Pia Lohikoski: Missä viipyy Orpon hallituksen drooniohjeistus kunnille?
20.5.2026 09:22:30 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski kysyy kirjallisessa kysymyksessään, missä viipyy Orpon hallituksen valtakunnallinen drooniohjeistus kunnille ja hyvinvointialueille. Keravalaisen Lohikosken mukaan Uudenmaan droonivaaratilanne paljasti vakavia puutteita valtakunnallisessa ohjeistuksessa ja kriisiviestinnässä.
Uudellamaalla annettiin 15.5.2026 vaaratiedote mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista. Tilanne päättyi aamulla, mutta sen aikana ja jälkeen kävi ilmi, ettei kunnille, hyvinvointialueille, HUSille, koulutuksen järjestäjille, päiväkodeille tai kriittiselle henkilöstölle ollut riittävän selkeää valtakunnallista ohjeistusta siitä, miten droonivaaratilanteessa tulee toimia.
– Keravan kaupunki ja muut KUUMA-kunnat eivät ole vieläkään saaneet ministeriöstä ohjeistusta siitä, miten vastaavissa tilanteissa pitäisi toimia. Nyt on jo keskiviikko. Korona-aikana valtakunnallinen vastuu oli selkeästi hallituksella, eikä kuntia vain kehotettu jälkikäteen käymään viestintäohjeitaan läpi. Missä on hallituksen vastuunkanto? Lohikoski kysyy.
Lohikosken mukaan on vakavaa, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden parissa oli epävarmuutta, tuleeko vaaratiedotteen aikana lähteä työvuoroon.
Pääministeri Orpo kehotti organisaatioita käymään läpi kriisiviestintäänsä. Lohikosken mukaan tämä ei riitä.
– Hallituksessa ei tunnuta ymmärtävän sitä, että kyse ei ole mistään tavanomaisesta varautusmissuunnitelman päivittämisestä, vaan droonit ja niiden vaarat ovat kunnille aivan uusi asia. Kunnilla ei ole samaa tietotasoa kuin valtioneuvostolla, joka saa ajantasaista tietoa puolustusministeriöltä ja puolustusvoimilta.
– Ohjeistuksen on tultava sieltä, missä on paras kokonaiskuva turvallisuustilanteesta, viranomaisten tilannearviosta ja yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista. Kriittisen henkilöstön, vanhempien tai kuntien ei pidä joutua arvailemaan, miten vaaratilanteessa toimitaan, Lohikoski sanoo.
Yhteyshenkilöt
Pia LohikoskikansanedustajaPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Jessi Jokelainen: Orpon hallitus leikkaa perstuntumalta ilman vaikutusten arviointia12.5.2026 15:30:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Jessi Jokelainen arvostelee sitä, miten Orpon hallitus tekee leikkauksia ilman vaikutusten arviointia, vaikka nykyään siihen olisi olemassa välineitä. Hän puhui täysistunnossa, kun eduskunta käsitteli välikysymystä hallituksen talouspolitiikan epäonnistumisesta.
Minja Koskela: Orpon hallituskausi on osoittanut, että leikkauspolitiikka ei toimi12.5.2026 14:30:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela pitää Orpo–Purran hallituksen talouspolitiikkaa kestämättömänä. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli välikysymyksestä hallitukselle. Välikysymyksen aiheena on hallituksen talouspolitiikan epäonnistuminen.
Veronika Honkasalo: Ministeri Rydmanin perustelut synnytysten hintojen nostamiselle kertovat välinpitämättömyydestä12.5.2026 10:19:17 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen asiakasmaksukorotuksien vaikutuksesta synnytysten hintaan. Orpon hallituksen kehysriihessä linjaamat asiakasmaksukorotukset voivat nostaa etenkin sektioon päätyvien synnytysten hintaa merkittävästi.
Pia Lohikoski: Työttömiä syyllistetään ja samalla rangaistaan aktiivisuudesta12.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski esittää työttömyysturvalain muuttamista niin, että epäselvä ja vaikeasti tulkittava “omassa työssä” työllistymisen käsite poistetaan laista. Lohikosken mukaan nykyinen laki jättää luovan alan tekijät ennakoimattomien ja kohtuuttomien tulkintojen armoille. Lohikoski järjestää aiheesta keskustelutilaisuuden huomenna keskiviikkona 13.5. Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa.
Pia Lohikoski ja Veronika Honkasalo: Ministeri Rantanen vaikuttaa vähättelevän äärioikeiston turvallisuusuhkaa6.5.2026 15:14:15 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajat Pia Lohikoski ja Veronika Honkasalo vaativat sisäministeriltä ja poliisilta ryhtiliikettä äärioikeistolaisen väkivallan ehkäisemiseksi. Kirjallisessa kysymyksessään edustajat peräänkuuluttavat lisäksi toimia alaikäisten väkivaltaiseen äärioikeistolaiseen toimintaan rekrytoinnin kitkemiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme