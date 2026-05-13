Rinnekodit ostaa Poutapolku Oy:n

Toteutuessaan kauppa tarkoittaa sitä, että Rinnekodit omistaa jatkossa Poutapolku Oy:n 100-prosenttisesti, mutta Poutapolku Oy jatkaa itsenäisenä Rinnekodit Oy:n tytäryhtiönä. Palvelut jatkuvat ennallaan, ja entiset työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että saimme kumppaniksi juuri Rinnekodit. Poutapolun ja Rinnekotien ihmisläheinen arvopohja ja käsitys laadukkaasta asiakastyöstä sekä hyvinvoivasta henkilöstöstä kohtaavat. Osana Rinnekoteja saamme mahdollisuuden edelleen kehittää ja kasvattaa Poutapolun palveluja ja henkilöstön hyvinvointia”, kertovat Poutapolun yrittäjät Terhi Blomberg, Liisa-Mari Haataja, Janne Telén ja Hans Keihäs.

”Poutapolku on tehnyt merkityksellistä työtä, jota jatkamme ja kehitämme edelleen. Jaamme samankaltaiset arvot ja ajatukset korkeasta asiakastyön laadusta sekä hyvinvoivasta henkilökunnasta”, toteaa Rinnekotien liiketoimintajohtaja Annareetta Vaara.

”Kaupan myötä Rinnekodit vahvistaa lasten ja nuorten palvelujaan ja valtakunnallisesta palveluverkostostamme tulee entistä vahvempi. Toivotamme Poutapolun asiakkaat ja henkilöstön tervetulleiksi”, Vaara jatkaa.

Rinnekodit on Diakonissalaitoksen kokonaan omistama, sosiaalipalveluja tarjoava yhteiskunnallinen yritys. Rinnekodit on valtakunnallinen toimija ja sen palvelujen piirissä on noin 5 000 asiakasta. Palveluja tarjotaan vammaisille, ikääntyneille, lapsille ja nuorille sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujille ja asunnottomille. Rinnekodit työllistää runsaat 3 200 henkilöä. Vuotuinen liikevaihto on n. 248 M€.



Poutapolku on suomalainen sosiaalihuolto- ja lastensuojelulain mukaisia avo- ja sijaishuollon palveluja tarjoava valtakunnallinen toimija. Poutapolku on mukana noin tuhannen asiakkaan arjessa viikoittain. Poutapolulla työskentelee noin 250 ammattilaista. Poutapolun vuotuinen liikevaihto on n. 12 M€.