Esa Härmälä: Metsätalouden rajoittaminen vastuutonta Suomen taloudelle
20.5.2026 10:55:39 EEST | Audiomedia Oy | Artikkeli
Uutta realismia metsäpolitiikkaan - Ruotsi näyttää tietä
On vastuutonta politiikkaa, jos kansantalouden tärkeintä vientisektoria lähdetään poliittisin päätöksin pienentämään, sanoo MTK:n puheenjohtajana, Metsähallituksen pääjohtajana ja eurooppalaisessa metsäedunvalvonnassa toiminut agronomi Esa Härmälä.
–Metsäteollisuuden kilpailukyky ei ole vain yhden toimialan kysymys, vaan koko suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden ehto. Suomessa ei nousta nykyisistä talousvaikeuksista, jos metsätaloutta samaan aikaan heikennetään.
Suomen metsäpolitiikan tulevaisuudesta raportin laatineen Härmälän mukaan Suomessa ei tunnuta ymmärtävän, kuinka riippuvainen meidän hyvinvointimme edelleen on metsien kasvusta ja uusiutuvan luonnonvaran hyödyntämisestä. – Ei Saksa kyseenalaista ilmastopolitiikan nimissä autoteollisuuden tai Norja öljyteollisuuden toimintaedellytyksiä, vaikka ne ovat päästöjä tuottavaa, mutta kansantalouksien kannalta keskeistä teollisuutta. Saksa ei ratkaise autoilun ympäristöongelmia vähentämällä autojen tuotantoa, vaan valmistamalla ympäristöystävällisempiä autoja.
–Ruotsissa suhtautuminen metsätalouteen on hänen mukaansa ratkaisevasti erilainen. Ruotsissa metsäteollisuuden kilpailukyky nähdään kansallisena kysymyksenä. Suomessa keskustelua hallitsee jatkuvasti resurssipohjan kaventaminen, vaikka pelkona on tehtaiden sulkemisia ja jalostuksen siirtyminen ulkomaille.
Ruotsin hallitus on viime vuosina korostanut aktiivista kansallista metsäpolitiikkaa ja vahvaa edunvalvontaa EU:ssa, mistä Härmälän mielestä Suomella olisi paljon opittavaa. – Ruotsi korostaa metsien kansantaloudellista merkitystä ja sitä, että kilpailukykyä pitää vahvistaa. Suomessa taas keskustellaan puun käytön rajoittamisesta.
– Metsiä voidaan hoitaa niin, että raaka-ainepohja säilyy ja uusiutuu. Muut maat kadehtivat Suomea tästä voimavarasta, mutta me itse olemme erikoistuneet näkemään omassa toiminnassamme ongelmia.
Härmälän mielestä suomalaisen metsäpolitiikan pitäisi nyt siirtyä puolustuskannalta takaisin rakentavaan ajatteluun. – Viestini tulevalle hallitukselle on, että tarvitsemme edelleen metsäteollisuuspolitiikkaa, joka turvaa kilpailukyvyn, investoinnit ja uudistumisen.
Ilmastopolitiikasta tullut metsien suojelun väline
Härmälä kyseenalaistaa raportissaan voimakkaasti ajatuksen, että ilmastonmuutoksen torjunta perustuisi ratkaisevasti hakkuiden vähentämiseen Suomessa. – Jos Suomi kuvittelee olevansa ilmastonmuutoksen ratkaisija metsien kautta, siinä on jo hieman suuruudenhulluutta mukana.
Hänen mukaansa metsien hiilensidonnalla on luonnontieteelliset rajansa. – Lisäksi maaperän hiilen sitoutuminen on hidasta verrattuna siihen kiireeseen, jolla ilmastopolitiikkaa nyt tehdään. Ilmastoperusteita onkin käytetty tietoisesti uuden metsien suojelupolitiikan välineenä.
– Kun luonnonsuojeluargumenteilla ei ole saatu tarpeeksi metsiä pois talouskäytöstä, ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen nostettiin perusteluksi. Jos ihmiseltä kysytään, pitääkö ilmastonmuutosta torjua, vastaus on tietenkin kyllä. Metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta tilanne on parempi kuin keskustelussa annetaan ymmärtää, mutta siihen tarvitaan lisää tieteellistä seurantaa ja kattavampia inventointimenetelmiä.
