Kokoomuksen Kaunistola: Suomi ei saa toistaa Ruotsin virheitä
20.5.2026 20:35:11 EEST | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen poliisitaustainen kansanedustaja Mari Kaunistola painottaa, että rikollisuuden uusiin ilmiöihin, kuten katujengeihin ja lasten rekrytointiin on reagoitava tehokkaasti. Viranomaisille on turvattava riittävät resurssit ja ajanmukaiset toimivaltuudet. Kokoomuksella on tiukka viesti: huumeet eivät ole harmitonta viihdettä, vaan jokainen huumekauppaan päätyvä euro vahvistaa järjestäytynyttä rikollisuutta ja heikentää suomalaisten turvallisuutta.
Kokoomuksen kansanedustaja Mari Kaunistola korosti eduskunnan keskustelussa sisäisen turvallisuuden selonteosta, että Suomessa on vielä mahdollisuus estää Ruotsista tuttu kehitys, jossa nuoret ajautuvat järjestäytyneen rikollisuuden, väkivallan ja huumekaupan piiriin.
”Nuoriso- ja jengirikollisuuden vakavoituminen on ilmiö, johon meidän on puututtava nykyistäkin tehokkaammin, ennen rikoskierteen pahenemista. Yhä useampi nuori ajautuu väkivallan, laittomien aseiden ja huumeiden tielle. Suomessa ei ole varaa tehdä Ruotsin virheitä”, Kaunistola toteaa.
Kaunistola nosti esiin erityisen huolestuttavan ilmiön, jossa rikoksia tilataan anonyymisti sosiaalisen median kautta ja tekijöiksi rekrytoidaan jopa alle 12-vuotiaita lapsia.
”Tällainen tilaustoiminta kytkeytyy ulkomaisiin rikollisjärjestöihin ja huumekauppaan. Nämä ovat kehityssuuntia, jotka on pysäytettävä nyt. Ei sitten, kun ongelmat ovat juurtuneet pysyväksi osaksi yhteiskuntaa”, Kaunistola sanoo.
Kaunistolan mukaan rikollisuuden torjunta ei tarkoita vain kovia toimia, vaan myös ennaltaehkäisyä ja varhaista tukea nuorille ja perheille.
”Tarvitsemme yhä enemmän viranomaisten välistä moniammatillista, saumatonta yhteistyötä ja tiedonvaihtoa. Se on kaiken ennalta estävän työn perusta”, Kaunistola painottaa.
Samalla kokoomuksesta halutaan lähettää yksiselitteinen viesti huumausaineiden käytön normalisoinnista.
”Jokainen huumekaupassa liikkuva euro vahvistaa rikollisverkostoja ja heikentää turvallisuutta. Tarvitsemme vahvempia ennaltaehkäiseviä toimia sekä vahvan viestin: EI huumemyönteisyydelle. Hoitoon on päästävä nopeasti, yksikään ihminen ei saa jäädä yksin riippuvuuden kanssa”, Kaunistola sanoo.
___________________
Kokoomuksen ryhmäpuhe sisäisen turvallisuuden selonteosta. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Arvoisa puhemies,
Suomea koskettavat monet uudet sisäisen turvallisuuden uhat ja ongelmat, joiden
kehityskulkuun meillä on kuitenkin vielä mahdollisuuksia vaikuttaa. Ajankohtaisena
esimerkkinä viime viikon droonihavainnot Uudellamaalla konkretisoivat jälleen, miten
turvallisuuttamme uhkaavat uuden ajan ilmiöt vaikuttavat arkeemme.
Sisäisen turvallisuuden selonteossa on tunnistettu näitä uhkakuvia. Nuoriso- ja
jengirikollisuuden vakavoituminen on ilmiö, johon meidän on puututtava nykyistäkin
tehokkaammin, ennen rikoskierteen pahenemista.
Yhä useampi nuori ajautuu väkivallan,
laittomien aseiden ja huumeiden tielle. Esimerkiksi Helsingissä nuorten väkivaltarikollisuus
on poliisin tilastojen mukaan kasvanut hyvin dramaattisesti. Tämä on väärin, ja äärimmäisen
huolestuttavaa.
Jengirikoksiin liittyy myös alle rikosvastuuikäisten hyväksi käyttäminen. Erityisen
huolestuttavaa on niin kutsuttu Crime-as-a-Service-toiminta, jossa rikollisuutta hankitaan
tilaustyönä, anonyymisti somen eri alustoilla kuten Telegramissa. Viime viikolla uutisoitiin
poliisin paljastaneen jo neljä tähän liittyvää tapausta. Jokaisessa tekijät on saatu kiinni,
rikosten tilaajia ei.
Rikoksiin rekrytoidut ovat jopa alle 12-vuotiaita. Toiminta kytkeytyy ulkomaisiin
rikollisjärjestöihin ja huumekauppaan. Samalla alaikäisten osallistuminen väkivaltaiseen
ekstermistiseen ja terroristiseen toimintaan on lisääntynyt.
