tervetuloa Etlan seminaariin 26.5. klo 9.30

Suomi tarvitsee kipeästi talouskasvua ja uusia kasvun lähteitä. Ilmastonmuutoksen synnyttämät uudet kestävän kehityksen tavoitteet ja kansainvälistymisen aiheuttama kilpailun kiristyminen ovat vauhdittaneet liiketoimintaympäristön ja innovaatiomallien kehittymistä. Uusia kasvun lähteitä on siis jo syntynyt, mutta tieto, miten niiden luomista ja hyödyntämistä parhaiten edistetään, on edelleen vähäistä.

Etla on selvittänyt monivuotisessa Business Finlandin rahoittamassa tutkimushankkeessa “How to boost R&D through internationalization and sustainability?” uusia talouskasvun lähteitä. Samalla on tutkittu, miten ympäristösääntely ja maailmanmarkkinoiden muutokset voisivat edistää kasvua Suomessa. Nyt järjestettävä hankkeen loppuseminaari kokoaa tutkimustyön tulokset yhteen.

Aika: Tiistaina 26.5. klo 9.30

Paikka: FLIK, Tapahtumastudio ELIEL, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2 TAI Livestriimi

Webinaarin ohjelma

klo 9 alkaen kahvitarjoilu

09.30–09.35 Tervetuloa / tiedottaja Justiina Airas, Etla

09.35–09.50 Kansainvälisen kaupan shokit ja innovaatiot / tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij, Etla

09.50–10.05 Päästökaupan vaikutukset yritysten tuottavuuteen ja innovaatiotoimintaan / tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij, Etla

10.05–10.25 Do R&D spillovers support the low-carbon transition? (in English) / tutkimuspäällikkö Natalia Kuosmanen, Etla

10.25–10.45 Suomen tavaraviennin heikko kehitys johtuu sekä suorituskyvystä että tuotevalikoimasta / vanhempi tutkija Ville Kaitila, Etla

10.45–11.00 Kysymyksiä ja keskustelua