Monet tutkijat ovat Härmälän mukaan osoittaneet, että kupla hakkuiden dramaattisesta ilmastovaikutuksesta on nyt puhkeamassa. – On surullista, että julkisessa keskustelussa on luotu mielikuva, että Suomen ilmastopolitiikan ratkaisut löytyvät hakkuiden rajoittamisesta ja metsien käytön vähentämisestä.
–Mediakeskustelussa metsätalouden merkitystä vähätellään. Työpaikka- ja talousvaikutuksista puhutaan kuin niillä ei olisi merkitystä. Joskus tuntuu, että osa keskustelusta muistuttaa 1970-luvun ideologista yliopistopolitiikkaa. Tieteen nimissä voidaan esittää hyvin yksipuolisia näkemyksiä.
Euroopan ilmastokeskustelun fokus fossiilisten korvaamisessa
Härmälä muistuttaa, että muualla Euroopassa ilmastokeskustelun painopiste on aivan toisaalla kuin Suomessa. – Muissa maissa keskitytään siihen, miten fossiilisia polttoaineita korvataan uusilla teknologioilla ja uusiutuvilla tuotteilla. Suomessa keskustelu pyörii hakkuiden ympärillä.
–Kun Suomessa toimivan kansainvälisen metsäteollisuuden johto korostaa uuden teknologian ja korkean jalostusasteen tuotteiden merkitystä ilmastomuutoksen työkaluina, on vastuutonta, jos raskaan teollisuuden viestejä yritetään vain vaieta kuoliaaksi.
Metsäteollisuuden uudistuminen voisi tarjota Härmälän mukaan Suomelle uuden kasvun mahdollisuuden. – Suomi tarvitsee toimintaympäristön, jossa investointeja uskalletaan tehdä. Uudet tehtaat eivät rakennu Suomeen itsestään, vaan paineita on rakentaa ne lähemmäs markkinoita. Jos näin käy, Suomesta tulee vain raaka-aineen tuottaja ja jalostusarvo syntyy muualla.
EU:n hyökkäys metsäpolitiikkaan
Raportissa käsitellään myös Euroopan unionin kasvavaa vaikutusta metsäpolitiikkaan. Härmälä osallistui Suomen EU-neuvotteluihin 1990-luvulla.
–Tuolloin Suomessa vallitsi vahva yksimielisyys siitä, ettei EU:lle pidä antaa yhteistä metsäpolitiikkaa, koska se olisi johtanut yhteiseen tukipolitiikkaan, jossa metsämaat olisivat alkaneet rahoittaa niitä maita, joissa metsiä ei enää ole.
Härmälän mukaan tilanne on muuttunut, kun EU on viime vuosina tullut yhä syvemmälle kansalliseen metsäpolitiikkaan ilmasto- ja ympäristölainsäädännön kautta. – Se on hyökkäys kansallisen kompetenssin alueelle.
–Suomessa pitäisi nyt käydä vakava keskustelu siitä, pitäisikö metsätalous kirjata EU:n perussopimuksiin omana erityiskysymyksenään. Laillinen elinkeino ansaitsee myös EU:lta suojaa.
Kansainvälisten metsärahastojen suhteen ei pidä olla sinisilmäisiä
Metsämiesten säätiön rahoittamassa raportissa nostetaan esiin myös kansainvälisten metsärahastojen omistamien metsien siirtyminen pois talouskäytöstä. –Näen hyvin konkreettisena vaarana sen, että satojatuhansia hehtaareja voidaan ostaa pois talouskäytöstä eräänlaisina luonnonarvokompensaatioina.
–Seurauksena voisi olla tilanne, jossa kansainväliset yhtiöt jatkavat saastuttavaa tuotantoaan muualla, mutta kompensoivat toimintansa ostamalla suomalaisia metsiä pois aktiivisesta metsätaloudesta. Tässä ei pidä olla sinisilmäinen.
