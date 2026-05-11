Matkapäiväkirja Taiwanista voitti Booker-palkinnon
20.5.2026 09:28:09 EEST | Kustannusosakeyhtiö Aula & Co | Tiedote
Matkapäiväkirja Taiwanista voitti maailman arvostetuimpiin kirjallisuuspalkintoihin kuuluvan Bookerin. Palkinto julkistettiin viime yönä. Kirja voitti myös National Book Awardin. Teoksen on suomentanut Rauno Sainio.
Matkapäiväkirja Taiwanista on ruokakuvauksilla höystetty romaani kahden naisen välisestä suhteesta Japanin siirtomaavallan alaisessa Taiwanissa.
Nuori japanilainen kirjailija Aoyama Chizuko saapuu Taiwaniin. Taiwanilaisesta Chizurusta tulee hänen oppaansa makujen maailmaan. Naisten välille kehkeytyy läheinen ruokien ja vilkkaan sanailun värittämä suhde, mutta jokin saa Chizurun jäämään hieman etäiseksi. Vasta sydäntäsärkevän eron jälkeen Chizuko alkaa ymmärtää, mikä se jokin voisi olla. Romaani osoittaa taitavasti, millainen vaikutus valtarakenteilla voi olla ihmisten välisiin suhteisiin.
Booker-lautakunnan perustelujen mukaan teos "onnistuu sekä herkullisena romanssina että terävänä postkolonialistisena romaanina. Tuomareina olemme nauttineet rikkaista keskusteluista tämän kirjan monista tasoista. Se on kiehtova, ovelasti hienostunut romaani. -- Ylellisen ruokakirjoituksen, ääneen naurattavien dialogien ja metafiktiivisten juonenkäänteiden ansiosta Matkapäiväkirjaa Taiwanista oli mahdotonta laskea käsistään."
Yang Shuang-Zi: Matkapäiväkirja Taiwanista
Aula & Co 2026
ISBN 978-952-364-630-8
Aula & Co on kasvava keskisuuri kirjankustantamo.
Itsenäisen kustantamon hittikirjoja ovat muun muassa Heather Morrisin Auschwitzin tatuoija, maailman tunnetuimman tähtitieteilijän Neil DeGrasse Tysonin Tähtitiedettä kiireisille, maailman tunnetuimpiin fantasiakirjailijoihin lukeutuvan Leigh Bardugon teokset sekä kulttimaineeseen noussut Lucia Berlinin Siivoojan käsikirja. Sami Tissarin romaani Krysa oli Finlandia-ehdokas vuonna 2022.
Ukrainalaiskirjailija Jevhenija Kuznetsova lähes loppuunmyytyyn Helsinki Lit -tapahtumaan11.5.2026 15:36:42 EEST | Tiedote
Tunnettu ukrainalainen kirjailija Jevhenija Kuznetsova saapuu Helsinki Lit -kirjallisuustapahtumaan lauantaina 23.5. Hän esiintyy myös Akateemisessa kirjakaupassa perjantaina 22.5. Uusin romaani Niin kauan kuin on elämää on ihmissuhderomaani Ukrainan sodan keskellä. Se oli ehdolla BBC:n Vuoden kirjaksi. Kuznetsovan haastattelijana toimii ajankohtainen dokumentaristi ja kirjailija Elina Hirvonen.
