Vaasan kaupunginorkesterin syksy kulkee barokista Piafiin

20.5.2026 11:14:49 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vaasan kaupunginorkesteri on julkaissut syyskauden 2026 ohjelmiston. Monipuolinen konserttikausi vie kuulijat barokin juhlavista kirkkosaleista romantiikan suuriin tunteisiin, ranskalaisen chansonin maailmaan Édith Piafin hengessä sekä suomalaisen orkesterimusiikin ytimeen.

Syyskauden kohokohtiin kuuluu useita merkittäviä solisteja ja kapellimestareita, harvemmin kuultavia historiallisia soittimia sekä yhteistyöproduktioita eri puolilla Pohjanmaata ja vierailuja myös muilla paikkakunnilla. Kauden aikana orkesterin kanssa esiintyvät myös viihdetähdet Pepe Willberg ja Tommi Läntinen. Ylikapellimestari Anna-Maria Helsing johtaa kauden suurkonsertteja, joissa kuullaan muun muassa romanttisia sinfonioita ja mahtipontisia orkesteriteoksia.

Kausi käynnistyy heinäkuussa, kun orkesteri vierailee tuttuun tapaan Strömsössä sekä Korsholman Musiikkijuhlilla Antonín Dvořákin yhdeksännen sinfonian merkeissä. Heti tämän jälkeen matkataan Uudenkaupungin Crusell-viikolle, jossa kuullaan MozartiaCruselliaDebussyä ja Ravelia ranskalaisvaikutteisessa ohjelmassa.

Elokuussa barokkimusiikki nousee keskiöön Vähänkyrön kirkossa, jossa Petteri Pitkon johdolla kuullaan muun muassa MonteverdinGabrielinBachin ja Händelin musiikkia historiallisilla soittimilla, kuten cembalolla ja viola da gamballa. Elokuun ohjelmaan kuuluu myös perinteinen Taiteiden yön konsertti Kauppakeskus Rewellissä sekä Jorma Panulan kapellimestarikurssin päätöskonsertti Vaasan kaupungintalolla.

Syyskuussa Anna-Maria Helsingin johtama Vuorion säätiön konsertti tuo Vaasan kaupungintalolle Brahmsin kaksoiskonserton ja Mendelssohnin sinfonia nro 3:n, solisteina Christel Lee ja Jonathan Roozeman. Syyskuun huipentaa Vaasan ja Seinäjoen kaupunginorkesterien yhteinen PIAF!-konsertti, joka vie Édith Piafin ranskalaiseen chanson-maailmaan.

Lokakuussa ohjelmassa ovat Olli Mustosen johtamat ja soittamat Beethoven-teokset sekä kamarikonsertti, jossa runous ja musiikki kietoutuvat yhteen. Samassa kuussa juhlistetaan myös Pepe Willbergin 80-vuotistaiteilijajuhlaa näyttävässä yhteiskonsertissa. Lokakuun lopussa kuullaan Mirjam Helin -akatemian laulajia Vaasan kaupungintalolla.

Marraskuun Littfest-kirjallisuusfestivaalilla yhdistyy puhe ja musiikki Helena Åhmanin ja Tommi Läntisen yhteiskonsertissa. RUSK-festivaalilla kuultava Young & Immortal -konsertti kokoaa Anna-Maria Helsingin johdolla yhteen Vaasan kaupunginorkesterin ja valtakunnallisen nuorten sinfoniaorkesteri VIVO:n syyskauden suurimpaan orkesterikokoonpanoon solistina sellisti Senja Rummukainen.

Joulukuussa Mustasaaren kirkossa järjestettävä joulukonsertti kokoaa yhteen RespighinMozartin ja Händelin teoksia. Loppuvuoden kruunaa Suomalaisen musiikin viikko Vaasan kaupungintalolla sekä koko perheen Lumiukko-konsertit Alman juhlasalissa.

Vaasan kaupunginorkesterin syyskausi 2026 tarjoaa elämyksiä niin klassisen musiikin ystäville kuin uusille yleisöille – rohkeasti genrejä yhdistäen ja musiikin koko mittakaavaa hyödyntäen.

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendentti
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

