Presidentti Stubb vierailee Rovaniemellä

Presidenttipari kesäksi Naantalin Kultarantaan 13.5.2026 15:12:39 EEST | Tiedote

Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 35/2026 13.5.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb siirtyy yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa kesävirka-asunnolle Kultarantaan perjantaina 5. kesäkuuta 2026. Kesän aikana tasavallan presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Kultarannan puistossa on tänä kesänä esillä veistosnäyttely Kasvu, joka järjestetään yhteistyössä Alfred Kordelinin säätiön ja WAM nykytaiteen museon kanssa. Näyttely kuvaa ihmisenä kasvamista, luonnon elinvoimaa sekä ihmisen ja luonnon välistä yhteiseloa. Näyttely avataan virallisesti perjantaina 5. kesäkuuta ja se on avoinna yleisölle 30. elokuuta asti. Näyttelyssä on teoksia viideltä kuvanveistäjältä, joiden luoma kokonaisuus luo vuoropuhelun luonnon ja ihmisten välillä. Naantalin kaupunki järjestää presidenttiparille tervetulovastaanoton venesatamassa Presidentin laiturilla perjantai-iltana 5. kesäkuuta kello 18.00. Kultarannan alkukesän suurin tapahtuma on presidentti Stubbin isännöimät Kultaranta-