Markku Laukkanen, markku.laukkanen@audiomedia.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esa Härmälä, esa.harmala@outlook.com
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Marjatta ja Eino Kollin Säätiön rahoittama ”Puussa on tulevaisuus” –viestintähanke julkaisee ajankohtaisia metsätaloutta ja sen parissa tehtävää tutkimustyötä koskevia artikkeleita. Säätiö tukee erityisesti maa- ja metsätalouteen sekä rakentamiseen liittyvää tutkimus- ja kehitystyötä painottaen erityisesti toimintaa, jolla on elinympäristömme kannalta positiivinen vaikutus pitkällä tähtäimellä. Säätiön toiminnan keskeisiin teemoihin perustuvat artikkelit ovat vapaasti hyödynnettävissä joko lähdemateriaalina tai julkaistavissa sellaisenaan. Artikkelit julkaistaan myös www.kollinsaatio.fi/saatio/ajankohtaista sivustoilla.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Audiomedia Oy
Pohjoismaiden metsäpolitiikat loitontumassa toisistaan15.5.2026 11:02:42 EEST | Artikkeli
Ruotsi vahvistaa metsäsektorin talousmerkitystä Ruotsin metsäpolitiikan arviointiryhmä puolustaa kansallista liikkumavaraa EU:ssa ja käyttää täysimääräisesti unionin sääntelyn tarjoamia joustoja. Tavoitteena on myös vahvistaa metsätalouden asemaa suhteessa ympäristöohjaukseen ja korostaa entistä avoimemmin metsäteollisuuden talousmerkitystä ja kilpailukykyä. Professori Göran Örlanderin vetämän arviointiryhmän Ruotsin hallitukselle laatiman raportin mukaan EU:n luonnon ennallistamisasetus, biodiversiteettitavoitteet ja ilmastopolitiikka ovat lisänneet jäsenmaiden huolta kansallisen päätösvallan kaventumisesta. Suomen Metsätieteellisen Seuran Metsänhoitoklubin puheenjohtaja Heli Viiri kommentoi Suomen ja Ruotsin metsäpolitiikan eroja uuden raportin pohjalta: – Kun Suomessa keskustelu painottuu edelleen vahvasti ilmastopolitiikkaan, hiilinieluihin ja luonnon monimuotoisuuteen, Ruotsissa selvästi halutaan vahvistaa metsäsektorin talousmerkitystä. Metsien kasvun lisääminen, sääntelyn kevent
Tutkimusylijohtaja Antti Asikainen: Ennallistamisen talousvaikutukset poikkeuksellisen merkittäviä6.5.2026 11:34:01 EEST | Artikkeli
Vaikutukset puutteellisesti arvioitu Luken tutkimusylijohtajan Antti Asikaisen mukaan EU:n ennallistamisasetus tulee ohjaamaan Suomen metsäsektorin tulevaisuutta merkittävästi. – Vaikka ennallistamisen tavoitteet liittyvät luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen ja ekosysteemien kestävyyden parantamiseen, sen taloudelliset vaikutukset ovat poikkeuksellisen merkittäviä ja osin puutteellisesti arvioituja. –Ennallistamisen mittakaava, kohdentuminen ja toteutustavat määrittävät pitkälti sen, millaiseksi metsäsektorin taloudellinen merkitys tulevina vuosikymmeninä muodostuu. Metsäbiotalouden tiedepaneelin puheenjohtajana toimivan Asikaisen mukaan talousvaikutusten kannalta suurin vaikutus seuraa ennallistettavasta pinta-alasta. – Tutkimus- ja skenaariolaskelmat osoittavat, että talousvaikutukset kiihtyvät nopeasti, jos ennallistaminen laajenee jopa noin 2,5–2,7 miljoonaan hehtaariin. Metsäsektorin arvonlisään miljardiluokan menetys Metsäsektorin arvonlisän menetys on Asikaisen mukaan seurau
Puutuoteteollisuuden Matti Mikkola: Energiatehokkuussääntelyn kansallinen toteutus uhkaa puurakentamista22.4.2026 09:40:35 EEST | Artikkeli
