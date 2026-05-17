Yrittäjät: Työsopimuslain muutokset tärkeitä ja periaatteellisesti merkittäviä

Eduskunta on tänään hyväksynyt työsopimuslain muutokset, jotka koskevat määräaikaisia työsopimuksia, lomautusilmoitusaikaa sekä työnantajan takaisinottovelvollisuutta.

– Hyväksytyt muutokset purkavat työllistämisen esteitä ja vahvistavat yritysten toimintaedellytyksiä. Hallitus ansaitsee kiitoksen, että myös nämä hallitusohjelmaan kirjatut muutokset saatiin vietyä maaliin, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Määräaikaisiin työsopimuksiin lisää joustoa

Lakimuutosten myötä määräaikainen työsopimus voidaan jatkossa tehdä työnantajan aloitteesta enintään vuoden ajaksi ilman laissa edellytettyä perusteltua syytä, jos kyse on ensimmäisestä työsopimuksesta työnantajan ja työntekijän välillä. Ilman perusteltua syytä määräaikainen työsopimus voidaan tehdä myös silloin, jos edellisen työsuhteen päättymisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.

Lakiin sisältyy jatkossa myös säännökset työnantajan määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvästä selvitysvelvollisuudesta, työn tarjoamisvelvollisuudesta sekä mahdollisuudesta irtisanoa yli kuusi kuukautta kestävä määräaikainen työsopimus.

– Määräaikaisten työsopimusten salliminen nykyistä laajemmin laskee työllistämiskynnystä ja on tärkeä uudistus. Sääntelyyn sisältyvät työnantajaan kohdistuvat velvoitteet tekevät kokonaisuudesta kuitenkin osin tulkinnanvaraisen erityisesti pienille yrityksille, Rytkönen-Sandberg sanoo.

Lomautusilmoitusaikaa koskevat muutokset periaatteellisesti merkittäviä

Työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika lyhenee 14 päivästä seitsemään päivään. Lisäksi laki mahdollistaa jatkossa työpaikkakohtaisen sopimisen lomautusilmoitusajasta.

– Lomautusilmoitusajan lyhentäminen lisää yritysten mahdollisuuksia reagoida nopeasti tapahtuviin muutoksiin.

– Kyse on myös periaatteellisesti merkittävästä muutoksesta. On erittäin tärkeää, että yrityksille ja työntekijöille annetaan mahdollisuus sopia asiasta paikallisesti, myös työehtosopimuksen kirjauksista poiketen.

– Työlainsäädäntöä on jatkossakin kehittävä niin, että työpaikoilla tehdään mahdolliseksi sopia laajemmin yhdessä henkilöstön ja työnantajan kesken myös työehtosopimuksesta poikkeavista järjestelyistä, Rytkönen-Sandberg korostaa.