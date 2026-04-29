Näyttävä Oivallustentalo nousee Myyrmäkeen – A-Insinöörit vastaa vaativasta rakennesuunnittelusta
20.5.2026 11:09:46 EEST | A-Insinöörit Oy | Tiedote
Arkkitehtuurisesti korkeatasoinen Oivallustentalo rakennetaan Vantaan Myyrmäkeen kaupunkilaisten uudeksi olohuoneeksi ja oppimisen keskukseksi. Kauppakeskus Myyrmanniin ja alueen keskustoriin yhdistyvän, julkisivultaan polveilevan opistotalon rakennesuunnittelusta vastaa A-Insinöörit. Tontin esirakentaminen käynnistyy syksyllä.
Vantaan Myyrmäkeen niin kutsutulle Montun tontille nousee uusi Oivallustentalo, johon tulevat sijoittumaan Vantaan aikuisopisto, musiikkiopisto sekä kuvataidekoulu, Lastenkulttuurikeskus Toteemi, Vantaa-info, nuorisotila ja asukastila. Arkkitehtuurisesti korkeatasoinen uudisrakennus on osa laajempaa Myyrmäen keskustauudistusta, jonka tavoitteena on parantaa alueen viihtyisyyttä ja elinvoimaa.
Rakenneteknisenä konsulttina jo hankesuunnittelussa toiminut A-Insinöörit on solminut toteutusvaiheen suunnittelusopimuksen VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa. Kiinteistöyhtiö vastaa Vantaan kaupungin merkittävien strategisten hankkeiden toteutuksesta. Oivallustentalon arkkitehtisuunnittelijana toimii ALA Arkkitehdit, joka tunnetaan mm. Helsingin keskustakirjasto Oodin suunnittelijana.
– Tarkoituksenamme on tehdä huolellisella, laadukkaalla suunnittelulla Myyrmäen keskusta-alueesta yhtenäisempi, viihtyisämpi ja turvallisempi. Oivallustentalo kokoaa Vantaan kulttuuriopistot saman katon alle ja tulee tarjoamaan asukkaille erilaisia tapahtumia, kursseja ja työpajoja sekä loistavat puitteet harrastamiseen ja oleskeluun, rakennuttajapäällikkö Anssi Romppanen VTK Kiinteistöistä toteaa.
Arkadimainen julkisivu kutsuu kävijöitä
Kauppakeskus Myyrmannin länsipuolelle rakentuvan Oivallustentalon julkisivu ja sisäänkäynnit ulottuvat myös Myyrmäen keskusaukiolle eli Paalutorille. Arkadimainen katutason kerros Iskostien puolella laajentaa katutilaa ja kytkee sisä- ja ulkotilat toisiinsa. Toiminnoiltaan monipuolisessa talossa arvioidaan vierailevaan noin 340 000 kävijää vuodessa.
– Oivallustentalon muotokieli on näyttävä ja tilat ja käyttötarkoitukset hyvin erilaisia, mikä tekee jo itsestään rakennuksen rungon suunnittelusta vaativaa. Ulokkeisessa, arkadia muistuttavassa julkisivussa on sisäänvetoja, katoksia ja erilaisia materiaaleja. Sen toteutus tulee olemaan rakennetekninen päähaasteemme, joskin erittäin kiinnostava sellainen, rakennesuunnittelutiimiä luotsaava projektipäällikkö Teemu Suhonen A-Insinööreistä toteaa.
Oivallustentalon alle rakennetaan oma parkkihalli, jonne sisäänajo tapahtuu Kauppakeskus Myyrmannin parkkihallin alimman kerroksen kautta. Rakennukseen on kaavailtu myös toiminnallista kattopihaa sekä viherkattoja.
– Rakennuspaikka on ahdas, ja sijaitsee vilkkaan kauppakeskuksen huoltopihan sylissä, joten oivaltavuus ja ratkaisukeskeisyys korostuvat suunnittelussa. Hyvin tärkeää on myös rakentamisen vaiheistuksen pohtiminen, Suhonen sanoo.
Oivallustentalo on ensimmäinen osa Vantaan kaupungin kärkihankkeisiin kuuluvaa kulttuurikeskushanketta. Siihen kuuluu myös Myyrmäkitalon paikalle kaavoitettava Elämystentalo, johon on tulossa taidemuseo, kirjasto ja asukastiloja. Hankkeessa on tarkoitus uudistaa myös talojen väliin jäävä Paalutorin alue.