EU:n energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) kansallinen soveltaminen voi nostaa massiivirakenteisten talojen rakentamisen kustannuksia 20 prosentilla. – Uudistus on ristiriidassa sekä rakentamisen ilmastotavoitteiden että rakennusalan suhdannetilanteen kanssa. Vaikka uudistus koskee kaikkea massiivirakentamista, puurakentamisen näkökulmasta tilanne on poikkeuksellisen kriittinen, sanoo Puutuoteteollisuuden toimitusjohtaja Matti Mikkola. –Vaikka rakennusala ei vastusta ympäristöministeriön valmistelussa olevaa säädöstä vähentää rakennusten energiantarvetta kymmenellä 10 prosentilla, huolemme kohdistuu tavoitteen toteutustapaan. Suomen valmistelussa oleva malli painottaa voimakkaasti rakenteiden lämmönläpäisyä eli U-arvoa, mikä on ongelman ydin. Mikkolan mukaan malli tarkoittaa käytännössä sitä, että energiatehokkuutta haetaan lisäämällä eristeitä ja kasvattamalla rakenteiden paksuutta. –Tämä on vanhakantainen lähestymistapa. Mennään takaisin “hölmöläisten touhuun”, että lisätään eristettä j
Metsänhoitotieteen tohtori Anneli Jalkanen: Metsäkeskustelu vilisee väärinymmärryksiä17.4.2026 13:10:36 EEST | Artikkeli
Metsäkeskustelusta puuttuu kokonaiskuva Julkista metsäkeskustelua yleisökirjoitusten pohjalta tutkineen metsänhoitotieteen tohtorin Anneli Jalkasen mukaan keskustelussa esiintyy paljon väärinymmärryksiä ja siitä puuttuu kokonaiskuva. – Harhaanjohtavia väitteitä ja väärinymmärryksiä esiintyy eniten luontokatoa, ilmastopolitiikkaa, jatkuvaa kasvatusta ja metsätalouden taloudellista merkitystä käsittelevissä teemoissa. Nämä aiheet herättävät eniten keskustelua ja niihin liittyy toistuvia vääriä käsityksiä, mikä johtuu usein perustiedon puutteesta maallikkojen keskuudessa. Metsäkeskustelussa ympäristökysymykset saavat huomattavasti Jalkasen mukaan enemmän huomiota kuin metsätalouden talousnäkökulma. – Tämä johtuu tietoisesta linjauksesta, jossa valtamedia pyrkii olemaan vastavoima “vahvalle metsälobbareiden asialle”. Vaikka yleisön kommenteissa tulivat esiin metsien työllisyys- ja talousvaikutukset, osalla lukijoista vaikutti olevan epäluottamusta metsätalouden toimijoiden viestintää kohta
Professori Maarit Kallio: EU:n ilmastotavoitteiden toteuttaminen johtaisi merkittävään metsien hakkuuvuotoon Euroopasta8.4.2026 09:35:10 EEST | Artikkeli
Hakkuurajoitukset siirtävät hakkuut ja tulot ulkomaille – ilmasto ei kiitä EU:n maankäytölle ja metsätaloudelle asettamien nielutavoitteiden ja biodiversiteettistrategian toteutuminen aiheuttaisi massiivisen hakkuuvuodon EU:sta ulos muihin maihin. – Käytännössä se merkitsisi valtavaa tulonsiirtoa EU-maista muualle, mutta lähes olematonta ilmastohyötyä kustannuksiin verrattuna, sanoo metsäekonomian ja -politiikan professori Maarit Kallio Norjan ympäristö- ja biotieteiden NMBU yliopistosta. Kallion mukaan EU:n LULUCF sektorin ilmasto- ja monimuotoisuuslinjauksilla olisi toteutuessaan erittäin suuri vaikutus Euroopan metsätalouteen. – Tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Niiden toteuttaminen on kuitenkin osoittautumassa huomattavasti vaikeammaksi kuin poliittisessa keskustelussa usein annetaan ymmärtää. Myöskään tavoitteiden globaaleja seurannaisvaikutuksia ei ole arvioitu. Kyse on Euroopan metsätalouden historiallisesta leikkauksesta Euroopan unionin maankäyttöä, maankäytön muutosta ja metsä
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme