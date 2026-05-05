Bauer Media Outdoor voitti Turun kadunvarsimainonnan kilpailutuksen
21.5.2026 09:03:13 EEST | Bauer Media Outdoor Suomi Oy | Tiedote
Kilpailutus koski julistemainospaikkojen digitalisointia ja uusi sopimus tuo kaupunkiin 90 uutta digitaalista mainospintaa. Sopimus on voimassa seuraavat
11 vuotta ja vahvistaa yhtiön asemaa digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä ja ulkomainonnan markkinajohtajana Suomessa.
Kilpailutuksen voiton ansiosta Bauer Media Outdoor vahvistaa digitaalista verkostoaan Turussa. Yhtiön nykyinen digitaalinen mainosverkosto kaupungissa kattaa jo 240 mainospintaa, ja uusien digitalisoitavien kadunvarsimainospaikkojen myötä verkosto kasvaa lähes 350 mainospinnan laajuiseksi.
Uusi sopimus tuo Turun katukuvaan lisää modernia digitaalista ulkomainontaa ja tarjoaa mainostajille entistä vaikuttavampia mahdollisuuksia tavoittaa kuluttajia kaupungin keskeisillä paikoilla. Mainosverkosto ulottuu Turun keskustaan, kauppakeskuksiin, päivittäistavaramyymälöihin sekä vilkkaiden pääväylien varrelle.
”Turku on yksi Suomen vetovoimaisimmista ja merkittävimmistä kaupunkikeskuksista, jossa vahva kulttuuri- ja tapahtumatarjonta, aktiivinen opiskelijaelämä, monipuolinen elinkeinoelämä ja vilkas kaupunkikeskusta tekevät ympäristöstä erityisen kiinnostavan myös mainostajille. Samalla kasvava tarve joustaville digitaalisille mediapinnoille korostaa ulkomainonnan roolia osana modernia kaupunkiympäristöä ja viestintää”, kertoo Lassi Tolonen.
Bauer Media Outdoor on pitkäjänteisesti jo lähes 20 vuoden ajan investoinut voimakkaasti digitaaliseen ulkomainontaan eri puolilla Suomea. Turun kilpailutuksenvoitto täydentää yhtiön valtakunnallista verkostoa ja tukee sen strategiaa rakentaa entistä vaikuttavampaa, laadukkaampaa ja digitaalisempaa ulkomainonnaninfrastruktuuria kaupunkien, kaupunkilaisten ja mainostajien tarpeisiin.
Lassi TolonenCDO & Regional DirectorBauer Media OutdoorPuh:+358 20 731 2003lassi.tolonen@bauermediaoutdoor.com
Bauer Media Outdoor – Hyvä brändeille, hyvä yhteiskunnalle
Bauer Media on yli 150-vuotias eurooppalainen perheyhtiö. Monimediayrityksen ulkomainontaan erikoistunut Bauer Media Outdoor toimii 12 Euroopan maassa – Suomessa nimellä Bauer Media Outdoor Oy.
Autamme brändejä kasvamaan ja näkymään siellä, missä ihmiset liikkuvat. Ulkomainonnan markkinajohtajana ja digitaalisen ulkomainonnan edelläkävijänä tarjoamme mainostajille valtakunnallisen, tehokkaan ja näyttävän mainosverkoston.
Samalla rakennamme vastuullisesti parempaa yhteiskuntaa. 47 % ulkomainonnan mainostuloista käytetään yhteiskunnan hyväksi.
Toteutamme Suomessa kansainvälistä johtoajatustamme:
Olemme Platform for Brands & Platform for Good
