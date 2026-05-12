Tällaisia huijauspuheluita Suomeen soitetaan juuri nyt – ”Virastoaikoina kannattaa olla tarkkana”

Telian kuluttajaliiketoiminnan muutosneuvottelut päätökseen 6.5.2026 12:11:47 EEST | Tiedote

Huhtikuussa käynnistyneet muutosneuvottelut on saatu päätökseen. Päätettyjen muutosten nettovaikutuksena 53 tehtävää päättyy. Telian kuluttajaliiketoiminnan muutosneuvottelut käytiin osana toiminnan yksinkertaistamista ja kehittämistä. Muutoksilla ei ole vaikutusta myymäläverkostoon tai asiakaspalveluun. Muutosten myötä Telia kehittää ja yksinkertaistaa kuluttajaliiketoiminnan organisaatiota kasvustrategian toteuttamiseksi. Yhtiön tavoitteena on panostaa uusien ja nykyisten asiakkaiden asiakaskokemukseen sekä myymäläverkostoon. Muutosneuvottelut koskivat koko kuluttajaliiketoiminnan yksikköä, yhteensä 806 tehtävää. Neuvotteluiden seurauksena 88 tehtävää päättyy ja 35 uutta tehtävää avautuu. Neuvotteluissa käsitellyt muutokset astuvat voimaan kesäkuun alussa.