Suomessa ei ole varaa tehdä Ruotsin virheitä. Nämä ovat kehityssuuntia, jotka on
pysäytettävä nyt – ei sitten, kun ongelmat ovat juurtuneet pysyväksi osaksi yhteiskuntaa.
Arvoisa puhemies,
Selonteossakin tunnistetaan, että myös informaatiovaikuttaminen ja kyberuhat kasvavat
nopeasti, etenkin Venäjän hybridivaikuttamisen jatkuessa edelleen. Rikollisuus siirtyy yhä
enemmän verkkoon, mikä hälventää valtiollisia rajoja tehden rikollisuudesta
kansainvälisempää.
Esimerkiksi tietoverkkoavusteiset petokset ovat nykyään yksi merkittävimmistä globaaleista
rikollisuuden uhista. Talouspetosten aiheuttamat maailmanlaajuiset taloudelliset
menetykset ovat myös valtavia – viime vuonna määräksi arvioitiin jopa 442 miljardia
Yhdysvaltain dollaria. Kyberuhkiin vastaaminen on keskeistä tulevina vuosina, teknologian
kehittyessä huimaa vauhtia.
Samoin välineellistetty ja laiton maahantulo tuovat haasteensa turvallisuudellemme.
Vaarallisten henkilöiden maahanpääsy ja laajamittainen maahantulo ovat ilmiöitä, joihin meidän on kyettävä vastaamaan.
Jos järjestelmä kuormittuu liikaa laajamittaisen
maahantulon takia, joukkoon on helpompi soluttaa rikollisia tai tiedustelijoita. Erityisesti
Venäjän arvaamattomuuden vuoksi tässä on oltava valppaana.
Tämä kaikki kielii siitä, miten sisäinen ja ulkoinen turvallisuus nivoutuvat tiiviisti toisiinsa.
Arvoisa puhemies,
Uusien uhkien ohella vanhat eivät ole kaikonneet. Erityisen huolestuttava kehityskulku on
huumausainemyönteisyyden kasvu Suomessakin.
Huumeiden käyttö tuo mukanaan traagisia inhimillisiä vaikutuksia sekä järjestäytynyttä
rikollisuutta. Jokainen huumekaupassa liikkuva euro vahvistaa rikollisverkostoja ja heikentää
turvallisuutta. Siksi huumerikollisuuden torjuntaan tarvitaan vielä vahvempaa poliisityötä ja
tehokkaampaa puuttumista katu- ja nettikauppaan. Huumeiden vastaisessa työssä – kuten
muissakin ilmiöissä – keskeistä on erityisesti moniammatillinen, viranomaisten välinen
saumaton yhteistyö.
Tarvitsemme vahvempia ennaltaehkäiseviä toimia, sekä vahvan viestin: EI
huumemyönteisyydelle. Perheitä on valistettava huumeiden vaaroista ja nuorille tarjottava
oikea-aikaisesti tukea ja palveluita, mahdollisuuksia rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Hoitoon
on päästävä nopeasti – yksikään ihminen ei saa jäädä yksin riippuvuuden kanssa.
Arvoisa puhemies,
Ammattilaisemme poliisissa, rajalla, tullissa, hätäkeskuksissa ja pelastuslaitoksissa tekevät
mittaamattoman arvokasta työtä turvallisuutemme eteen. Resurssit, pitkäjänteinen rahoitus
ja hyvien toimintamallien kehittäminen ovat keskiössä, kun puhutaan sisäisestä
turvallisuudesta.
Suomi on jo edelläkävijä viranomaisten saumattomassa yhteistyössä.
Hyvänä esimerkkinä on poliisin, tullin ja Rajavartiolaitoksen PTR-yhteistyö, joka on
Euroopankin mittakaavassa harvinaista.
Lopuksi, aukottomaan rikostorjuntaan kuuluu oikeuden saaminen kohtuuajassa. Meidän
tulee huolehtia, että myös oikeudenhoidon – syyttäjän ja tuomioistuinten resurssit vastaavat
kovaan tarpeeseen. Samalla kasvava rikollisuus ja sen uudet muodot luovat painetta
vankeinhoitoonkin.
On tärkeää, että viranomaisten toimivaltuudet vastaavat aikaa ja sen ilmiöitä. Myös
rangaistusten johdonmukainen koventaminen, tiedonvaihdon parantaminen oikeusvaltion
periaatteita kunnioittaen, sekä varautuminen laajamittaisiin turvallisuusuhkiin on keskeistä.
Tämä edellyttää jatkuvaa kehittämistä niin kansallisella kuin EU:nkin tasolla.
Vain näin voimme pitää kiinni yhteiskuntamme arvokkaimmasta ominaisuudesta,
turvallisuudesta.
Kiitos.
Mari KaunistolaKansanedustaja
Satakunnan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
