Tällaisia huijauspuheluita Suomeen soitetaan juuri nyt – ”Virastoaikoina kannattaa olla tarkkana”
20.5.2026 09:05:00 EEST | Telia Finland Oyj | Tiedote
Suomeen kohdistuneiden huijauspuheluiden toistaiseksi vuoden vilkkain hetki koettiin viime perjantai-iltapäivänä, kun Telia esti tunnissa yli 125 000 huijauspuhelua.
Tyypillinen suomalaisten puhelimiin saapuva huijauspuhelu tulee arkena toimistotuntien aikana. Teleoperaattori Telian alkuvuodelta koostama näkemys kertoo, että huijauspuhelulle on määriteltävissä selkeät tunnusmerkit.
”Virastoaikoina kannattaa olla tarkkana erityisesti ulkomailta saapuvien puheluiden kanssa. Rikolliset pyrkivät kilauttelemaan juuri arjen kiireen keskelle ja saamaan pahaa-aavistamattoman henkilön haksahtamaan heikossa hetkessä”, Telian riskienhallintapäällikkö Antti Turunen summaa.
Usein huijauspuhelut tulevat kohdistettuina ryppäinä. Vuoden toistaiseksi vilkkain hetki nähtiin viime perjantaina 15. toukokuuta, kun Telia torjui iltapäivällä yhdessä tunnissa yli 125 000 huijauspuhelua.
”Eniten huijauspuheluita Suomeen soitettiin alkuvuonna tanskalaisista numeroista, mikä oli todella yllättävää. Tyypillisesti kärkisijaa pitää Iso-Britannia ja toisena on Yhdysvallat. Nyt ne jäivät hopealle ja pronssille torjuttujen puheluiden määrissä, kun tanskalaiset numerot kiilasivat kärkeen”, Turunen sanoo.
Yhteensä Telia on estänyt alkuvuoden aikana yli 4,5 miljoonaa asiakkaidensa liittymiin soitettua huijauspuhelua. Telia lisäsi vuosi sitten kaikkiin liittymiinsä takaisinsoittohuijauksien torjuntaan keskittyneen maksuttoman suojauksen. Yksistään kyseinen suojaus on estänyt kolmanneksen kaikista tämän vuoden huijauspuheluista. Telian liittymiin lisättiin hiljattain uusi toiminnallisuus, joka estää ulkomaisista väärennetyistä numeroista saapuvat puhelut operaattorin asiakkaiden numeroihin.
”Huijarit keksivät jatkuvasti uusia konsteja, joten tämä vaatii myös operaattoreilta jatkuvaa kehitystyötä. Haluamme pysyä askeleen edellä pahantekijöitä, vaikka se ei aina helppoa olekaan”, Turunen kertoo.
Telian vinkit – näin soitat ja vastaat puhelimella turvallisesti
- Katso, mistä numerosta sinulle soitetaan. Huijarit soittavat Suomeen usein maista, joiden suuntanumerot näyttävät pikaisesti katsottuna suomalaisille tutuille numeroille.
- Ajattele ennen kuin toimit. Huijarit pyrkivät iskemään kiinni heikkona hetkenä arjen kiireen keskellä.
- Älä soita takaisin ulkomailta tulleeseen lyhyeen puheluun, jonka soittajaa et tunne.
- Ole erityisen tarkkana, jos odottamaton puhelu tulee pikaviestisovelluksen kautta. Rikolliset soittavat yhä useammin viestisovellusten kautta kiertääkseen teleoperaattoreiden estoja ja suojauksia.
- Jos vastaat epähuomiossa puheluun, jota epäilet huijaukseksi, sulje puhelin.
Telia on teknologiayhtiö, joka tarjoaa tietoliikenne-, IT- ja digipalveluita miljoonille kuluttaja- ja yritysasiakkaille sekä julkishallinnolle. Telialla on Suomessa noin 3000 työntekijää, ja asiakkaillamme on eri palveluissamme lähes 4,2 miljoonaa liittymää. Turvallisuus on kaiken toimintamme lähtökohta. Telia vahvistaa kriittistä infrastruktuuria investoimalla Suomeen vuosittain noin 200 miljoonaa euroa koko maan kattaviin tietoliikenneverkkoihin ja turvallisiin ICT-palveluihin.
Telia Finland on osa Telia Companya, joka toimii Pohjoismaissa ja Baltiassa. Telia Companyn liikevaihto oli vuonna 2025 oli 7,3 miljardia euroa. Yhtiö on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt koko arvoketjussaan vuoteen 2040 mennessä.
