Haso lausui asumisoikeuslain muutoksista ja kehittää alaa aktiivisesti
20.5.2026 13:30:12 EEST | Helsingin Asumisoikeus Oy | Tiedote
Asumisoikeusasuminen on tärkeä osa kasvavan Helsingin ja koko Suomen kohtuuhintaista asumistarjontaa myös tulevaisuudessa. Helsingin Asumisoikeus Oy on antanut lausunnon ympäristöministeriön valmistelemista asumisoikeuslakimuutoksista ja osallistuu aktiivisesti asumisoikeusasumisen sekä sen toimintaympäristön kehittämiseen valtakunnallisessa yhteistyössä.
Haso toimii valtakunnallisessa asumisoikeusneuvottelukunnassa sekä KOVA ry:n asumisoikeustyöryhmässä. KOVA ry on valtakunnallinen kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasumisen edunvalvoja, joka osallistuu aktiivisesti asumispolitiikkaa, sääntelyä ja rahoitusta koskevaan valmisteluun.
Lisäksi Haso on mukana RAKLI ry:n asumisen johtoryhmässä. RAKLI on Suomen keskeinen kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntija- ja vaikuttajajärjestö, jonka asumisen johtoryhmä edistää toimivaa asuntomarkkinaa, alan toimintaedellytysten kehittämistä sekä monipuolista vuokra- ja asumisoikeusasuntotarjontaa.
Näiden yhteistyöverkostojen ja muun yhteiskunnallisen vaikuttamisen kautta Haso osallistuu aktiivisesti toimialan ja asumisoikeusasumisen kehittämiseen sekä alan vaikuttamistyöhön. Yhtiö on ollut mukana kommentoimassa ympäristöministeriön valmistelemia asumisoikeuslakimuutosehdotuksia ja antanut asiasta myös oman lausuntonsa. Lausunto on tämän tiedotteen liitteenä.
Hason kanta ja arviot lakimuutoksista
Haso pitää positiivisena, että asumisoikeusjärjestelmää kehitetään muuttuneessa toimintaympäristössä. Yhtiö pitää tärkeänä, että lakiuudistukset vahvistavat järjestelmän pitkäjänteisyyttä, ennakoitavuutta ja luottamusta sekä tukevat asukkaiden asemaa ja kiinteistökannan pitkäaikaista ylläpitoa.
Haso pitää pääosaa lakimuutoksista perusteltuina ja kannattaa esimerkiksi järjestysnumerojärjestelmästä luopumista, koska sen arvioidaan helpottavan hakemista ja asuntojen myyntiä. Samalla yhtiö korostaa yhdenvertaisuuden huomioimista uudessa mallissa.
"Haso pitää lakimuutoksia pääosin perusteltuina ja kannattaa hakemista helpottavia uudistuksia. Yhtiön näkemyksen mukaan uudistuksissa on kuitenkin tärkeää säilyttää asumisoikeusasumisen pitkäjänteisyys, pysyvyys ja ennakoitavuus."
Sen sijaan Haso suhtautuu kriittisesti ehdotukseen uusien asumisoikeussopimusten irtisanomismahdollisuudesta, koska sen arvioidaan voivan heikentää asumisoikeusasumisen keskeisiä vahvuuksia: pysyvyyttä, jatkuvuutta ja ennakoitavuutta, joita sekä asumisoikeusyhteisöt että asukkaat erityisesti arvostavat. Hason tiedossa ei myöskään ole toimijoita, jotka olisivat esittäneet kyseistä muutosta tai tukeneet sitä esitetyssä muodossa.
Yhteinen näkemys asumisoikeusasumisen pitkäjänteisestä kehittämisestä
Peruskorjausrahoituksen ja soveltuvien rahoitusinstrumenttien saatavuus ovat keskeisiä asumisoikeusasumisen pitkäjänteiselle kehittämiselle ja kiinteistökannan ylläpidolle. Lakimuutosehdotukset voivat osaltaan vahvistaa mahdollisuuksia hyödyntää kiinteistökantaa rahoituksen vakuutena.
Helsingin kaupunki omistaa Hason 100-prosenttisesti ja on linjannut vuoden 2026 omistajastrategiassaan omistuksen säilyvän nykyisellään myös jatkossa. Kaupungin lakimuutosesityksestä antama lausunto on linjassa Hason näkemysten kanssa ja tukee asumisoikeusasumisen pitkäjänteistä kehittämistä.
