Mediakutsu: Tampere Filharmonia julkaisee syksyn konserttiohjelmistonsa 26.5. klo 18 Tampere-talossa
21.5.2026 08:50:00 EEST | Tampere Filharmonia | Kutsu
Median edustajat ovat tervetulleita Tampere Filharmonian syksyn 2026 konserttiohjelmiston julkistustilaisuuteen Tampere-talon Pieneen saliin tiistaina 26. toukokuuta klo 18. Ensi syksyn ohjelman esittelevät orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja Matthew Halls ja intendentti Eija Oravuo.
Aika: ti 26.5.2026 klo 18.00
Paikka: Tampere-talo, Pieni sali
Ensi syksyn konsertit ja kevään 2027 kausisarjan esittelevät Tampere Filharmonian ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja Matthew Halls orkesterin intendentin Eija Oravuon kanssa. Orkesterin kamarimusiikkiyhtyeet esiintyvät tilaisuudessa Faunien iltapäivä -kamarimusiikkisarjan 30-vuotisjuhlavuoden merkeissä.
Tilaisuus kestää noin 45 minuuttia. Vapaa pääsy.
Ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt tällä lomakkeella.
Syksyn 2026 konserttiliput avautuvat myyntiin julkistustilaisuuden jälkeen klo 18.45 Tampere-talon Lipunmyynnissä, Kulttuurimyymälä Aplodissa ja Lippu.fi-myyntikanavissa.
Eija OravuoIntendenttiTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7133eija.oravuo@tampere.fi
Leena Mäki-SuominenViestintäasiantuntijaTampere FilharmoniaPuh:+358 50 388 7168leena.maki-suominen@tampere.fi
Tampere Filharmonia
Tampereen kaupunginorkesteri Tampere Filharmonia on 97 muusikon huipputasoinen sinfoniaorkesteri, joka soittaa myös kamarimusiikkia, viihdettä, lastenkonsertteja, oopperaa ja balettia Suomen suurimmassa konserttisalissa Tampere-talossa. Orkesterin ylikapellimestari ja taiteellinen johtaja on Matthew Halls. tamperefilharmonia.fi
