Huonokuntoisimpia päällystettyjä teitä muutetaan soratieksi Satakunnassa

Päällysteiden ylläpidosta on tingitty viime vuosina rahoitussyistä ja korjausvelkaa on syntynyt paljon. Vähäliikenteisiä huonokuntoisia teitä on niin runsaasti, että pääosin ne joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla. Huonokuntoisimmilla teillä päällyste on kauttaaltaan rikkoontunut, eikä paikkaamalla pystytä enää parantamaan tien kuntoa tai liikennöitävyyttä. Huonokuntoisessa päällysteessä paikat eivät pysy kauaa, joten niitä ei ole enää kannattavaa paikata muutoin kuin liikenneturvallisuutta vaarantavien reikien osalta. Tällaisilla teillä päällysteen purkamisella ja muuttamisella sorapintaiseksi voidaan tosiasiallisesti parantaa tien liikennöitävyyttä käytettävissä oleva rahoitus huomioiden. Ratkaisulla pyritään varmistamaan tien hoidon jatkuvuus pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti tilanteessa, jossa kaikkia huonokuntoisia päällysteitä ei ole mahdollista uusia.

Tänä vuonna soratieksi muutettavat kohteet:

Merikarvialla maantie 13186 Lauttijärvi 8,1 km matkalta

Kankaanpäässä maantiet 13189 Leppäruhka eteläpäässään 3,5 km ja 13227 Kivelänsuora 3,0 km matkalta

Pomarkussa maantie 13192 Tuunajärvi kahdelta osuudelta yhteensä 1,3 km matkalta

Jämijärvellä maantie 13223 Palojoki kahdelta osuudelta yhteensä 2,7 km matkalla

Soratieksi muutettavien tieosuuksien yhteispituus on noin 18,6 kilometriä. Tiet luokitellaan vähäisen liikennemääränsä takia sorateinäkin vähäliikenteisiksi. Kankaanpäässä Leppäruhkantiellä päädyttiin lopulta säilyttämään tien pohjoispään päällyste noin 3,5 km matkalla paikallisten toiveesta. Viime vuonna vähäliikenteisiä päällystettyjä teitä muutettiin soratieksi Varsinais-Suomessa yhteensä 24 km. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja saatu palaute myönteistä.

Soratieksi muuttaminen sisältää päällysteen sekoitusjyrsinnän, jossa olemassa oleva päällyste käsitellään ja hyödynnetään tien rakenteessa. Jyrsitty materiaali muokataan tiehöylällä, jolloin se muodostaa kantavan pohjan uudelle murskekulutuskerrokselle. Samassa yhteydessä teiden sivuojia kunnostetaan ja rumpujen kunto tarkistetaan. Rummut puhdistetaan ja tarvittaessa uusitaan. Tien kulutuskerrosta käsitellään kalsiumkloridilla, jolla sidotaan tien pintaa ja vähennetään pölyämistä.

Työt alkavat toukokuun loppuun mennessä Jämijärvellä Palojoen maantiellä 13223. Kaikki kohteet toteutetaan elokuun loppuun mennessä. Tarkempi työjärjestys ei ole vielä vahvistunut, mutta töitä tehdään eri kohteissa vaiheittain koko kesän ajan. Erityisesti kuivatusratkaisujen kuntoonpanossa työ kestää pidempään.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.

Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821