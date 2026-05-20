Kuntsin modernin taiteen museo ottaa edelleen vastaan tietoja Mikael Stierncreutzin teoksista
20.5.2026 15:45:57 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kuntsin modernin taiteen museo valmistelee laajaa retrospektiivistä näyttelyä taiteilija Mikael Stierncreutzin (1936–1976) tuotannosta. Museo kartoittaa edelleen teoksia sekä julkisista että yksityisistä kokoelmista näyttelyä varten. Erityisesti 1960-luvun teokset kiinnostavat.
Museo on saanut aiemman kyselyn perusteella jo tärkeitä yhteydenottoja ja onnistunut paikallistamaan Mikael Stierncreutzin teoksia. Kartoitustyö jatkuu kuitenkin edelleen, jotta taiteilijan tuotannosta saadaan mahdollisimman kattava kokonaiskuva.
–Toivomme yhä aktiivisesti uusia yhteydenottoja ja lisätietoa teoksista, sillä kaikki tieto on arvokasta, kertoo näyttelypäällikkö Maaria Salo.
Helsingissä syntynyt Mikael Stierncreutz kuului 1960-luvun nuoreen taiteilijasukupolveen, joka toi amerikkalaisen pop-taiteen vaikutteita Suomeen. Hänen vuonna 1966 esillä ollut debyyttinäyttelynsä oli menestys, ja kaikki teokset myytiin. Taiteilijan ura jäi kuitenkin lyhyeksi hänen menehdyttyään vain 40-vuotiaana, eikä hänen tuotantoaan ole esitelty laajasti museonäyttelyissä.
Museota kiinnostaa erityisesti taiteilijan 1960-luvun teokset, jotka olivat esillä Pinxin näyttelyssä: Muotinäytös (1965), Pulloja (1966), Kaksi alastonta (1965), Tölkki (1966). Lisäksi etsinnässä on Saaristolaispojat II (1968) sekä Ballerina (1976), jonka uskotaan olevan taiteilijan viimeinen teos. Museo on myös kiinnostunut teoksista, jotka olivat esillä vuoden 1966 Pinx-näyttelyssä.
Mikäli omistat teoksia tai sinulla on niistä lisätietoa ja valokuvia, pyydämme ottamaan yhteyttä: näyttelypäällikkö Maaria Salo puh. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi ja amanuenssi Janna Sirén puh. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi.
Katso teoskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/KHT2Okb49PtAHuRx
Näyttelypäällikkö Maaria Salo, puh 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi
Amanuenssi Janna Sirén, puh 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi
Vaasan museot on Pohjanmaan aluevastuumuseo, joka tuottaa, tallentaa ja esittelee alueen tiedettä, taidetta ja historiaa. Näyttelymme tarjoavat yhdistelmän paikallista ja kansainvälistä kulttuuria sekä taidetta.
Kuntsi museum för modern konst tar fortfarande emot information om Mikael Stierncreutz verk20.5.2026 15:46:00 EEST | Tiedote
Kuntsi museum för modern konst förbereder en omfattande retrospektiv utställning om konstnären Mikael Stierncreutz (1936–1976). Museet kartlägger fortfarande verk både i offentliga och privata samlingar inför utställningen. Särskilt verk från 1960-talet är av intresse.
