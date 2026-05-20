Kokoomuksen Aalto-Setälä ja Kaunisto: Järkevämpi kestävyysraportointi vahvistaa suomalaisyritysten kasvua

”Tämä on merkittävää norminpurkua ja konkreettinen teko suomalaisten yritysten kilpailukyvyn eteen. Hallinnollinen taakka kevenee, ja yritykset voivat keskittyä raportoinnin sijaan varsinaiseen liiketoimintaansa ja kestävyystavoitteiden todelliseen toteuttamiseen”, sanoo talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Pauli Aalto-Setälä.

Säästöt ovat merkittäviä. Elinkeinoelämän keskusliiton marraskuussa 2025 julkaiseman selvityksen mukaan kestävyysraportoinnista aiheutui yli 100 miljoonan euron liikevaihdon yrityksille vuonna 2024 yhteensä 140 miljoonan euron kustannukset.

Yksittäisen yrityksen tasolla luvut puhuvat puolestaan:

Liikevaihdoltaan 100–1 000 miljoonan euron yritys: noin 135 000 euroa vuodessa

Liikevaihdoltaan yli miljardin euron yritys: noin 1,125 miljoonaa euroa vuodessa

Liikevaihdoltaan 10–100 miljoonan euron yritys (tietopyyntöihin vastaaminen): noin 85 000 euroa vuodessa





”Kun raportointivelvollisuus rajataan jatkossa yrityksiin, joiden liikevaihto ylittää 450 miljoonaa euroa ja jotka työllistävät yli 1 000 henkilöä, raportoinnista säästyvät rahat voidaan ohjata sinne, missä ne todella tuottavat: yritysten kilpailukykyyn ja kasvuun”, edustajat toteavat.

Vaikka raportointivelvollisuus on koskenut vain suuria yrityksiä, taakka on käytännössä valunut arvoketjuja pitkin myös pk-yrityksiin. Suuryritysten on täytynyt kerätä kestävyystiedot alihankkijoiltaan ja sopimuskumppaneiltaan, mikä on tarkoittanut loputtomia kyselyitä, tietopyyntöjä ja selvityksiä myös pienille toimijoille.

Nyt tähän saadaan stoppi: jatkossa suuryritys ei saa enää velvoittaa enintään 1 000 henkilöä työllistävää arvoketjuyritystä antamaan vapaaehtoisen VSME-standardin ylittäviä tietoja kestävyysraportointia varten.

”Pk-yritykset ovat olleet kestävyysraportoinnin hiljaisia kärsijöitä. Vaikka ne eivät itse ole olleet raportointivelvollisia, ne ovat joutuneet vastaamaan loputtomiin kyselyihin asiakkailtaan ja rahoittajiltaan. Nyt tähän vedetään selvä raja, suuryritysten raportointivelvoitteet eivät saa enää muuttua pk-yritysten epäsuoraksi taakaksi”, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ville Kaunisto sanoo.

Aalto-Setälä ja Kaunisto muistuttavat, että uudistus toteutetaan EU-direktiivin minimitasolla ilman kansallista lisäsääntelyä, hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

”Vihdoinkin Suomessa on hallitus, joka pitää huolen siitä, että suomalaisten yritysten pelisäännöt ja kilpailuasema ovat samat kuin muilla ETA-alueen yrityksillä. Direktiivin minimitason noudattaminen on kilpailukykypolitiikkaa parhaimmillaan”, Aalto-Setälä ja Kaunisto summaavat.