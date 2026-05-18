Koulutuskuntayhtymä OSAO

Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät OSAOssa

20.5.2026 14:13:11 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Tiedote

Koulutuskuntayhtymä OSAOn yhtymähallitus päätti koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut keskiviikon 20.5. kokouksessaan. Neuvotteluiden piirissä oli yhteensä noin 850 työntekijää.

Ilmakuva suuresta koulurakennuksesta, jota ympäröi parkkipaikat ja vehreä metsä. Rakennuksen katolla näkyy useita eri osia ja sen ympäristössä on asfalttiteitä ja pysäköintialueita.
OSAOn Kotkantie 1:n kiinteistö ilmasta kuvattuna

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin taloudellisen toimintaympäristön heikentymisen vuoksi. Talouden heikentymiseen ovat vaikuttaneet muun muassa opiskelijamäärien vähentyminen, opintojen keskeyttämisen lisääntyminen, joidenkin koulutusalojen heikko vetovoima sekä lisääntyneet henkilöstökulut.

Työnantaja ja henkilöstön edustajat kokoontuivat neuvottelujen aikana seitsemän kertaa. 

Neuvotteluissa käytiin läpi yhteistoimintalain ja neuvotteluesityksen mukaisia asioita kuten eläköitymisiä, määräaikaisia palvelussuhteita, osa-aikaistamisia ja myös irtisanomisia. 

OSAOn kulurakennetta mietittiin neuvotteluissa myös laajemmin muun muassa: 

  • Tietotekniset säästöt
  • Ostopalvelut
  • Kiinteistöjen käytön tehostaminen


Irtisanomisten ja osa-aikaistamisten määrän minimoimiseksi huomioitiin vuonna 2026 eläkkeelle jäävät ja määräaikaisten palvelussuhteiden päättymiset: yhteensä 50 palvelussuhdetta.

Edellä mainittujen palvelussuhteiden päättymisten jälkeen tuotannollista ja taloudellisista syistä irtisanottavien tai osa-aikaistettavien lukumääräksi jää enintään 20 työntekijää/viranhaltijaa.

Yhtymähallitus valtuutti kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hallintosäännön 28 § 4 mom. mukaisesti päättämään yksittäisistä irtisanomisista ja osa-aikaistamisista sekä toteuttamaan muut tarvittavat henkilöstöjärjestelyt yhteistoimintaneuvottelujen tulosten ja tehtäväkohtaisen kokonaisharkinnan perusteella.

Päätöksen tarkoittamista toimenpiteistä työnantaja ilmoittaa kaikille asianosaisille henkilökohtaisesti. Ilmoitukset pyritään antamaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 5.6.2026, johtavan viranhaltijan toimesta.

OSAOn työllistymistä edistävässä toimintasuunnitelmassa on kuvattu työnantajan tuki muutostilanteessa. 

Yhteistoimintavelvoite on täyttynyt, kun perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista on neuvoteltu ja tiedonantovelvoite on täytetty.

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.

