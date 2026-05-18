Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät OSAOssa

Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymähallitus päätti koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut keskiviikon 20.5. kokouksessaan. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 850 työntekijää.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin taloudellisen toimintaympäristön heikentymisen vuoksi. Talouden heikentymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa opiskelijamäärien vähentyminen, opintojen keskeyttämisen lisääntyminen, joidenkin koulutusalojen heikko vetovoima sekä lisääntyneet henkilöstökulut.

Työnantaja ja henkilöstön edustajat kokoontuivat neuvottelujen aikana seitsemän kertaa.

Neuvotteluissa käytiin läpi yhteistoimintalain ja neuvotteluesityksen mukaisia asioita kuten eläköitymisiä, määräaikaisia palvelussuhteita, osa-aikaistamisia ja myös irtisanomisia.

OSAOn kulurakennetta mietittiin neuvotteluissa myös laajemmin muun muassa:

Tietotekniset säästöt

Ostopalvelut

Kiinteistöjen käytön tehostaminen



Irtisanomisten ja osa-aikaistamisten määrän minimoimiseksi huomioitiin vuonna 2026 eläkkeelle jäävät ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättymiset: yhteensä 50 palvelussuhdetta.

Edellä mainittujen palvelussuhteiden päättymisten jälkeen tuotannollista ja taloudellisista syistä irtisanottavien tai osa-aikaistettavien lukumääräksi jää enintään 20 työntekijää/viranhaltijaa.

Yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hallintosäännön 28 § 4 mom. mukaisesti päättämään yksittäisistä irtisanomisista ja osa-aikaistamisista sekä toteuttamaan muut tarvittavat henkilöstöjärjestelyt yhteistoimintaneuvottelujen tulosten ja tehtäväkohtaisen kokonaisharkinnan perusteella.

Päätöksen tarkoittamista toimenpiteistä työnantaja ilmoittaa kaikille asianosaisille henkilökohtaisesti. Ilmoitukset pyritään antamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5.6.2026, johtavan viranhaltijan toimesta.

OSAOn työllistymistä edistävässä toimintasuunnitelmassa on kuvattu työnantajan tuki muutostilanteessa.

Yhteistoimintavelvoite on täyttynyt, kun perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista on neuvoteltu ja tiedonantovelvoite on täytetty.