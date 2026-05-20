Tekoäly ei viekään työtäsi, vaan muuttaa sen – mutta vain, jos luotat siihen
20.5.2026 13:24:05 EEST | Vaasan yliopisto | Tiedote
Generatiivisen tekoälyn nousu on herättänyt laajaa huolta työpaikkojen säilymisestä ja ihmistyön tulevaisuudesta. Vaasan yliopistossa tarkastettava Zhe Zhun väitöstutkimus kuitenkin osoittaa, että kun työntekijät luottavat järjestelmään ja näkevät sen hyödyllisenä kumppanina uhan sijaan, tekoäly voi lisätä työhön sitoutumista ja auttaa rakentamaan kestävämpiä työuria.
ChatGPT:n ja Geminin kaltaisten generatiivisen tekoälyn (GenAI) työkalut yleistyvät, ja samalla organisaatioihin kohdistuu kasvavaa painetta ottaa ne nopeasti käyttöön. Zhe Zhun tietojärjestelmätieteen väitöstutkimus tarkastelee, miten nämä teknologiat muovaavat sekä organisaatioiden päätöksentekoa että työntekijöiden kokemuksia työstään.
Vaikka moni työntekijä pelkää menettävänsä hallinnan, epävarmuus voi samalla toimia sysäyksenä omaksua teknologiaa entistä aktiivisemmin, jotta voi varmistaa oman osaamisensa ajantasaisuuden.
– Kuten NVIDIAn toimitusjohtaja Jensen Huang on todennut, työntekijöitä ei korvaa tekoäly, vaan ne ihmiset, jotka osaavat hyödyntää generatiivista tekoälyä tehokkaammin työssään. Tekoälyyn myönteisemmin suhtautuvat työntekijät ovat myös sitoutuneempia työhönsä ja sopeutuvat paremmin uransa muutoksiin, Zhu toteaa.
Luottamus on avainasemassa siinä, hyödyttääkö tekoälyn käyttäminen työntekijää ja organisaatiota. Liiallinen luottamus voi johtaa siihen, että tekoälyn tuottamia virheellisiä vastauksia hyväksytään kritiikittä, kun taas epäluottamus voi estää näkemästä teknologian tuomia mahdollisuuksia.
Kohti tekoälyn vastuullista integraatiota
Zhun mukaan GenAI:n onnistunut käyttöönotto riippuu vähemmän itse teknologiasta ja enemmän organisaation kyvystä integroida se osaksi toimintaansa. Tekoälyn sulautuessa osaksi arkipäivää on huomioitava eettiset kysymykset, tietosuoja ja vastuullinen hallintotapa.
– Organisaatioiden tulisi noudattaa strategista tiekarttaa, jotta teknologia saadaan vastaamaan niiden tavoitteita. Samalla on rakennettava ekosysteemejä yhdessä teollisuuden ja akateemisten kumppaneiden kanssa. Tutkimukseni esittelee kahdeksan vaiheen viitekehyksen, joka ohjaa organisaatioita siirtymään kokeiluista kohti strategisesti integroitua tekoälyn käyttöä, Zhu sanoo.
Työpaikat liikkuvat vääjäämättä kohti tekoälynatiivia tulevaisuutta, jossa tekoäly ei ole enää erillinen työkalu, vaan kiinteä osa työnkulkuja ja prosesseja.
– Elämme uuden teollisen vallankumouksen aikaa. Osa työpaikoista katoaa, mutta samalla syntyy uusia työn muotoja ja kokonaan uusia toimialoja tekoälyinfrastruktuurin, datakeskusten ja digitaalisten palveluiden ympärille. Teknologiaa ei pitäisi pelätä, vaan sitä pitäisi opetella käyttämään kriittisesti ja kehittää omaa osaamistaan sen rinnalla, Zhu sanoo.
Väitöskirja
Zhu, Zhe (2026) Generative Artificial Intelligence in Organizations: Strategic Decisions and Human Adaptations. Acta Wasaensia 586. Väitöskirja. Vaasan yliopisto.
Väitöstilaisuus
DI Zhe Zhun väitöstutkimus ”Generative Artificial Intelligence in Organizations: Strategic Decisions and Human Adaptations” tarkastetaan keskiviikkona 27.5.2026 klo 12 Vaasan yliopiston Kurtén-auditoriossa.
Väitöstilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden kautta: https://uwasa.zoom.us/j/66602947325?pwd=tVBp1jbgbgbh3tZQEvVzsDIiSXzV05.1
Password: 363256
Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Najmul Islam (LUT-yliopisto) ja kustoksena professori Tero Vartiainen.
Lisätiedot
Zhe Zhu on syntynyt vuonna 1982 Kiinassa. Hän valmistui maisteriksi Industrial Systems Analytics -maisteriohjelmasta Vaasan yliopistosta vuonna 2021. Tällä hetkellä hän työskentelee apurahatutkijana Vaasan yliopistossa tietojärjestelmätieteen alalla.
