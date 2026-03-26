Mediakutsu: Tampere Filharmonia julkaisee syksyn konserttiohjelmistonsa 26.5. klo 18 Tampere-talossa

Aika: ti 26.5.2026 klo 18.00

Paikka: Tampere-talo, Pieni sali

Ensi syksyn konsertit ja kevään 2027 kausisarjan esittelevät Tampere Filharmonian ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja Matthew Halls orkesterin intendentin Eija Oravuon kanssa. Orkesterin kamarimusiikkiyhtyeet esiintyvät tilaisuudessa Faunien iltapäivä -kamarimusiikkisarjan 30-vuotisjuhlavuoden merkeissä.

Tilaisuus kestää noin 45 minuuttia. Vapaa pääsy.



Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt tällä lomakkeella.

Syksyn 2026 konserttiliput avautuvat myyntiin julkistustilaisuuden jälkeen klo 18.45 Tampere-talon Lipunmyynnissä, Kulttuurimyymälä Aplodissa ja Lippu.fi-myyntikanavissa.