Oivallustentalon tontin esirakentaminen käynnistyy syksyllä 2026. Rakennusurakoitsija hankkeelle valitaan ensi keväänä. Talon on tarkoitus avautua käyttöön vuonna 2029.
Yhteyshenkilöt
Teemu Suhonen, suunnittelujohtaja, A-Insinöörit
Puh. +358 40 568 6521
teemu.suhonen@ains.fi
Anssi Romppanen, rakennuttajapäällikkö, VTK Kiinteistöt Oy
puh. +358 40 049 9419
anssi.romppanen@vtkoy.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
A-Insinöörit (AINS Group) on suomalainen, ennakkoluuloton rakennetun ympäristön konsultti- ja suunnitteluyhtiö. 1 400 hengen asiantuntijayhteisömme tarjoaa talo-, teollisuus- ja infrahankkeisiin kaikki suunnittelun ja projektijohtamisen palvelut kuudella liiketoiminta-alueella: rakennuttaminen, arkkitehtisuunnittelu, rakennesuunnittelu, korjaussuunnittelu, teollisuus- ja talotekniikka sekä yhdyskunta- ja ympäristösuunnittelu. Konsernimme kuuluu arkkitehtitoimisto ONE Architects. Toimimme 19 toimipaikalla Suomessa ja kansainvälisesti.
A-Insinöörit – ihmisiä, joiden kanssa rakennat rohkeasti parempaa. www.ains.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta A-Insinöörit Oy
Kristiinankaupunki kehittää edellytyksiä datakeskuksille – A-Insinöörit konsulttina29.4.2026 08:50:00 EEST | Tiedote
Kristiinankaupunki kehittää itäpuolen teollisuusaluetta datakeskustoimintaa varten. Tavoitteena on luoda edellytyksiä datakeskustoiminnalle, joka tukee pitkäjänteisesti alueen muuta elinkeinotoimintaa. A-Insinöörit toimii hankkeessa kaavoituskonsulttina.
Oulun elämysareenan suunnittelu etenee – A-Insinöörit vastaa rakenne-, palo- ja akustiikkasuunnittelusta22.4.2026 09:23:00 EEST | Tiedote
A-Insinöörit on sopinut SRV:n kanssa Ouluun rakennettavan uuden elämysareenan rakennesuunnittelusta sekä paloturvallisuuden ja akustiikan suunnittelusta. Oulun asemaseudun tuntumaan sijoittuva elämysareena tuo kansainvälisen tason urheilu-, kulttuuri- ja konferenssitapahtumat laajasti pohjoisen Suomen saavutettaviksi.
A-Insinöörit kasvoi ja paransi kannattavuuttaan vuonna 2025 – monialaisuus kantoi haastavassa markkinassa24.3.2026 09:15:00 EET | Tiedote
Suunnittelu- ja konsulttiyhtiö A-Insinöörit kasvatti liikevaihtoaan yli 10 % ja paransi kannattavuuttaan edelleen poikkeuksellisesta rakentamisen markkinatilanteesta huolimatta. Orgaanista kasvua tukivat erityisesti datakeskukset, julkisen sektorin hankkeet ja teollisuuden vihreän siirtymän hankkeet, erityisesti energia-alalla.
359 opiskelijakotia ja uusi pääkonttori samaan kortteliin – Hoas Huippu valmistuu11.3.2026 09:43:00 EET | Tiedote
Helsingin opiskelija-asuntosäätiön historian suurin hanke valmistuu Keski-Pasilassa. 17 kerrokseen kohoava Hoas Huippu yhdistää 359 opiskelija-asuntoa, Hoasin uuden pääkonttorin, liiketiloja sekä laajat yhteiskäyttöiset tilat. Ääniympäristön hallinta johdatti arkkitehti- ja rakennesuunnittelua vilkkaassa liikenteen solmukohdassa.
Väylävirasto julkaisi uudet junatyyppivakiot – A-Insinöörien tutkimus selvitti nykyjunien melutasot5.2.2026 09:23:00 EET | Tiedote
A-Insinöörit on tehnyt Väyläviraston toimeksiannosta viisiosaisen tutkimuksen, jossa mitattiin kenttäkokein suomalaisen junakaluston melupäästöt. Tutkimuksen pohjalta päivitetty Suomalaisen junakaluston raideliikennemelu -ohje ohjaa meluselvityksiä ja mahdollistaa säästöt meluntorjuntainvestoinneissa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme