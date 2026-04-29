Näyttävä Oivallustentalo nousee Myyrmäkeen – A-Insinöörit vastaa vaativasta rakennesuunnittelusta

Vantaan Myyrmäkeen niin kutsutulle Montun tontille nousee uusi Oivallustentalo, johon tulevat sijoittumaan Vantaan aikuisopisto, musiikkiopisto sekä kuvataidekoulu, Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Vantaa-info, nuorisotila ja asukastila. Arkkitehtuurisesti korkeatasoinen uudisrakennus on osa laajempaa Myyrmäen keskustauudistusta, jonka tavoitteena on parantaa alueen viihtyisyyttä ja elinvoimaa.

Rakenneteknisenä konsulttina jo hankesuunnittelussa toiminut A-Insinöörit on solminut toteutusvaiheen suunnittelusopimuksen VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa. Kiinteistöyhtiö vastaa Vantaan kaupungin merkittävien strategisten hankkeiden toteutuksesta. Oivallustentalon arkkitehtisuunnittelijana toimii ALA Arkkitehdit, joka tunnetaan mm. Helsingin keskustakirjasto Oodin suunnittelijana.

– Tarkoituksenamme on tehdä huolellisella, laadukkaalla suunnittelulla Myyrmäen keskusta-alueesta yhtenäisempi, viihtyisämpi ja turvallisempi. Oivallustentalo kokoaa Vantaan kulttuuriopistot saman katon alle ja tulee tarjoamaan asukkaille erilaisia tapahtumia, kursseja ja työpajoja sekä loistavat puitteet harrastamiseen ja oleskeluun, rakennuttajapäällikkö Anssi Romppanen VTK Kiinteistöistä toteaa.

Arkadimainen julkisivu kutsuu kävijöitä

Kauppakeskus Myyrmannin länsipuolelle rakentuvan Oivallustentalon julkisivu ja sisäänkäynnit ulottuvat myös Myyrmäen keskusaukiolle eli Paalutorille. Arkadimainen katutason kerros Iskostien puolella laajentaa katutilaa ja kytkee sisä- ja ulkotilat toisiinsa. Toiminnoiltaan monipuolisessa talossa arvioidaan vierailevaan noin 340 000 kävijää vuodessa.

– Oivallustentalon muotokieli on näyttävä ja tilat ja käyttötarkoitukset hyvin erilaisia, mikä tekee jo itsestään rakennuksen rungon suunnittelusta vaativaa. Ulokkeisessa, arkadia muistuttavassa julkisivussa on sisäänvetoja, katoksia ja erilaisia materiaaleja. Sen toteutus tulee olemaan rakennetekninen päähaasteemme, joskin erittäin kiinnostava sellainen, rakennesuunnittelutiimiä luotsaava projektipäällikkö Teemu Suhonen A-Insinööreistä toteaa.

Oivallustentalon alle rakennetaan oma parkkihalli, jonne sisäänajo tapahtuu Kauppakeskus Myyrmannin parkkihallin alimman kerroksen kautta. Rakennukseen on kaavailtu myös toiminnallista kattopihaa sekä viherkattoja.

– Rakennuspaikka on ahdas, ja sijaitsee vilkkaan kauppakeskuksen huoltopihan sylissä, joten oivaltavuus ja ratkaisukeskeisyys korostuvat suunnittelussa. Hyvin tärkeää on myös rakentamisen vaiheistuksen pohtiminen, Suhonen sanoo.

Oivallustentalo on ensimmäinen osa Vantaan kaupungin kärkihankkeisiin kuuluvaa kulttuurikeskushanketta. Siihen kuuluu myös Myyrmäkitalon paikalle kaavoitettava Elämystentalo, johon on tulossa taidemuseo, kirjasto ja asukastiloja. Hankkeessa on tarkoitus uudistaa myös talojen väliin jäävä Paalutorin alue.

Oivallustentalon tontin esirakentaminen käynnistyy syksyllä 2026. Rakennusurakoitsija hankkeelle valitaan ensi keväänä. Talon on tarkoitus avautua käyttöön vuonna 2029.