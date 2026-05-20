Vasa stadsorkesters höst: från barock till Piaf

20.5.2026 11:14:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Vasa stadsorkester har publicerat programmet för höstsäsongen 2026. Den mångsidiga konsertsäsongen tar publiken från barockens högtidliga kyrkorum till romantikens stora känslor, vidare till den franska chansonens värld i Édith Piafs anda samt till kärnan av finländsk orkestermusik.

Till höstsäsongens höjdpunkter hör flera framstående solister och dirigenter, historiska instrument som mer sällan hörs, samarbetsproduktioner runt om i Österbotten samt gästspel på andra orter. Under säsongen uppträder även underhållningsstjärnorna Pepe Willberg och Tommi Läntinen tillsammans med orkestern. Chefdirigent Anna-Maria Helsing leder säsongens stora konserter där man bland annat får höra romantiska symfonier och storslagna orkesterverk.

Säsongen inleds i juli då orkestern traditionsenligt gästar Strömsö samt Musikfestspelen Korsholm med Antonín Dvořáks nionde symfoni. Därefter reser vi till Nystad, för att delta i Crusellveckan. Där framförs verk av Mozart, Crusell, Debussy och Ravel i ett franskinspirerat program.

I augusti står barockmusiken i centrum i Lillkyro kyrka, där vi under ledning av Petteri Pitko får höra musik av bland andra Monteverdi, Gabrieli, Bach och Händel på historiska instrument såsom cembalo och viola da gamba. I augustiprogrammet ingår även den traditionella konserten under Konstens natt i köpcentret Rewell samt avslutningskonserten för Jorma Panulas dirigentkurs i Vasa stadshus.

I september bjuder Vuorio stiftelsens konsert, dirigerad av Anna-Maria Helsing, på Brahms dubbelkonsert och Mendelssohns symfoni nr 3 i Vasa stadshus, med Christel Lee och Jonathan Roozeman som solister. Månaden kulminerar i den gemensamma PIAF!-konserten med Vasa och Seinäjoki stadsorkestrar, som för publiken till Paris genom Édith Piafs sånger.

I oktober framförs Beethoven, dirigerad av Olli Mustonen samt en kammarmusikkonsert där poesi och musik vävs samman. Samma månad firas även Pepe Willbergs 80-årsjubileum med en storslagen gemensam konsert. I slutet av oktober uppträder sångare från Mirjam Helin-akademin i Vasa stadshus.

I november förenas tal och musik i samarbete med Vasa LittFest i en gemensam konsert med Helena Åhman och Tommi Läntinen. På RUSK-festivalen uppträder orkestern i konserten Young & Immortal, under ledning av Anna-Maria Helsing, tillsammans med den nationella ungdomssymfoniorkestern VIVO i säsongens största orkesteruppsättning, med cellisten Senja Rummukainen som solist.

I december hålls en julkonsert i Korsholms kyrka med verk av Respighi, Mozart och Händel. Året avslutas med veckan för finländsk musik i Vasa stadshus samt familjekonserten Snögubben ”The Snowman” i Medborgarinstitutet Almas festsal.

Vasa stadsorkesters höstsäsong 2026 erbjuder upplevelser för såväl älskare av klassisk musik som nya publikgrupper – med en djärv blandning av genrer och med utnyttjande av musikens hela spektrum.

Yhteyshenkilöt

Mia Huhta
Intendent
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi

