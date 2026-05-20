SDP:n Helena Marttila hallituspuolueiden edustajille: Riittävätkö kosmeettiset muutokset todella?

”Useat hallituspuolueiden edustajat ovat julkisuudessa kritisoineet esitystä ja vaatineet siihen muutoksia. Nyt on syytä kysyä: riittävätkö todella nämä kosmeettiset korjaukset muuttamaan itse ongelmaa?” Marttila kysyy.

Marttilan mukaan esityksen ydin on pysynyt samana koko käsittelyn ajan.

”Esitys mahdollistaa edelleen määräaikaisten työsopimusten tekemisen ilman perusteltua syytä. Se lisää edelleen epävarmuutta työelämässä ja kasvattaa raskaus- ja perhevapaasyrjinnän riskiä. Sitä eivät pienet pykälämuutokset muuta,” Marttila toteaa.

Marttila muistuttaa, että hallitus perustelee esitystä pienten yritysten rekrytoinnin helpottamisella, vaikka laki koskisi kaikkia työnantajia koosta riippumatta – myös julkista sektoria, jossa jo joka neljäs työsuhde on määräaikainen.

”Tämä ei luo uusia työpaikkoja, vaan lisää riskiä sille, että pysyviä työsuhteita muutetaan määräaikaisiksi. Erityisesti nuoret naiset joutuvat kantamaan seuraukset,” Marttila suree.

Marttila vetoaa erityisesti hallituspuolueiden naisjärjestöihin ja kokoomusnaisiin. SDP:n valtuutetut ovat jättäneet eri puolilla Suomea aloitteita kunnissa, kaupungeissa ja hyvinvointialueilla, jotta perusteettomia määräaikaisuuksia ei otettaisi käyttöön julkisella sektorilla.

”Toivon, että myös kokoomusnaiset tukevat näitä aloitteita kunnissa, kaupungeissa ja hyvinvointialueilla. Jos esityksen vaikutukset aidosti huolestuttavat, se pitäisi näkyä myös paikallisessa päätöksenteossa,” Marttila toteaa.

Marttilan mukaan tuleva äänestys on ennen kaikkea arvovalinta.

”Nyt jokaisen kansanedustajan on päätettävä, hyväksyykö työelämän epävarmuuden lisäämisen ja naisiin kohdistuvan syrjinnän riskin – vai ei. Tätä esitystä ei korjata lausumilla tai pienillä muutoksilla. Siksi se pitäisi hylätä”, Marttila päättää.

SDP:n valtuutettujen toimesta on jätetty aloitteita eri puolilla Suomea siitä, että perusteettomia määräaikaisuuksia ei otettaisi käyttöön julkisella sektorilla, viimeisimpänä Marttilan kotikaupungissa Espoossa tällä viikolla (18.5.).

Aloitteita on jätetty tähän mennessä seuraavissa valtuustoissa (lista päivittyy):



Kunnat ja kaupungit:

Helsinki, Mikkeli, Pirkkala, Vantaa, Turku, Sipoo, Oulu, Espoo, Imatra, Rovaniemi, Kajaani, Sotkamo, Kouvola, Riihimäki



Hyvinvointialueet:

Länsi Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi, Vantaa-Kerava, Päijät-Häme, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Kymenlaakso ja Pohjois-Savo