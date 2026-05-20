Näin löydät oikean moottoripyörän – MP Koeajopäivät Tampereella, Turussa ja Vantaalla
21.5.2026 10:00:00 EEST | Messukeskus | Tiedote
MP Koeajopäivät tarjoavat moottoripyöräilijöille ainutlaatuisen mahdollisuuden löytää juuri itselle sopiva pyörä. Kesäkuun alussa Tampereella, Turussa ja Vantaalla järjestettävissä koeajopäivissä pääsee vertailemaan useita eri moottoripyörämalleja saman päivän aikana ja kokemaan erot käytännössä.
Tänä vuonna MP Koeajopäivät toteutetaan Vehon hyötyajoneuvoliikkeissä, ja koeajettavana on poikkeuksellisen laaja valikoima eri valmistajien malleja. Mukana ovat muun muassa BMW, Can-Am, CF Moto, Ducati, Indian, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph sekä Yamaha.
” Koeajo on ainoa tapa oikeasti tietää, miltä pyörä tuntuu. Paperilla hyvät speksit eivät vielä kerro, sopiiko pyörä kuljettajalleen. MP Koeajopäivissä tämän voi selvittää helposti ja saman tien”, sanoo MPmessujen projektijohtaja, MP-Äijänäkin tunnettu Niko Kantola.
Koeajopäivät on suunnattu sekä kokeneille motoristeille että moottoripyörän hankintaa harkitseville. Paikalla on asiantuntijoita auttamassa oikean mallin valinnassa ja vastaamassa kysymyksiin eri vaihtoehdoista.
” Moni yllättyy koeajossa: ennakkosuosikki voi vaihtua täysin, kun eri pyöriä pääsee ajamaan peräkkäin. Juuri siksi nämä päivät ovat niin arvokkaita, koeajo säästää aikaa, rahaa ja vääriä valintoja,” Kantola jatkaa.
Katso lähin paikkakunta ja koeaja suosikkisi:
Tampere
Tiistai 2.6.2026 klo 12–18
Mukana koeajoissa: BMW, Can-Am, CF Moto, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki ja Triumph
Veho Pirkkala, Jasperintie 1, 33960 Pirkkala
Turku (Lieto)
Keskiviikko 3.6.2026 klo 12–18
Mukana koeajoissa: BMW, Can-Am, CF Moto, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki ja Triumph
Veho Lieto, Loukinaistentie 10, 21420 Lieto
Vantaa
Torstai 4.6.2026 klo 12–18
Mukana koeajoissa: BMW, Can-Am, CF Moto, Ducati, Harley-Davidson, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph ja Yamaha
Veho Vantaa Vehkala, Vehkalantie 10, 01730 Vantaa
(Harley-Davidson ja Yamaha mukana vain Vantaan koeajoissa.)
Niko KantolaProjektijohtajaPuh:040 074 7542niko.kantola@messukeskus.com
Anna KurkinenBrand Marketing & Communications Specialist
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.