Kotimainen Metsän sydän -elokuva Heurekan planetaarion ohjelmistoon 1.6. alkaen
20.5.2026 11:34:33 EEST | Tiedekeskus Heureka | Tiedote
Kesäkuun alusta alkaen tiedekeskus Heurekan planetaarion ohjelmistoon tulee uusi kotimainen Metsän sydän -elokuva. Elokuva on lumoava matka puiden maailmaan vanhan ja viisaan tammen kertomana.
Metsän sydän -elokuvan tarina kuvaa metsän elävänä ja hengittävänä organismina, joka on täynnä viisautta, yhteyttä ja sitkeyttä. Elokuvan tarinan kertojana toimii Lohjalla metsässä ylväänä seisova ikivanha Paavolan tammi. Elokuvan tarkoituksena on muistuttaa ihmisille, kuinka tärkeää on säilyttää luonnonmetsiä, joita on jäljellä enää vain noin 3 % Suomen metsistä.
Elokuvassa tammi kuljettaa katsojan syvälle metsän siimekseen, läpi kaikkien vuodenaikojen. Se kertoo elämän kiertokulusta, metsien voimasta ja monimuotoisuudesta korostaen kaiken elämän välistä yhteyttä ja arvokkuutta luonnossa. Elokuva on runollinen vetoomus suojella sitä, mitä muinaisista metsistämme on jäljellä, sekä muistutus siitä, että niiden kohtalo on sidoksissa omaamme.
Tervetuloa lumoavalle matkalle puiden maailmaan! Metsän sydän -planetaarioelokuvassa opitaan elämän kiertokulusta, metsien voimasta ja luonnon monimuotoisuudesta.
Elokuvan on tuottanut Third Eye Films. Kansainväliseen levitykseen tähtäävän elokuvan on käsikirjoittanut, ohjannut ja leikannut Markku Laine. Elokuvan musiikin on säveltänyt Emil Sana. Suomenkielisenä kertojana eli tammen äänenä on Laura Birn. Kestoltaan 27 minuuttinen elokuva on 1.6.2026 alkaen Heurekan planetaarion ohjelmistossa, jossa sitä esitetään Asteroid Quest ja The Stellars – Tähtijengi -elokuvien rinnalla.
Heurekan planetaariossa esitettäviin elokuviin ja niiden esitysaikatauluun voi tutustua Heurekan verkkosivuilla: https://www.heureka.fi/blogs/planetaario. Planetaarioelokuvat sisältyvät Heurekan pääsylipun hintaan yli 5-vuotiaille.
Tervetuloa Metsän sydän -elokuvan mediatilaisuuteen
keskiviikkona 10.6.2026 klo 9.00 tiedekeskus Heurekaan.
Aamiaista on tarjolla klo 9.00 alkaen.
Elokuvan alustukset ja esitys klo 9.30–10.30 välillä.
Ilmoittautuminen mediatilaisuuteen viimeistään 8.6. osoitteeseen: media@heureka.fi
Yhteyshenkilöt
Third Eye Films: ohjaaja Markku Laine, puh. puh. 040 5398 179, markku.laine@thirdeye.fi
Heureka: AV-tuottaja Lauri Hynninen, puh. 040 9015 167, lauri.hynninen@heureka.fi
Tiedekeskus Heureka Vantaan Tikkurilassa on monipuolinen elämyskokonaisuus, joka tarjoaa vuorovaikutteisia näyttelyitä, planetaarioelokuvia sekä tiedeohjelmia ja tapahtumia ympäri vuoden. Heureka jakaa oivaltamisen ilon noin 300 000 kävijän kanssa vuosittain ja kuuluu Suomen suosituimpiin vapaa-ajankeskuksiin.
