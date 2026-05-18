Ukkoskausi on alkanut – tiistaina havaittiin yli tuhat maasalamaa
20.5.2026 11:02:45 EEST | Ilmatieteen laitos | Tiedote
Toukokuun alkupuoliskolla Suomessa esiintyi melko niukasti salamoita, mutta lämpenevä ja epävakainen sää on vauhdittanut ukkoskauden käyntiin.
Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan tiistai 19. toukokuuta oli tämän vuoden ensimmäinen tuhannen maasalaman ukkospäivä Suomessa. Ukkoset painottuivat eilen maan etelä- ja keskiosiin.
Ukkosia esiintyy myös tänään: keskiviikkona aamupäivän aikana Suomessa on havaittu jo 800 maasalamaa, ja ukkosista varoitetaan tänään Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa.
"Ukkosaktiivisuus jäi toukokuun alkupuolella vaatimattomaksi, mutta viime päivinä on saatu paikoin koviakin ukkosia. Tilanne muuttuu usein nopeasti, jos Suomeen pääsee virtaamaan lämpimämpää ja kosteampaa ilmaa, kuten nyt", Ilmatieteen laitoksen tutkija Terhi Laurila sanoo.
Toukokuussa on havaittu tähän mennessä reilut 2 100 maasalamaa; keskimäärin toukokuussa havaitaan noin 5 700 maasalamaa. Ukkoskausi ajoittuu Suomessa yleensä toukokuusta syyskuuhun. Keskimäärin ukkosia esiintyy jossakin päin maata noin satana päivänä kesässä, ja selvästi suurin osa salamoista havaitaan heinäkuussa. Vuosien välinen vaihtelu on kuitenkin suurta, ja runsaimmat ukkosjaksot voivat ajoittua myös alku- tai loppukesään.
Ukkosten ennustaminen on kuin etsisi neulaa heinäsuovasta
Ukkosten ennustaminen tarkasti ajallisesti ja paikallisesti on yksi sään ennustamisen suurimmista haasteista koko maailmassa.
"Ukkosten esiintymisen todennäköisyyttä voidaan ennustaa kohtalaisen hyvin noin vuorokauden tai kahden päähän. Sen sijaan ukkospilvien tarkkaa syntypaikkaa, kulkureittiä ja voimakkuutta ei voida määrittää etukäteen kovin tarkasti", ukkostutkija Laurila selittää.
Ukkosiin liittyy usein kokemus siitä, että ennustettu ukkonen ei osu omalle kohdalle. Tämä johtuu siitä, että ukkospilvet ovat paikallisia ilmiöitä, mutta niiden jyrinä voi kuulua laajalle alueelle.
"On huomattavasti todennäköisempää kuulla ukkosen jyrinää etäältä kuin joutua itse ukkosen kohdalle. Salamointi ei myöskään ole ukkoseen liittyvä ainoa vaarallinen ilmiö: rankkasade, voimakkaat puuskatuulet ja syöksyvirtaukset, trombit ja rakeet kuuluvat kaikki ukkospilvien arsenaaliin", Laurila korostaa.
Salamadata tarkentui – tilastot aiempaa luotettavampia
Ilmatieteen laitoksen salamatilastoihin on tehty keväällä 2026 päivitys, joka parantaa maasalamoiden tilastointia. Uudistuksessa salamanpaikannusdataa on käsitelty siten, että pilvisalamat erotellaan aiempaa luotettavammin maasalamoista. Aiemmin maasalamatilastoihin sisältyi jonkin verran pilvisalamoita, mutta nyt niitä on voitu suodattaa tehokkaammin tilastoista pois.
"Maasalamoiden määrä on eräänlainen kansainvälinen standardi. Salamanpaikantimen valmistaja on omien tutkimuksiensa avulla pystynyt kehittämään eri salamalajien tunnistusta, ja tämän seurauksena Suomen salamatilastot kuvaavat nyt entistä tarkemmin meille ihmisille tutumpien maahan iskevien salamoiden lukumääriä", Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti Mäkelä sanoo.
