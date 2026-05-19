Kaupunkivihreän potentiaalia ilmastoratkaisuna ei hyödynnetä riittävästi – uusi käsikirja tarjoaa siihen keinoja
20.5.2026 10:00:01 EEST | Aalto-yliopisto | Tiedote
Hiiliviisaan kaupunkivihreän käsikirja tarjoaa konkreettisia työkaluja siihen, miten kaupunkivihreää voidaan hyödyntää tehokkaammin ilmasto- ja luontotyössä. CO-CARBON -hankkeen loppuseminaaria voi seurata suorana verkossa keskiviikkona 20.5. klo 13–15.
Tuore Hiiliviisaan kaupunkivihreän käsikirja kokoaa yhteen tutkimukseen perustuvia, helposti sovellettavia keinoja, joilla kaupunkivihreän roolia voidaan vahvistaa ilmaston ja luonnon hyväksi. Se on suunnattu niin kaupunkipäättäjille ja -suunnittelijoille kuin kotipuutarhureille.
Käsikirja julkistetaan CO-CARBON -tutkimushankkeen loppuseminaarissa Helsingin yliopiston Tiedekulmassa tänään keskiviikkona 20.5. klo 13–15, vapaa pääsy. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.
Puistoilla, pihoilla, katuistutuksilla ja kaupunkimetsillä on merkittävä mutta vielä osin hyödyntämätön rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Hiilen sitomisen lisäksi ne viilentävät kaupunkeja, hillitsevät hulevesiä, lisäävät luonnon monimuotoisuutta ja tukevat ihmisten hyvinvointia.
Monivuotisessa CO-CARBON-hankkeessa tutkijat ovat selvittäneet kaupunkivihreän ilmastohyötyjä ja kehittäneet ratkaisuja sen tehokkaampaan hyödyntämiseen.
Keskiviikkona 20. toukokuuta julkaistava käsikirja kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen keskeiset tutkimustulokset ja suositukset siitä, miten kaupunkivihreän hiilensidontaa voidaan vahvistaa ja miten viherrakenteita voidaan suunnitella, rakentaa ja hoitaa vähäpäästöisesti.
“Pyrkimyksenä on tuoda kaupunkivihreä vahvemmin mukaan ilmasto- ja luontotavoitteisiin sekä niiden käytännön toteutukseen”, sanoo Aalto-yliopiston maisema-arkkitehtuurin professori Ranja Hautamäki.
Hiiliviisaus vaatii sekä suuria linjoja että arjen pieniä tekoja
Käsikirjan keskeinen viesti on, että hiiliviisaus ei ole vain strategiatason kysymys. Se toteutuu yhtä lailla kaavoituksessa ja kaupunkisuunnittelussa kuin yksittäisillä pihoilla.
Kaupunkien hiilineutraaliustavoitteet edellyttävät päästövähennysten lisäksi hiilinielujen vahvistamista. Kaupunkivihreään panostaminen on tässä keskeinen keino – ja samalla investointi viihtyisämpään, kestävämpään ja terveellisempään kaupunkiympäristöön.
Hiiliviisaan kaupunkivihreän käsikirja vastaa tähän tarpeeseen ja esittää keinoja siihen, miten kaupunkivihreän potentiaalia kustannustehokkaana ja monihyötyisenä ilmastoratkaisuna voisi hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Ratkaisujen lisäksi käsikirja kertoo hiiliviisauden arviointimenetelmistä sekä tiedon jalkauttamisesta.
Käsikirja on syntynyt osana CO-CARBON-hanketta, jossa mukana ovat Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Kööpenhaminan yliopisto sekä laaja joukko kaupunkeja, yrityksiä ja muita yhteistyökumppaneita.
Hiiliviisaan kaupunkivihreän käsikirja julkaistaan CO-CARBON-hankkeen loppuseminaarissa 20. toukokuuta Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4, Helsinki) klo 13–15. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Käsikirja on saatavilla myös englanniksi.
Voit seurata tilaisuutta myös verkossa. Tallenne on nähtävissä myöhemmin CO-CARBON -hankkeen sivuilla.
Viheralueiden hiilenkiertoa havainnollistava Kaupungin keuhkot -näyttely Tiedekulmassa 16.10.2026 saakka.
CO-CARBON -hankkeen tuottamia julkaisuja ja työkaluja hiiliviisauden edistämiseksi
Yhteyshenkilöt
Ranja Hautamäki
Professori, maisema-arkkitehtuuri, Aalto-yliopisto
ranja.hautamaki@aalto.fi
p. 050 523 2207
Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 16 000 opiskelijaa ja 5 200 työntekijää, joista 446 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä.
