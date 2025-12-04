Haso lausui asumisoikeuslain muutoksista ja kehittää alaa aktiivisesti

Haso toimii valtakunnallisessa asumisoikeusneuvottelukunnassa sekä KOVA ry:n asumisoikeustyöryhmässä. KOVA ry on valtakunnallinen kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasumisen edunvalvoja, joka osallistuu aktiivisesti asumispolitiikkaa, sääntelyä ja rahoitusta koskevaan valmisteluun.

Lisäksi Haso on mukana RAKLI ry:n asumisen johtoryhmässä. RAKLI on Suomen keskeinen kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, jonka asumisen johtoryhmä edistää toimivaa asuntomarkkinaa, alan toimintaedellytysten kehittämistä sekä monipuolista vuokra- ja asumisoikeusasuntotarjontaa.

Näiden yhteistyöverkostojen ja muun yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta Haso osallistuu aktiivisesti toimialan ja asumisoikeusasumisen kehittämiseen sekä alan vaikuttamistyöhön. Yhtiö on ollut mukana kommentoimassa ympäristöministeriön valmistelemia asumisoikeuslakimuutosehdotuksia ja antanut asiasta myös oman lausuntonsa. Lausunto on tämän tiedotteen liitteenä.

Hason kanta ja arviot lakimuutoksista

Haso pitää positiivisena, että asumisoikeusjärjestelmää kehitetään muuttuneessa toimintaympäristössä. Yhtiö pitää tärkeänä, että lakiuudistukset vahvistavat järjestelmän pitkäjänteisyyttä, ennakoitavuutta ja luottamusta sekä tukevat asukkaiden asemaa ja kiinteistökannan pitkäaikaista ylläpitoa.

Haso pitää pääosaa lakimuutoksista perusteltuina ja kannattaa esimerkiksi järjestysnumerojärjestelmästä luopumista, koska sen arvioidaan helpottavan hakemista ja asuntojen myyntiä. Samalla yhtiö korostaa yhdenvertaisuuden huomioimista uudessa mallissa.

"Haso pitää lakimuutoksia pääosin perusteltuina ja kannattaa hakemista helpottavia uudistuksia. Yhtiön näkemyksen mukaan uudistuksissa on kuitenkin tärkeää säilyttää asumisoikeusasumisen pitkäjänteisyys, pysyvyys ja ennakoitavuus."

Sen sijaan Haso suhtautuu kriittisesti ehdotukseen uusien asumisoikeussopimusten irtisanomismahdollisuudesta, koska sen arvioidaan voivan heikentää asumisoikeusasumisen keskeisiä vahvuuksia: pysyvyyttä, jatkuvuutta ja ennakoitavuutta, joita sekä asumisoikeusyhteisöt että asukkaat erityisesti arvostavat. Hason tiedossa ei myöskään ole toimijoita, jotka olisivat esittäneet kyseistä muutosta tai tukeneet sitä esitetyssä muodossa.

Yhteinen näkemys asumisoikeusasumisen pitkäjänteisestä kehittämisestä

Peruskorjausrahoituksen ja soveltuvien rahoitusinstrumenttien saatavuus ovat keskeisiä asumisoikeusasumisen pitkäjänteiselle kehittämiselle ja kiinteistökannan ylläpidolle. Lakimuutosehdotukset voivat osaltaan vahvistaa mahdollisuuksia hyödyntää kiinteistökantaa rahoituksen vakuutena.

Helsingin kaupunki omistaa Hason 100-prosenttisesti ja on linjannut vuoden 2026 omistajastrategiassaan omistuksen säilyvän nykyisellään myös jatkossa. Kaupungin lakimuutosesityksestä antama lausunto on linjassa Hason näkemysten kanssa ja tukee asumisoikeusasumisen pitkäjänteistä kehittämistä.

Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin suurin asumisoikeustoimija ja yksi Suomen suurimmista asumisoikeusyhtiöistä. Yhtiöllä on yli 7 000 asumisoikeusasuntoa ja noin 12 500 asukasta Helsingissä.

– Haso tarjoaa viihtyisiä ja turvallisia asumisoikeuskoteja, jotka tukevat sujuvaa arkea ja mahdollistavat monelle taloudellisesti saavutettavan asumismuodon, erilaisissa elämäntilanteissa. Jatkamme aktiivista yhteistyötä alan toimijoiden, viranomaisten ja omistajan kanssa kehittääksemme asumisoikeusasumista ja sen toimintaedellytyksiä myös tulevaisuutta ajatellen, summaa Hason toimitusjohtaja Harri Palviainen.

Katso liitteenä oleva Hason lausunto (pdf)