Salamanpaikannuksessa nimensä mukaisesti arvioidaan salamaniskun paikka ja sen lisäksi salaman ominaisuuksia. Määritys perustuu salaman iskiessään lähettämään sähkömagneettiseen signaaliin, jonka salamanpaikannin havaitsee.
"Suomessa salaman sijainti pystytään tyypillisesti määrittämään selvästi alle kilometrin tarkkuudella, vaikka yksittäisissä tapauksissa epävarmuus voi olla suurempi. Pilvisalamat ovat luonteeltaan vaikeampia havaita niiden heikompien signaalien takia, mikä on yksi syy siihen, että niiden käsittelyä on nyt tarkennettu", Mäkelä selventää.
Näin suojaudut salamoilta
Salama on yksi vaarallisimmista Suomessa esiintyvistä sääilmiöistä, mutta oikeilla toimintatavoilla riskiä voi pienentää merkittävästi.
- Ukkosella on turvallisinta pysyä sisätiloissa.
- Sisällä kannattaa välttää koskemista esineisiin, joilla on yhteys rakennuksen ulkopuolelle. Herkät sähkölaitteet kannattaa irrottaa pistorasioista. Kännykkää voi käyttää, kunhan se ei ole kytkettynä virtalähteeseen.
- Auto on turvallinen paikka ukkosella, kunhan sen metalliosiin ei kosketa.
- Vedessä ei pidä olla ukkosella. Viimeistään jyrinän kuultuasi siirry kauemmas rannasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilmatieteen laitoksen ukkostutkijat:
Terhi Laurila, terhi.laurila@fmi.fi, puh. 050 464 8812
Antti Mäkelä, antti.makela@fmi.fi, puh. 050 301 1988
Meri Virman, meri.virman@fmi.fi, puh. 050 479 8604
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Ilmatieteen laitos havainnoi ja tutkii ilmakehää, lähiavaruutta ja meriä. Lisäksi se tuottaa palveluita säästä, merestä, ilmastosta, ilmanlaadusta ja lähiavaruudesta yleisen turvallisuuden, elinkeinoelämän ja kansalaisten tarpeisiin. Osoitteessa ilmatieteenlaitos.fi voit tutustua meihin paremmin.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Ilmatieteen laitos
Lämpötila nousee hellelukemiin idässä – myös ukkoskuuroja odotettavissa18.5.2026 15:24:02 EEST | Tiedote
Alkuviikko tuo Suomeen kesäistä lämpöä, ja helleraja menee rikki lähipäivinä maan itäosissa. Samalla sää muuttuu koko maassa vaihtelevaksi, kun kuurosateet ja ukkoset yleistyvät.
Östersjön är nu isfri – isvintern slutade exceptionellt tidigt12.5.2026 09:47:54 EEST | Pressmeddelande
Isvintern 2025–2026 var händelserik och tog slut exceptionellt tidigt. Även om istäcket vid vinterns kulmen var ett av de mest omfattande på flera år, bidrog den delvis rekordvarma våren till en snabb smältning.
Itämeri on nyt jäätön – jäätalvi päättyi poikkeuksellisen varhain12.5.2026 09:47:54 EEST | Tiedote
Jäätalvi 2025–2026 oli nopearytminen ja päättyi poikkeuksellisen varhain. Vaikka jääpeite oli talven huippuvaiheessa viime vuosien laajimpia, osin ennätyksellisen lämmin kevät teki sulamisesta nopeaa.
Kuivuustilanne helpottaa – sää lämpenee uudelleen viikon puolivälissä11.5.2026 13:48:05 EEST | Tiedote
Kuivuuteen on tulossa helpotusta alkuviikolla sateiden pyyhkiessä Suomen yli. Idästä virtaa keskiviikosta alkaen meille kosteaa ja lämmintä ilmamassaa.
Maailman meret olivat huhtikuussa poikkeuksellisen lämpimiä8.5.2026 05:00:00 EEST | Tiedote
EU:n Copernicus-ilmastopalvelun mukaan maailmanlaajuiset meriveden pintalämpötilat olivat huhtikuussa 2026 mittaushistorian toiseksi korkeimmat. El Niño -olojen kehittyminen näkyi erityisesti trooppisen Tyynenmeren nopeasti lämpenevissä merivesissä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme