Kuntsi museum för modern konst tar fortfarande emot information om Mikael Stierncreutz verk
20.5.2026 15:46:00 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Kuntsi museum för modern konst förbereder en omfattande retrospektiv utställning om konstnären Mikael Stierncreutz (1936–1976). Museet kartlägger fortfarande verk både i offentliga och privata samlingar inför utställningen. Särskilt verk från 1960-talet är av intresse.
Museet har redan baserat på en tidigare förfrågan fått viktiga kontakter och lyckats lokalisera verk av Mikael Stierncreutz. Kartläggningsarbetet fortsätter dock för att skapa en så heltäckande bild som möjligt av konstnärens produktion.
-Vi hoppas fortfarande aktivt på nya kontakter och ytterligare information om verken. All information är värdefull, säger utställningschef Maaria Salo.
Mikael Stierncreutz, född i Helsingfors, tillhörde den unga konstnärsgenerationen som på 1960-talet tillförde influenser från amerikansk popkonst till Finland. Debututställningen 1966 blev en stor framgång och alla verk såldes. Karriären blev dock kortlivad, då han avled vid endast 40 års ålder. Hans produktion har ännu inte presenterats brett i en museal utställning.
Museet är särskilt intresserat av de verk från 1960-taket som visades på Pinx: Muotinäytös (Modevisning, 1965), Pulloja (Flaskor, 1966), Kaksi alastonta (Två nakna, 1965), Tölkki (Burk, 1966). Utöver dessa efterlyses även verken Saaristolaispojat II (Skärgårdspojkar II, 1968) samt Ballerina (1976), som tros vara konstnärens sista verk. Museet är även intresserat av verk som visades i Pinx-utställningen 1966.
Ifall du äger verk eller har tilläggsinformation och bilder, ber vi dig vara i kontakt med utställningschef Maaria Salo, tel. 040 353 7377, maaria.salo@vaasa.fi och amanuens Janna Sirén, tel. 040 530 3285, janna.siren@vaasa.fi.
Vasas museer sköter uppgiften som Österbottens regionala ansvarsmuseum och producerar, lagrar och presenterar vetenskap och konst i regionen samt regionens historia. På våra utställningar upplever du både lokal och internationell konst och kultur.
Kuntsin modernin taiteen museo ottaa edelleen vastaan tietoja Mikael Stierncreutzin teoksista20.5.2026 15:45:57 EEST | Tiedote
Kuntsin modernin taiteen museo valmistelee laajaa retrospektiivistä näyttelyä taiteilija Mikael Stierncreutzin (1936–1976) tuotannosta. Museo kartoittaa edelleen teoksia sekä julkisista että yksityisistä kokoelmista näyttelyä varten. Erityisesti 1960-luvun teokset kiinnostavat.
