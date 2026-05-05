Bauer Media Outdoor voitti Turun kadunvarsimainonnan kilpailutuksen

21.5.2026 09:03:13 EEST | Bauer Media Outdoor Suomi Oy | Tiedote

Kilpailutus koski julistemainospaikkojen digitalisointia ja uusi sopimus tuo kaupunkiin 90 uutta digitaalista mainospintaa. Sopimus on voimassa seuraavat  
11 vuotta ja vahvistaa yhtiön asemaa digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä ja ulkomainonnan markkinajohtajana Suomessa.

Havainnekuva Turun jokirannasta
Kilpailutuksen voiton ansiosta Bauer Media Outdoor vahvistaa digitaalista verkostoaan Turussa. Yhtiön nykyinen digitaalinen mainosverkosto kaupungissa kattaa jo 240 mainospintaa, ja uusien digitalisoitavien kadunvarsimainospaikkojen myötä verkosto kasvaa lähes 350 mainospinnan laajuiseksi. 

Uusi sopimus tuo Turun katukuvaan lisää modernia digitaalista ulkomainontaa ja tarjoaa mainostajille entistä vaikuttavampia mahdollisuuksia tavoittaa kuluttajia kaupungin keskeisillä paikoilla. Mainosverkosto ulottuu Turun keskustaan, kauppakeskuksiin, päivittäistavaramyymälöihin sekä vilkkaiden pääväylien varrelle. 
 
”Turku on yksi Suomen vetovoimaisimmista ja merkittävimmistä kaupunkikeskuksista, jossa vahva kulttuuri- ja tapahtumatarjonta, aktiivinen opiskelijaelämä, monipuolinen elinkeinoelämä ja vilkas kaupunkikeskusta tekevät ympäristöstä erityisen kiinnostavan myös mainostajille. Samalla kasvava tarve joustaville digitaalisille mediapinnoille korostaa ulkomainonnan roolia osana modernia kaupunkiympäristöä ja viestintää”, kertoo Lassi Tolonen. 
 

Bauer Media Outdoor on pitkäjänteisesti jo lähes 20 vuoden ajan investoinut voimakkaasti digitaaliseen ulkomainontaan eri puolilla Suomea. Turun kilpailutuksenvoitto täydentää yhtiön valtakunnallista verkostoa ja tukee sen strategiaa rakentaa entistä vaikuttavampaa, laadukkaampaa ja digitaalisempaa ulkomainonnaninfrastruktuuria kaupunkien, kaupunkilaisten ja mainostajien tarpeisiin. 

Bauer Media Outdoor – Hyvä brändeille, hyvä yhteiskunnalle

Bauer Media on yli 150-vuotias eurooppalainen perheyhtiö. Monimediayrityksen ulkomainontaan erikoistunut Bauer Media Outdoor toimii 12 Euroopan maassa – Suomessa nimellä Bauer Media Outdoor Oy.

Autamme brändejä kasvamaan ja näkymään siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ulkomainonnan markkinajohtajana ja digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä tarjoamme mainostajille valtakunnallisen, tehokkaan ja näyttävän mainosverkoston. 

Samalla rakennamme vastuullisesti parempaa yhteiskuntaa. 47 % ulkomainonnan mainostuloista käytetään yhteiskunnan hyväksi.

Toteutamme Suomessa kansainvälistä johtoajatustamme:


Olemme Platform for Brands & Platform for Good

Yllättävä löydös - audio ja ulkomainonta yhdessä vaikuttavin mediayhdistelmä5.5.2026 08:15:00 EEST | Tiedote

Dentsun tuore analyysi osoittaa, että audio ja ulkomainonta muodostavat yhden markkinoinnin tehokkaimmista kahden median yhdistelmistä. Yhdistelmä tuottaa samanaikaisesti laajimman todellisen tavoittavuuden, vahvimman muistijäljen, suurimman spontaanin tunnettuuden kasvun sekä merkittävimmän vaikutuksen ostokiinnostukseen verrattuna muihin mediayhdistelmiin. “Audio ja ulkomainonta ovat yllättävän vaikuttavia yhdessä. Kun nämä kaksi mediaryhmää yhdistetään samaan kampanjaan, syntyy kokonaisuus, jossa on poikkeuksellisen korkea tavoittavuus ja toisto investointiin nähden. Ulkomainonta rakentaa laajaa näkyvyyttä ja toistoa arjessa, kun taas audio luo pidemmän altistuksen ja kykenee välittämään emotionaalisemmankin viestin”, sanoo Juha Halmesvaara, Head of Strategy and Insight Dentsu. "Erityisen kiinnostavaa on, että vaikutus näkyy selvästi sekä spontaanissa tunnettuudessa että ostokiinnostuksessa eli juuri niissä mittareissa, jotka ennustavat kasvua. Audio ja ulkomainonta kahdestaan ei ol

