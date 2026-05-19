Huonokuntoisimpia päällystettyjä teitä muutetaan soratieksi Satakunnassa
20.5.2026 11:34:45 EEST | Lounais-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Lounais-Suomen elinvoimakeskus muuttaa huonokuntoisimpia päällysteitä vähäliikenteisillä teillä soratieksi Satakunnassa. Soratieksi muutettavia tieosuuksia on yhteensä 18,6 km. Viime vuonna vähäliikenteisiä päällystettyjä teitä muutettiin soratieksi Varsinais-Suomessa yhteensä 24 km. Vähäliikenteisiä teitä ei ole nykyrahoituksella mahdollista päällystää uudelleen, eikä huonokuntoista päällystettä saada paikkaamalla parempaan kuntoon. Tällaisissa tilanteissa tien muuttaminen soratieksi mahdollistaa paremmin sen kunnossapidon ja liikennöitävyyden. Muutoksiin suhtaudutaan usein ennakkoon varauksella, mutta saatu palaute toteutetuista kohteista on ollut myönteistä.
Päällysteiden ylläpidosta on tingitty viime vuosina rahoitussyistä ja korjausvelkaa on syntynyt paljon. Vähäliikenteisiä huonokuntoisia teitä on niin runsaasti, että pääosin ne joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla. Huonokuntoisimmilla teillä päällyste on kauttaaltaan rikkoontunut, eikä paikkaamalla pystytä enää parantamaan tien kuntoa tai liikennöitävyyttä. Huonokuntoisessa päällysteessä paikat eivät pysy kauaa, joten niitä ei ole enää kannattavaa paikata muutoin kuin liikenneturvallisuutta vaarantavien reikien osalta. Tällaisilla teillä päällysteen purkamisella ja muuttamisella sorapintaiseksi voidaan tosiasiallisesti parantaa tien liikennöitävyyttä käytettävissä oleva rahoitus huomioiden. Ratkaisulla pyritään varmistamaan tien hoidon jatkuvuus pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti tilanteessa, jossa kaikkia huonokuntoisia päällysteitä ei ole mahdollista uusia.
Tänä vuonna soratieksi muutettavat kohteet:
- Merikarvialla maantie 13186 Lauttijärvi 8,1 km matkalta
- Kankaanpäässä maantiet 13189 Leppäruhka eteläpäässään 3,5 km ja 13227 Kivelänsuora 3,0 km matkalta
- Pomarkussa maantie 13192 Tuunajärvi kahdelta osuudelta yhteensä 1,3 km matkalta
- Jämijärvellä maantie 13223 Palojoki kahdelta osuudelta yhteensä 2,7 km matkalla
Soratieksi muutettavien tieosuuksien yhteispituus on noin 18,6 kilometriä. Tiet luokitellaan vähäisen liikennemääränsä takia sorateinäkin vähäliikenteisiksi. Kankaanpäässä Leppäruhkantiellä päädyttiin lopulta säilyttämään tien pohjoispään päällyste noin 3,5 km matkalla paikallisten toiveesta. Viime vuonna vähäliikenteisiä päällystettyjä teitä muutettiin soratieksi Varsinais-Suomessa yhteensä 24 km. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia ja saatu palaute myönteistä.
Soratieksi muuttaminen sisältää päällysteen sekoitusjyrsinnän, jossa olemassa oleva päällyste käsitellään ja hyödynnetään tien rakenteessa. Jyrsitty materiaali muokataan tiehöylällä, jolloin se muodostaa kantavan pohjan uudelle murskekulutuskerrokselle. Samassa yhteydessä teiden sivuojia kunnostetaan ja rumpujen kunto tarkistetaan. Rummut puhdistetaan ja tarvittaessa uusitaan. Tien kulutuskerrosta käsitellään kalsiumkloridilla, jolla sidotaan tien pintaa ja vähennetään pölyämistä.
Työt alkavat toukokuun loppuun mennessä Jämijärvellä Palojoen maantiellä 13223. Kaikki kohteet toteutetaan elokuun loppuun mennessä. Tarkempi työjärjestys ei ole vielä vahvistunut, mutta töitä tehdään eri kohteissa vaiheittain koko kesän ajan. Erityisesti kuivatusratkaisujen kuntoonpanossa työ kestää pidempään.
Urakoitsijana hankkeessa toimii Oteran Oy.
Lisätietoja: Lounais-Suomen elinvoimakeskus, projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, p. 0295 022 821
Tietoja julkaisijasta
Lounais-Suomen elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Lounais-Suomen elinvoimakeskus toimii Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakuntien alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelemme myös muita alueita.
