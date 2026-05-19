Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf

Tervetuloa SAK:n kevätedustajistoon

20.5.2026 11:23:09 EEST | Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry - Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf | Kutsu

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan SAK:n edustajiston kokousta. Tervehdyksensä kokoukseen tuo myös SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman.

AIKA 21.5.2026 klo 09.00–12.00

PAIKKA Helsinki Congress Paasitorni (Paasivuorenkatu 5 A, Helsinki)

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ottaa puheessaan kantaa viime aikoina työelämää ja työmarkkinoita koskettaneisiin muutoksiin. Häntä voi haastatella puheenvuoron jälkeen. Toimittajat ovat tervetulleita jäämään myös lounaalle.

Ilmoittaudu marjo.pihlajaniemi@sak.fi

Ohjelma

9.00
Kokouksen avaus
Ajankohtaiset työmarkkina-asiat
– puheenjohtaja Jarkko Elorannan ajankohtaiskatsaus
– yleiskeskustelu

10.30
SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin puheenvuoro, jonka jälkeen yleiskeskustelu jatkuu

11.30
Lounas

Yhteyshenkilöt

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK edustaa 18:aa ammattiliittoa ja noin 800 000:ta jäsentä. Tehtävämme on rakentaa inhimillistä, turvallista ja oikeudenmukaista työelämää. Siitä syntyy luottamusyhteiskunta, joka lisää työn tekijöiden uskoa tulevaisuuteen.