Helsingin Asumisoikeus Oy on Helsingin suurin asumisoikeustoimija ja yksi Suomen suurimmista asumisoikeusyhtiöistä. Yhtiöllä on yli 7 000 asumisoikeusasuntoa ja noin 12 500 asukasta Helsingissä.
– Haso tarjoaa viihtyisiä ja turvallisia asumisoikeuskoteja, jotka tukevat sujuvaa arkea ja mahdollistavat monelle taloudellisesti saavutettavan asumismuodon, erilaisissa elämäntilanteissa. Jatkamme aktiivista yhteistyötä alan toimijoiden, viranomaisten ja omistajan kanssa kehittääksemme asumisoikeusasumista ja sen toimintaedellytyksiä myös tulevaisuutta ajatellen, summaa Hason toimitusjohtaja Harri Palviainen.
Katso liitteenä oleva Hason lausunto (pdf)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Harri PalviainenToimitusjohtajaHelsingin Asumisoikeus OyPuh:+358500967744harri.palviainen@haso.fi
Liitteet
Linkit
Helsingin Asumisoikeus Oy
Haso tarjoaa kohtuuhintaisia asumisoikeuskoteja helsinkiläisille. Helsingin kaupungin omistaman yhtiön yli 7 000 asuntoa sijoittuvat eri puolille kaupunkia ja tarjoavat kodin jo noin 12 500 asukkaalle.
Asumisoikeusasuminen on huoleton, vuokra-asumisen ja omistusasumisen hyvät puolet yhdistävä asumismuoto. Lue lisää asumisoikeuskodeistamme ja niiden hakemisesta osoitteesta haso.fi.
#KotiStadissa
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin Asumisoikeus Oy
Hason johtoryhmän vastuualueita tarkennetaan ja yhtiön taloustoimintoja vahvistetaan4.12.2025 13:30:00 EET | Tiedote
Haso on rakenteiden ja talouden kehittämisvaiheessa, jossa luodaan pohjaa tulevien vuosien toimintamallille. Kehitystyö auttaa yhtiötä etenemään kohti vakaata ja ennakoitavaa tulevaisuutta kohtuuhintaisen ja asukaslähtöisen asumisoikeusasumisen tarjoajana.
Asumisoikeusasuminen tarjoaa Helsingissä kohtuuhintaisen ja turvallisen vaihtoehdon – kysyntä on vahvaa9.9.2025 14:00:22 EEST | Tiedote
Asumisoikeusasuminen on jatkossakin tärkeä osa Helsingin monipuolista asumistarjontaa. Helsingin Asumisoikeus Oy – Haso pääkaupunkiseudun suurimpana aso-toimijana tarjoaa koteja eri elämäntilanteisiin.
Haso rakentaa seuraavan kehitysvaiheen asumisoikeusyhtiötä – keskeisiä toimintoja siirretään omaksi toiminnaksi13.5.2025 08:30:00 EEST | Tiedote
Toimivat palvelut ja kunnossa oleva koti ovat Hason strategian kulmakiviä. Asuntokannan ja asukasmäärän merkittävä kasvu jatkuu: vuosina 2025–2027 valmistuu 12 kohdetta, joissa on 850 kotia. Tämän jälkeen Hasolla on 137 kohdetta, lähes 8 000 kotia ja 1,4 miljardin euron kiinteistökanta. Liikevaihto on tällöin noin 100 miljoonaa euroa ja Haso palvelee yli 15 000 asukasta.
Haso vahvistaa asiakaspalvelua ja palvelutuotantoa3.3.2025 16:00:28 EET | Tiedote
Toimivat palvelut ja kunnossa oleva koti ovat Hason strategian kulmakiviä. Vahvistamme asukkaidemme palveluprosessia tarkentamalla organisaatiota ja selkeyttämällä asiakaspalvelun ja palvelutuotannon vastuualueita. Tämän tavoitteen tueksi olemme käynnistäneet uuden asiakaspalvelu- ja palvelutuotantojohtajan rekrytoinnin.
Asumisoikeusasuntoja tarvitaan turvaamaan kasvukeskusten tasapainoinen kehitys16.1.2025 12:10:02 EET | Tiedote
Hallituksen tekemä päätös lopettaa asumisoikeusasuntojen uudisrakentaminen uhkaa kasvukeskusten kestävää kehitystä ja lisää segregaation riskiä. Päätös ei huomioi kasvukeskusten erityispiirteitä. Niissä tarvitaan asukkaiden erilaisia tarpeita ja elämäntilanteita palvelevia koteja jatkossakin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme