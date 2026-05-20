Mediavinkki: Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat palvelun saatavuutta
20.5.2026 13:40:00 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Ne kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi.
Tulokset perustuvat kokeiluun, jossa toukokuun 2025 ja tammikuun 2026 välisenä aikana puolet Pohjanmaan asukkaista sai käyttöönsä sairaanhoitajan digitaalisen chat-vastaanoton. Samalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), Aalto-yliopiston, Turun yliopiston ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkijat tutkivat uuden palvelukanavan vaikuttavuutta.
Voit lukea tiedotteen tutkimuksen tuloksista täällä (THL)
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote
Tammikuusta 2026 lähtien sairaanhoitajan chat-vastaanotto tuli avoimeksi kaikille Pohjanmaan hyvinvointialueen asiakkaille.
Yhteyshenkilöt
Suvi Einola-Mikkolastrategia- ja kehitysjohtajaPuh:040 563 0507suvi.einola@ovph.fi
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Medietips: Sjukvårdens chattmottagningar förbättrade tillgången till servicen20.5.2026 13:40:00 EEST | Pressmeddelande
Chattmottagningarna inom sjukvården förbättrade tillgången till primärvården, men minskade inte avsevärt de fysiska besöken. De minskade dock ärendehanteringen inom annan service, bland annat telefonsamtalen, konsultationerna och vårdbehovsbedömningarna. Totalt sett ökade antalet kontakter inom primärvården.
Österbottens välfärdsområde börjar testa för hepatit C med låg tröskel12.5.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Man har inte tidigare genomfört någon systematisk testning eller behandling med låg tröskel inom området, utan vården har varit koncentrerad till den specialiserade sjukvården i Vasa. De snabbtest och den lågtröskelmodell som nu tas i bruk gör tjänsterna mer lättillgängliga.
Pohjanmaan hyvinvointialue käynnistää matalan kynnyksen C-hepatiitin testauksen12.5.2026 08:59:00 EEST | Tiedote
Alueella ei aiemmin ole toteutettu systemaattista matalan kynnyksen testausta tai hoitoa, vaan hoito on ollut keskitettynä Vaasan erikoissairaanhoitoon. Nyt käyttöön otettavat pikatestit ja matalan kynnyksen toimintamalli tuovat palvelut aiempaa helpommin saavutettaviksi.
Dagcentret Paussi öppnas på Brändö den 5 maj5.5.2026 08:00:00 EEST | Pressmeddelande
Den 5 maj 2026 öppnar vi ett nytt dagcenter på Brändö i Vasa. Dagcentret erbjuder service med låg tröskel för personer som aktivt använder rusmedel. Dagcentrets verksamhet baserar sig på socialvårdslagen. Till dagcentret hänvisas klienter från social- och hälsovårdstjänsterna. På Paussi kan man uträtta ärenden avgiftsfritt, anonymt och i berusat tillstånd.
Päiväkeskus Paussi aukeaa Palosaarella 5.5.5.5.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
Avaamme uuden matalan kynnyksen palvelun, päiväkeskuksen aktiivisesti päihteitä käyttäville henkilöille 5.5.2026 Palosaarella Vaasassa. Päiväkeskuksen toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja sinne ohjataan asiakkaita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Paussissa voi asioida maksutta, nimettömästi ja päihtyneenä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme