Rinnekodit

Rinnekodit ostaa Poutapolku Oy:n

20.5.2026 12:00:00 EEST | Rinnekodit | Tiedote

Rinnekodit Oy on ostanut lastensuojelupalveluja tuottavan Poutapolku Oy:n koko osakekannan. Kauppa on ehdollinen ja vaatii Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän. Kaupan myötä Rinnekodit Oy vahvistaa lasten ja nuorten palvelujaan ja valtakunnallisen toimijan palveluverkostosta tulee entistä laajempi.

Tummahiuksinen tyttö istuu sohvalla ja heittää molemmin käsin ilmaan popcornia.
Toteutuessaan kauppa tarkoittaa sitä, että Rinnekodit omistaa jatkossa Poutapolku Oy:n 100-prosenttisesti, mutta Poutapolku Oy jatkaa itsenäisenä Rinnekodit Oy:n tytäryhtiönä. Palvelut jatkuvat ennallaan, ja entiset työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä.

Olemme erittäin iloisia siitä, että saimme kumppaniksi juuri Rinnekodit. Poutapolun ja Rinnekotien ihmisläheinen arvopohja ja käsitys laadukkaasta asiakastyöstä sekä hyvinvoivasta henkilöstöstä kohtaavat. Osana Rinnekoteja saamme mahdollisuuden edelleen kehittää ja kasvattaa Poutapolun palveluja ja henkilöstön hyvinvointia”, kertovat Poutapolun yrittäjät Terhi Blomberg, Liisa-Mari Haataja, Janne Telén ja Hans Keihäs.

”Poutapolku on tehnyt merkityksellistä työtä, jota jatkamme ja kehitämme edelleen. Jaamme samankaltaiset arvot ja ajatukset korkeasta asiakastyön laadusta sekä hyvinvoivasta henkilökunnasta”, toteaa Rinnekotien liiketoimintajohtaja Annareetta Vaara.

”Kaupan myötä Rinnekodit vahvistaa lasten ja nuorten palvelujaan ja valtakunnallisesta palveluverkostostamme tulee entistä vahvempi. Toivotamme Poutapolun asiakkaat ja henkilöstön tervetulleiksi”, Vaara jatkaa.

Rinnekodit on Diakonissalaitoksen kokonaan omistama, sosiaalipalveluja tarjoava yhteiskunnallinen yritys. Rinnekodit on valtakunnallinen toimija ja sen palvelujen piirissä on noin 5 000 asiakasta. Palveluja tarjotaan vammaisille, ikääntyneille, lapsille ja nuorille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille. Rinnekodit työllistää runsaat 3 200 henkilöä. Vuotuinen liikevaihto on n. 248 M€.

Poutapolku on suomalainen sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia avo- ja sijaishuollon palveluja tarjoava valtakunnallinen toimija. Poutapolku on mukana noin tuhannen asiakkaan arjessa viikoittain. Poutapolulla työskentelee noin 250 ammattilaista. Poutapolun vuotuinen liikevaihto on n. 12 M€.

Yhteyshenkilöt

Annareetta Vaara, liiketoimintajohtaja, Rinnekodit Oy
p. 050 342 6508, annareetta.vaara@rinnekodit.fi

Hans Keihäs, toimitusjohtaja, Poutapolku Oy
p. 0400 882 911, hans.keihas@poutapolku.fi

Susanna Kaaja, viestintä- ja markkinointipäällikkö, Rinnekodit
p. 050 325 2072, susanna.kaaja@rinnekodit.fi

Rinnekodit on kaupungistuvan Suomen erityispalvelujen tuottaja. Rinnekodit tarjoaa vaikuttavia sote-palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille valtakunnallisesti.
Rinnekodit on myös merkityksellinen työpaikka noin 3 200:lle sote-alan ammattilaiselle, jotka tekevät työtä ammattitaidolla ja sydän mukana. Rinnekodit on yhteiskunnallinen yritys ja osa Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä säätiökonsernia. Rinnekodit – Elämän poluilla. Lue lisää: www.rinnekodit.fi

