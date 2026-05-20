Takaisinveto: Kuivatuissa viikunoissa liikaa okratoksiinia

Takaisinveto koskee vain tuotteita, jonka erätunnus on LOT: 5785 ja parasta ennen-päivä on 28.2.2027. Kyseinen erä on ollut myynnissä vain Uudenmaan myymälöissä sekä osassa Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson myymälöitä.



Tuote: Alesto Kuivatut viikunat

Pakkauskoko: 200g

Parasta ennen: 28/02/2027

Erätunnus: LOT: 5785



Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/

Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400



Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.