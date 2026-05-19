Tervetuloa SAK:n kevätedustajistoon
20.5.2026 11:23:09 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Kutsu
Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan SAK:n edustajiston kokousta. Tervehdyksensä kokoukseen tuo myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.
AIKA 21.5.2026 klo 09.00–12.00
PAIKKA Helsinki Congress Paasitorni (Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki)
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ottaa puheessaan kantaa viime aikoina työelämää ja työmarkkinoita koskettaneisiin muutoksiin. Häntä voi haastatella puheenvuoron jälkeen. Toimittajat ovat tervetulleita jäämään myös lounaalle.
Ilmoittaudu marjo.pihlajaniemi@sak.fi
Ohjelma
9.00
Kokouksen avaus
Ajankohtaiset työmarkkina-asiat
– puheenjohtaja Jarkko Elorannan ajankohtaiskatsaus
– yleiskeskustelu
10.30
SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin puheenvuoro, jonka jälkeen yleiskeskustelu jatkuu
11.30
Lounas
Yhteyshenkilöt
Marjo PihlajaniemiViestintäpäällikköPuh:+358 400 969 633marjo.pihlajaniemi@sak.fi
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.
SAK:laiset luottamushenkilöt: Työelämän muutokset edellyttävät laadukasta koulutusta työntekijöille19.5.2026 07:53:30 EEST | Tiedote
Yli puolet SAK:laisista luottamushenkilöistä arvioi kyselyssämme, että heidän työpaikallaan on työntekijöitä, jotka tarvitsevat lisäkoulutusta selvitäkseen työtehtävistään. Erityisesti koulutusta kaivataan uuden teknologian käyttöön ottamisessa.
Hallitus heikentää jälleen työntekijöiden työsuhdeturvaa ja työelämän tasa-arvoa14.5.2026 08:57:00 EEST | Tiedote
Eduskunta hyväksyi keskiviikkona ensimmäisessä käsittelyssä työsopimuslain muutosesityksen sisällöt. Esitys heikentää työntekijöiden työsuhdeturvaa ja työelämän tasa-arvoa. SAK pitää lakimuutosta niin vahingollisena, että se pitäisi joko hylätä eduskunnan toisessa käsittelyssä tai viimeistään perua seuraavan hallituksen toimesta.
SAK:n Jarkko Eloranta vappupuheessaan: Orpon hallitus on epäonnistunut jokaisessa julkituomassaan tavoitteessaan1.5.2026 12:45:00 EEST | Tiedote
SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta nostaa vappupuheessaan esille, että Suomi kulkee eri suuntaan kuin muut Pohjoismaat. Hän vaatii suunnan muuttamiseksi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksun verovähennysoikeuden palauttamista ja korottamista.
Näpertelyn sijaan hallituksen olisi pitänyt perua yritysveron alennus22.4.2026 22:04:27 EEST | Tiedote
Hallituksen viimeinen kehysriihi tarjoaa tutuksi tullutta leikkauslinjaa. Pieniä valonpilkahduksia tarjottiin rakennusalalle ja nuorten työllistymiseen.
Alipalkkauksen kriminalisointiin ei ole Suomessa esteitä22.4.2026 06:55:00 EEST | Tiedote
Professori emeritus Niklas Bruunin SAK:n pyynnöstä tekemän lausunnon mukaan alipalkkauksen kriminalisointi on mahdollista Suomessa ilman vähimmäispalkkalakiakin. Näin on esimerkiksi Norjassa.
