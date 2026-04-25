AMK-liitot: Ammattikorkeakoulut eivät ole kauppatavaraa

21.5.2026 08:29:16 EEST | Tradenomit | Tiedote

Kuuden akavalaisen liiton mielestä ammattikorkeakoulujen itsenäinen asema on uhattuna omistajapolitiikan vuoksi. Yliopistot ovat ostaneet ammattikorkeakouluja kiihtyvällä vauhdilla. Liitot vaativat selkeitä pelisääntöjä ja läpinäkyvyyttä omistusjärjestelyille.

AMK-liittojen logot

- Käynnissä on hallitsematon vallansiirto, joka hämärtää duaalimallin rajoja. Nyt on pikaisesti selvitettävä nykyisen omistuspohjan vaikutukset amk-koulutuksen laatuun ja saatavuuteen. Omistusrakenteet on avattava ja tehtävä läpinäkyviksi, liitot vaativat.

Liitot esittävät yliopistojen omistusosuudelle ammattikorkeakouluissa selkeää kattoa. Lisäksi kuntien ja alueiden omistajaohjausta on vahvistettava ja etuosto-oikeudet on otettava aktiiviseen käyttöön estämään hallitsemattomat yritysostot. Akavalaiset AMK-liitot muistuttavat, että ammattikorkeakoulut perustettiin aikanaan vahvistamaan työelämälähtöistä osaamista ja alueellista elinvoimaa.

– Tehtävä on edelleen ajankohtainen, mutta nykykehitys vie järjestelmää päinvastaiseen suuntaan. Korkeakoulukentällä on käynnissä kehitys, jossa yliopistot ostavat ammattikorkeakouluja, keskittävät toimintoja ja muokkaavat koulutusta omista lähtökohdistaan.

Liittojen mielestä tien päässä on Suomi, jossa ei enää ole nykyisen kaltaista ammattikorkeakoulujärjestelmää. Jos suuntaa ei muuteta, ammattikorkeakoulutus tuhotaan. Toteutuessaan se olisi koulutuspoliittinen virhe, jonka vaikutukset näkyisivät vuosikymmeniä.

Kun ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen omistussuhteet kytkeytyvät yhä tiiviimmin toisiinsa, niiden erilaiset roolit suomalaisessa koulutusjärjestelmässä hämärtyvät. Koulutusohjelmia keskitetään ja yksiköitä lakkautetaan, tutkintonimikkeitä ja koulutuksen sisältöjä yhdenmukaistetaan.

– Lopputuloksena on järjestelmä, jossa ammattikorkeakouluista tulee syöttöputkia, ei itsenäisiä, työelämälähtöisiä korkeakouluja, joita ilman suomalainen yhteiskunta ei tule toimeen.

Kuuden liiton mielestä kehityksessä kyse ei ole vain hallinnosta, vaan vallasta: kuka viime kädessä määrittelee, mitä osaamista Suomessa tuotetaan.

– Ammattikorkeakoulutuksen on vastattava suoraan työelämän tarpeisiin – ei hallinnollisiin rakenteisiin. Nyt korkeakoulujen kehittämistä ohjaa yhä enemmän yritysostojen logiikka, jossa yksiköitä suljetaan tehokkuusperustein, koulutus keskittyy suuriin kampuksiin ja paikalliset tarpeet jäävät jalkoihin.

Avainsanat

tradenomitinsinööritsairaanhoitajatfysioterapeutitterveydenhoitajattoimintaterapeutitamkammattikorkeakoulutammattikorkeakoulutuksen rahoitusduaalimalli

Yhteyshenkilöt

Akavan sairaanhoitajat ja TAJA
Kukka Junno, toiminnanjohtaja
p. 040 507 3648

Insinööriliitto
Samu Salo, puheenjohtaja
p. 040 184 2290

Suomen Fysioterapeutit
Tiina Mäkinen, toiminnanjohtaja
p. 040 507 7382

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry
Kirsi Grym, puheenjohtaja
p. 050 564 7300

Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Kirsi Wikman, puheenjohtaja
p. 040 825 3107

Tradenomit
Ville-Veikko Rantamaula, edunvalvontajohtaja
p. 040 832 6682

SAMOK, IL ja Tradenomit: Ammattikorkeakoulutus on tuottanut osaamista jo 30 vuotta17.4.2026 07:35:14 EEST | Tiedote

Jo 30 vuoden ajan ammattikorkeakoulutus on vastannut työmarkkinoiden tarpeisiin. AMK-koulutus vakinaistui vuonna 1996, ja samalla vakiintui niin nykymuotoiset AMK-tutkinnot, opiskelijakunnat kuin ammatillisen korkeakoulutuksen edunvalvonta. Koko historiansa ajan ammattikorkeakoulutus on ollut jatkuvassa liikkeessä ja on lunastanut paikkansa tärkeänä osana korkeakoulujärjestelmää.

