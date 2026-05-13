Työministeri siirtää ammattikorkeakoulujen lakkoa kahdella viikolla

20.5.2026 12:44:32 EEST | Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry | Tiedote

Työministeri on siirtänyt OAJ:n kaikkiin ammattikorkeakouluihin 28.5. antaman työnseisauksen ajankohtaa kahdella viikolla. Siirron myötä työnseisaus menettää merkityksensä, koska se oli rajattu koskemaan ainoastaan pääsykokeiden valvontatehtäviä.

Työministeri Matias Marttinen on valtakunnansovittelijan pyynnöstä siirtänyt ammattikorkeakoulujen lakkoa kahdella viikolla. OAJ antoi 13.5. kaikkia ammattikorkeakouluja koskevan lakkovaroituksen. Lakko 28.toukokuuta olisi koskenut kuitenkin ainoastaan pääsykokeiden valvontatehtäviä. Koska 11. kesäkuuta ei ole pääsykokeiden valvontatehtäviä, lakkovaroitus menettää merkityksensä.  

– Lakon siirto osoittaa, miten merkittävää työtä opetushenkilöstö tekee ammattikorkeakouluissa. Ammattikorkeakoulujen rehtorit ja Sivista eivät tätä näytä ymmärtävän, koska he edelleen tavoittelevat osalle opettajista palkanalennuksia. Meillä on kykyä ja tahtoa ratkaista työriita nopeastikin. Palkanalennukset eivät tule kyseeseen. Ratkaisuun pääseminen edellyttää, että Sivista on valmis kompromissiin ja että sovittelu etenee nopeasti, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto sanoo.  

OAJ antoi lakkovaroituksen keskiviikkona 13.5. sen jälkeen, kun Sivista oli hylännyt valtakunnansovittelija Anu Sajavaaran antaman sovintoehdotuksen. Sopijaosapuolet OAJ ja YTN olisivat hyväksyneet sovittelijan ehdotuksen työriidan ratkaisusta.  

Työnantajan ratkaisuhaluttomuuden vuoksi tälle viikolle ilmoitetut lakot Hämeen, Vaasan ja Lapin ammattikorkeakouluissa toteutuvat suunnitelmien mukaisesti.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka valvoo koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen.

