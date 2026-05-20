Vasa stadsorkesters höst: från barock till Piaf
20.5.2026 11:14:17 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vasa stadsorkester har publicerat programmet för höstsäsongen 2026. Den mångsidiga konsertsäsongen tar publiken från barockens högtidliga kyrkorum till romantikens stora känslor, vidare till den franska chansonens värld i Édith Piafs anda samt till kärnan av finländsk orkestermusik.
Till höstsäsongens höjdpunkter hör flera framstående solister och dirigenter, historiska instrument som mer sällan hörs, samarbetsproduktioner runt om i Österbotten samt gästspel på andra orter. Under säsongen uppträder även underhållningsstjärnorna Pepe Willberg och Tommi Läntinen tillsammans med orkestern. Chefdirigent Anna-Maria Helsing leder säsongens stora konserter där man bland annat får höra romantiska symfonier och storslagna orkesterverk.
Säsongen inleds i juli då orkestern traditionsenligt gästar Strömsö samt Musikfestspelen Korsholm med Antonín Dvořáks nionde symfoni. Därefter reser vi till Nystad, för att delta i Crusellveckan. Där framförs verk av Mozart, Crusell, Debussy och Ravel i ett franskinspirerat program.
I augusti står barockmusiken i centrum i Lillkyro kyrka, där vi under ledning av Petteri Pitko får höra musik av bland andra Monteverdi, Gabrieli, Bach och Händel på historiska instrument såsom cembalo och viola da gamba. I augustiprogrammet ingår även den traditionella konserten under Konstens natt i köpcentret Rewell samt avslutningskonserten för Jorma Panulas dirigentkurs i Vasa stadshus.
I september bjuder Vuorio stiftelsens konsert, dirigerad av Anna-Maria Helsing, på Brahms dubbelkonsert och Mendelssohns symfoni nr 3 i Vasa stadshus, med Christel Lee och Jonathan Roozeman som solister. Månaden kulminerar i den gemensamma PIAF!-konserten med Vasa och Seinäjoki stadsorkestrar, som för publiken till Paris genom Édith Piafs sånger.
I oktober framförs Beethoven, dirigerad av Olli Mustonen samt en kammarmusikkonsert där poesi och musik vävs samman. Samma månad firas även Pepe Willbergs 80-årsjubileum med en storslagen gemensam konsert. I slutet av oktober uppträder sångare från Mirjam Helin-akademin i Vasa stadshus.
I november förenas tal och musik i samarbete med Vasa LittFest i en gemensam konsert med Helena Åhman och Tommi Läntinen. På RUSK-festivalen uppträder orkestern i konserten Young & Immortal, under ledning av Anna-Maria Helsing, tillsammans med den nationella ungdomssymfoniorkestern VIVO i säsongens största orkesteruppsättning, med cellisten Senja Rummukainen som solist.
I december hålls en julkonsert i Korsholms kyrka med verk av Respighi, Mozart och Händel. Året avslutas med veckan för finländsk musik i Vasa stadshus samt familjekonserten Snögubben ”The Snowman” i Medborgarinstitutet Almas festsal.
Vasa stadsorkesters höstsäsong 2026 erbjuder upplevelser för såväl älskare av klassisk musik som nya publikgrupper – med en djärv blandning av genrer och med utnyttjande av musikens hela spektrum.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mia Huhta
Intendent
+35840 524 8877
mia.huhta@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunginorkesterin syksy kulkee barokista Piafiin20.5.2026 11:14:49 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunginorkesteri on julkaissut syyskauden 2026 ohjelmiston. Monipuolinen konserttikausi vie kuulijat barokin juhlavista kirkkosaleista romantiikan suuriin tunteisiin, ranskalaisen chansonin maailmaan Édith Piafin hengessä sekä suomalaisen orkesterimusiikin ytimeen.
Vasa vill höra invånarnas åsikter om cykelförhållandena19.5.2026 13:17:42 EEST | Pressmeddelande
Vasa satsar på att förbättra förhållandena för gång och cykling genom att bygga nytt och sanera befintliga gång- och cykelvägar. Därtill har vinterunderhållet av vägarna effektiviserats. Nu kartläggs med en enkät invånarnas åsikter om cykelförhållandena i Vasa. Bland alla som svarat utottas en säsongsservice av cykeln.
Vaasa kerää asukkailta mielipiteitä pyöräilyn olosuhteista19.5.2026 13:17:25 EEST | Tiedote
Vaasa panostaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen rakentamalla uutta ja peruskorjaamalla nykyisiä kävely- ja pyöräteitä. Lisäksi teiden talvihoitoa on tehostettu. Nyt asukkaiden mielipiteitä Vaasan pyöräilyolosuhteista kartoitetaan kyselyllä. Vastaajien kesken arvotaan pyörän kausihuolto.
Liftis linje 6 kör en avvikande rutt i Smedsby 22.518.5.2026 14:13:10 EEST | Pressmeddelande
Fredag 22.5.2026 är Korsholmsvägen avstängd mellan rondellen vid Centrumvägen och korsningen vid Olavsvägen på grund av marknaden. Liftis linje 6 kör runt den avstängda vägsträckan längs Centrumvägen och Smedsbyvägen.
Liftin linja 6 ajaa Sepänkylässä poikkeusreittiä 22.5.18.5.2026 14:11:40 EEST | Tiedote
Perjantaina 22.5.2026 Mustasaarentie on suljettu Keskustien liikenneympyrän ja Olavintien risteyksen välillä markkinoiden takia. Liftin linja 6 kiertää suljetun tieosuuden Keskustietä ja Sepänkyläntietä pitkin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme