Särestöniemi-museo on Vuoden museo 2026
21.5.2026 20:53:28 EEST | Suomen museoliitto | Tiedote
Vuoden museo 2026 -kilpailun voittajaksi on valittu Särestöniemi-museo Kittilästä. Voittaja julkistettiin Museogaalassa Hämeenlinnassa torstaina 21. toukokuuta 2026.
Vuoden museo -kiertopalkinto, Pekka Kauhasen suunnittelema Esko-veistos, myönnetään museolle, joka on omalla toiminta-alueellaan edistänyt merkittävällä tavalla museoalan tai museotoiminnan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Palkinnon jakavat ICOM Suomi ja Museoliitto.
”Tunnustus todistaa, että taiteilija Reidar Särestöniemen perintöä vaaliva museo on museo, jolla on valtakunnallista merkitystä. Se antaa meille uusia mahdollisuuksia jakaa tietoa tästä arvokkaasta kulttuuriperinnöstä, joka meillä on täällä Lapissa. Se osoittaa, että olemme onnistuneet välittämään taiteilijalle tärkeitä asioita ja säilyttämään Särestön hengen, jonka ihmiset kokevat erityislaatuiseksi”, iloitsee Särestöniemi-museon museonjohtaja Anne Koskamo.
Aktiivinen ja alueelleen relevantti Särestöniemi-museo
Palkintolautakunnan näkemyksen mukaan Vuoden museo -kilpailun taso oli todella kova.
”Oli todella suuri ilo ja etuoikeus päästä vierailemaan kaikissa kolmessa finalistimuseossa, Suomen käsityön museossa, Suomen lasimuseossa ja Särestöniemi-museossa. Palkintolautakuntamme oli vaikuttunut kaikkien museoiden tasokkaasta ja inspiroivasta toiminnasta. Päätös ei ollut helppo, mutta lopulta yksimielinen”, summaa palkintolautakunnan puheenjohtaja Joanna Kurth.
Palkintolautakunta kuvaili Vuoden museoksi valittua Särestöniemi-museota seuraavasti:
”Särestöniemi-museo erottautui vahvalla ennakkoluulottomalla ja laaja-alaisella toiminnallaan pohjoisesta perspektiivistä. Museo täyttää kilpailun palkintokriteerit poikkeuksellisen kokonaisvaltaisesti, laajentaen käsitystä museon roolista aktiivisena, ajankohtaisena ja yhteiskunnallisesti vaikuttavana toimijana.
Ateljeekotimuseoiden joukossa museo on harvinaisen aktiivinen ja merkityksellinen. Sen toimintaa ohjaavat vahva arvopohja ja ekologinen ideologia, jotka kantavat yhden taiteilijan kulttuuriperinnön vaalimista laajemmalle. Museo on onnistuneesti nostanut Reidar Särestöniemen taiteessa ja ajattelussa toistuvat ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja luonnonsuojelun teemat näkyväksi osaksi valtakunnallista yhteiskunnallista keskustelua. Nämä teemat ja arvot näkyvät museon arjessa tekoina, eivät pelkästään historiallisena kontekstina.
Pienen, vain kuusihenkisen henkilökunnan vahva sitoutuminen ja intohimo heijastuvat kaikkeen toimintaan ja näyttäytyvät kävijälle harvinaislaatuisena lämpönä ja aitoutena.
Särestöniemi-museo osoittaa toiminnallaan, että myös paikallinen toimija voi olla sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tärkeä. Alueellisena toimijana museo toteuttaa toimintaansa lukuisissa yhteistyöverkostoissa yhdessä yhteisöjensä ja sidosryhmiensä kanssa. Se on mahdollistanut museolle sen kokoa laajemman ja monipuolisemman ohjelmatarjonnan. Reidar Särestöniemen juhlavuosi 2025 hyödynnettiin vaikuttavasti ja laajasti, ja toiminta on jatkunut kunnianhimoisena myös juhlavuoden jälkeen. Yleisötyö ja pedagoginen toiminta on kokonaisuutena monipuolista, osallistavaa, rohkeaa ja syventää kävijäkokemusta vahvistaen osallisuutta. Museo on toiminut myös aktiivisena asiantuntijana valtakunnallisissa yhteistyöhankkeissa ja lisännyt Särestöniemen tunnettuutta yhteistyössä muiden museoiden kanssa.”
Palkintolautakunta
Vuoden museo -kilpailun voittajan valitsee Museoliiton ja ICOM Suomen nimittämä palkintolautakunta. Palkintolautakunnan puheenjohtaja vuosina 2026–2028 on Kokkolan kaupungin museotoimen johtaja Joanna Kurth ja sihteerinä toimii Museoliiton viestinnän asiantuntija Kirsti Ruissalo. ICOM Suomen edustajia ovat Lahden museoiden johtaja Tuulia Tuomi ja Lahden museoiden näyttelypäällikkö Päivi Roivainen. Museoliiton edustajia ovat kulttuuriasianneuvos Tapani Sainio opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Yleisradion toimittaja Tuukka Pasanen ja Museokortin markkinointi- ja viestintäpäällikkö Marjo Vänttinen.
Joanna KurthVuoden museo -palkintolautakunnan puheenjohtajaPuh:044 780 9574joanna.kurth@kokkola.fi
Kirsti RuissaloViestinnän asiantuntijaMuseoliittoPuh:044 430 0721kirsti.ruissalo@museoliitto.fi
Anne KoskamoMuseonjohtajaSärestöniemi-museoPuh:040 136 1112anne.koskamo@sarestoniemenmuseo.fi
Miisa PulkkinenviestintäjohtajaMuseoliittoPuh:+358405239984miisa.pulkkinen@museoliitto.fi
