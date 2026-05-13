Työministeri siirtää ammattikorkeakoulujen lakkoa kahdella viikolla
20.5.2026 12:44:32 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote
Työministeri on siirtänyt OAJ:n kaikkiin ammattikorkeakouluihin 28.5. antaman työnseisauksen ajankohtaa kahdella viikolla. Siirron myötä työnseisaus menettää merkityksensä, koska se oli rajattu koskemaan ainoastaan pääsykokeiden valvontatehtäviä.
Työministeri Matias Marttinen on valtakunnansovittelijan pyynnöstä siirtänyt ammattikorkeakoulujen lakkoa kahdella viikolla. OAJ antoi 13.5. kaikkia ammattikorkeakouluja koskevan lakkovaroituksen. Lakko 28.toukokuuta olisi koskenut kuitenkin ainoastaan pääsykokeiden valvontatehtäviä. Koska 11. kesäkuuta ei ole pääsykokeiden valvontatehtäviä, lakkovaroitus menettää merkityksensä.
– Lakon siirto osoittaa, miten merkittävää työtä opetushenkilöstö tekee ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen rehtorit ja Sivista eivät tätä näytä ymmärtävän, koska he edelleen tavoittelevat osalle opettajista palkanalennuksia. Meillä on kykyä ja tahtoa ratkaista työriita nopeastikin. Palkanalennukset eivät tule kyseeseen. Ratkaisuun pääseminen edellyttää, että Sivista on valmis kompromissiin ja että sovittelu etenee nopeasti, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.
OAJ antoi lakkovaroituksen keskiviikkona 13.5. sen jälkeen, kun Sivista oli hylännyt valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran antaman sovintoehdotuksen. Sopijaosapuolet OAJ ja YTN olisivat hyväksyneet sovittelijan ehdotuksen työriidan ratkaisusta.
Työnantajan ratkaisuhaluttomuuden vuoksi tälle viikolle ilmoitetut lakot Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.
Yhteyshenkilöt
Katarina MurtoPuheenjohtajaOAJPuh:+358 50 568 9188katarina.murto@oaj.fi
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.
OAJ:lta lakkovaroitus kaikkiin ammattikorkeakouluihin13.5.2026 17:03:11 EEST | Tiedote
OAJ antoi tänään lakkovaroituksen, joka koskee kaikkia ammattikorkeakouluja. Ellei sopua synny aiemmin, lakko toteutuu 28. toukokuuta. Työnseisaus koskee pääsykokeiden valvontaan liittyviä työtehtäviä.
OAJ godkände medlingsbudet men arbetsgivarparten förkastade förslaget13.5.2026 14:13:00 EEST | Pressmeddelande
OAJ:s styrelse godkände riksmedlarens medlingsbud för ett nytt kollektivavtal för yrkeshögskolorna. Också De högre tjänstemännen YTN gav sitt godkännande. Däremot förkastade arbetsgivarparten Bildningsbranschen förslaget. Strejkerna som OAJ har varslat om genomförs också nästa vecka.
OAJ hyväksyi sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriidassa, työnantajapuoli Sivista hylkäsi13.5.2026 13:21:12 EEST | Tiedote
OAJ:n hallitus hyväksyi valtakunnansovittelijan tekemän sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen uudeksi työehtosopimukseksi. Näin teki myös Ylemmät Toimihenkilöt YTN. Työnantajapuoli Sivista kuitenkin hylkäsi ehdotuksen. Ensi viikolle ilmoitetut lakot toteutuvat, ellei ratkaisua synny sitä ennen.
OAJ:n tilaama tutkimuskooste: Koulutus- ja osaamistason nosto on ensisijaista talouskasvulle12.5.2026 04:00:00 EEST | Tiedote
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ tilasi Suomen johtavilta taloustieteilijöiltä tutkimuskoosteen koulutuksen vaikutuksista talouskasvuun, tuottavuuteen ja hyvinvointiin. Peräti 60 prosenttia maiden välisistä eroista bruttokansantuotteessa selittyy suoraan työntekijöiden osaamiseroilla.
OAJ: Ammattikorkeakoulujen työriitaan sovintoesitys valtakunnansovittelijalta11.5.2026 20:57:12 EEST | Tiedote
Valtakunnansovittelija Anu Sajavaara on antanut tänä iltana sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työehtosopimusta koskevaan työriitaan. Sopijaosapuolet Sivista, OAJ ja YTN antavat kukin omat vastauksensa ehdotuksen.
