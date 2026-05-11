Matkapäiväkirja Taiwanista voitti Booker-palkinnon

Matkapäiväkirja Taiwanista on ruokakuvauksilla höystetty romaani kahden naisen välisestä suhteesta Japanin siirtomaavallan alaisessa Taiwanissa.



Nuori japanilainen kirjailija Aoyama Chizuko saapuu Taiwaniin. Taiwanilaisesta Chizurusta tulee hänen oppaansa makujen maailmaan. Naisten välille kehkeytyy läheinen ruokien ja vilkkaan sanailun värittämä suhde, mutta jokin saa Chizurun jäämään hieman etäiseksi. Vasta sydäntäsärkevän eron jälkeen Chizuko alkaa ymmärtää, mikä se jokin voisi olla. Romaani osoittaa taitavasti, millainen vaikutus valtarakenteilla voi olla ihmisten välisiin suhteisiin.

Booker-lautakunnan perustelujen mukaan teos "onnistuu sekä herkullisena romanssina että terävänä postkolonialistisena romaanina. Tuomareina olemme nauttineet rikkaista keskusteluista tämän kirjan monista tasoista. Se on kiehtova, ovelasti hienostunut romaani. -- Ylellisen ruokakirjoituksen, ääneen naurattavien dialogien ja metafiktiivisten juonenkäänteiden ansiosta Matkapäiväkirjaa Taiwanista oli mahdotonta laskea käsistään."

Yang Shuang-Zi: Matkapäiväkirja Taiwanista

Aula & Co 2026

ISBN 978-952-364-630-8



