Presidentti Stubb vierailee Rovaniemellä
20.5.2026 11:12:54 EEST | Tasavallan presidentin kanslia | Tiedote
Tiedote 37/2026
20.5.2026
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Rovaniemellä yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa 26.–27. toukokuuta 2026.
Tiistaina 26. toukokuuta presidentti Stubb tekee tarkastuskäynnin Lapin lennostoon. Tarkastuskäynnillä presidentti saa katsauksen Hornet-lentotoimintaan sekä kuulee F-35-hävittäjien käyttöönoton tilanteesta. Ohjelmassa on myös tapaaminen henkilöstön kanssa.
Iltapäivällä presidenttipari tapaa rovaniemeläisiä avoimessa yleisötilaisuudessa Lordin aukiolla kello 16.30 alkaen.
Keskiviikko 27. toukokuuta käynnistyy vierailulla Vaaranlammen koululla, jossa presidenttipari tapaa oppilaita ja seuraa heidän esityksiään.
Päivä jatkuu yritysvierailulla kaivostoiminnan ja georakentamisen palveluihin erikoistuneeseen Geovisoriin. Vierailulla presidenttipari tutustuu yrityksen toimintaan ja tutkimuksissa hyödynnettävään kalustoon.
Vierailu päättyy Lapin kauppakamarin järjestämään pyöreän pöydän lounaskeskusteluun. Keskustelun aiheina ovat Lapin matkailun vetovoima sekä kansainvälisen ja kotimaisen matkailun kehitys. Keskusteluun osallistuu useita Lapin matkailuyritystä.
Yhteisen ohjelman ohella rouva Innes-Stubbilla on omaa erillisohjelmaa. Tiistaina 26. toukokuuta hän tutustuu Suomen Punaisen Ristin Lapin piirin sekä Unicefin paikalliseen toimintaan.
President Stubb deltar i Europe Gulf Forum15.5.2026 08:55:38 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 36/2026 15.5.2026 President Stubb deltar i Europe Gulf Forum Republikens president Alexander Stubb deltar i Europe Gulf Forum i Costa Navarino, Grekland den 16 maj 2026. Europe Gulf Forum för samman politiska ledare från Europa och Gulfregionen. Forumets syfte är att fördjupa förståelsen av globala geopolitiska utmaningar samt att stärka det strategiska och ekonomiska samarbetet mellan Europa och länderna i Gulfregionen. Evenemanget arrangeras av Antenna Group i samarbete med Atlantic Council. I anslutning till forumet kommer president Stubb även att ha bilaterala möten.
Presidentti Stubb osallistuu Europe Gulf -foorumiin15.5.2026 08:55:38 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 36/2026 15.5.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Europe Gulf -foorumiin Costa Navarinossa, Kreikassa 16. toukokuuta 2026. Europe Gulf -foorumi tuo yhteen poliittisia johtajia Euroopasta sekä Persianlahden alueelta. Foorumin tavoitteena on syventää ymmärrystä maailmanlaajuisista geopoliittisista haasteista sekä vahvistaa Euroopan ja Persianlahden maiden strategista ja taloudellista vuorovaikutusta. Tilaisuuden järjestää Antenna Group yhdessä Atlantic Councilin kanssa. Presidentti Stubbilla on foorumin yhteydessä myös kahdenvälisiä tapaamisia.
President Stubb to attend the Europe Gulf Forum15.5.2026 08:55:38 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 36/2026 15 May 2026 President of the Republic of Finland Alexander Stubb will attend the Europe Gulf Forum in Costa Navarino, Greece, on 16 May 2026. The Europe Gulf Forum brings together political leaders from Europe and the Gulf region. The aim of the forum is to deepen understanding of global geopolitical challenges and to strengthen strategic and economic cooperation between Europe and the countries of the Gulf region. The event is organised by the Antenna Group in partnership with the Atlantic Council. In the margins of the forum, President Stubb will also hold bilateral meetings.
Presidentparet till Gullranda för sommaren13.5.2026 15:12:39 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 35/2026 13.5.2026 Republikens president Alexander Stubb och hans maka Suzanne Innes-Stubb flyttar till sommarresidenset Gullranda fredagen den 5 juni 2026. Under sommaren arbetar republikens president huvudsakligen på Gullranda. I parken på Gullranda visas denna sommar skulpturutställningen Växt, som arrangeras i samarbete med Alfred Kordelins stiftelse och WAM museet för nutidskonst. Utställningen utforskar personlig utveckling, naturens livskraft samt samexistensen mellan människa och natur. Utställningen öppnas fredagen den 5 juni och är öppen för allmänheten fram till den 30 augusti. Utställningen omfattar verk av fem skulptörer som skapat en helhet som utgör en dialog mellan natur och människor. Nådendals stad ordnar en välkomstceremoni för presidentparet vid Presidentens brygga i småbåtshamnen i Nådendal fredag kväll den 5 juni kl. 18.00.
Presidenttipari kesäksi Naantalin Kultarantaan13.5.2026 15:12:39 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 35/2026 13.5.2026 Tasavallan presidentti Alexander Stubb siirtyy yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa kesävirka-asunnolle Kultarantaan perjantaina 5. kesäkuuta 2026. Kesän aikana tasavallan presidentti työskentelee pääosin Kultarannassa. Kultarannan puistossa on tänä kesänä esillä veistosnäyttely Kasvu, joka järjestetään yhteistyössä Alfred Kordelinin säätiön ja WAM nykytaiteen museon kanssa. Näyttely kuvaa ihmisenä kasvamista, luonnon elinvoimaa sekä ihmisen ja luonnon välistä yhteiseloa. Näyttely avataan virallisesti perjantaina 5. kesäkuuta ja se on avoinna yleisölle 30. elokuuta asti. Näyttelyssä on teoksia viideltä kuvanveistäjältä, joiden luoma kokonaisuus luo vuoropuhelun luonnon ja ihmisten välillä. Naantalin kaupunki järjestää presidenttiparille tervetulovastaanoton venesatamassa Presidentin laiturilla perjantai-iltana 5. kesäkuuta kello 18.00.
