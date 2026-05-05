Bauer Media Outdoor voitti Turun kadunvarsimainonnan kilpailutuksen

Kilpailutuksen voiton ansiosta Bauer Media Outdoor vahvistaa digitaalista verkostoaan Turussa. Yhtiön nykyinen digitaalinen mainosverkosto kaupungissa kattaa jo 240 mainospintaa, ja uusien digitalisoitavien kadunvarsimainospaikkojen myötä verkosto kasvaa lähes 350 mainospinnan laajuiseksi.

Uusi sopimus tuo Turun katukuvaan lisää modernia digitaalista ulkomainontaa ja tarjoaa mainostajille entistä vaikuttavampia mahdollisuuksia tavoittaa kuluttajia kaupungin keskeisillä paikoilla. Mainosverkosto ulottuu Turun keskustaan, kauppakeskuksiin, päivittäistavaramyymälöihin sekä vilkkaiden pääväylien varrelle.



”Turku on yksi Suomen vetovoimaisimmista ja merkittävimmistä kaupunkikeskuksista, jossa vahva kulttuuri- ja tapahtumatarjonta, aktiivinen opiskelijaelämä, monipuolinen elinkeinoelämä ja vilkas kaupunkikeskusta tekevät ympäristöstä erityisen kiinnostavan myös mainostajille. Samalla kasvava tarve joustaville digitaalisille mediapinnoille korostaa ulkomainonnan roolia osana modernia kaupunkiympäristöä ja viestintää”, kertoo Lassi Tolonen.



Bauer Media Outdoor on pitkäjänteisesti jo lähes 20 vuoden ajan investoinut voimakkaasti digitaaliseen ulkomainontaan eri puolilla Suomea. Turun kilpailutuksenvoitto täydentää yhtiön valtakunnallista verkostoa ja tukee sen strategiaa rakentaa entistä vaikuttavampaa, laadukkaampaa ja digitaalisempaa ulkomainonnaninfrastruktuuria kaupunkien, kaupunkilaisten ja mainostajien tarpeisiin.