Takaisinveto: Kuivatuissa viikunoissa liikaa okratoksiinia
21.5.2026 11:19:22 EEST | Lidl Suomi | Tiedote
Lidl vetää myynnistä erän Aleston kuivattuja viikunoita. Tuote-erässä on todettu raja-arvon ylittävä määrä okratoksiini A:ta. Jos matalia pitoisuuksia okratoksiini A:ta sisältävää elintarviketta kulutetaan pienissä määrissä, se ei yleensä aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia. Pitkäaikainen altistus voi kuitenkin olla terveydelle haitallista. Okratoksiini on hometoksiini, jota voi muodostua esimerkiksi kuivattuihin hedelmiin kosteissa olosuhteissa.
Takaisinveto koskee vain tuotteita, jonka erätunnus on LOT: 5785 ja parasta ennen-päivä on 28.2.2027. Kyseinen erä on ollut myynnissä vain Uudenmaan myymälöissä sekä osassa Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson myymälöitä.
Tuote: Alesto Kuivatut viikunat
Pakkauskoko: 200g
Parasta ennen: 28/02/2027
Erätunnus: LOT: 5785
Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.
Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/
Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400
Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lidlin viestintäLidlin viestintä palvelee mediaa arkisin klo 9-16.Puh:(09) 23456 400media@lidl.fi
Kuvat
Tietoa julkaisijasta
Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi
Lidlin kolmas puumyymälä ja 210. myymälä avataan Karistossa 21.5.20.5.2026 08:11:54 EEST | Tiedote
Myymälä on rakennettu teräsristikoiden sijaan puusta, joka näkyy myös kauniisti myymälän julkisivussa ja sisätiloissa. Käyttämällä puuta saadaan muun muassa pienennettyä rakentamisesta syntyviä hiilidioksidipäästöjä neljänneksellä. Karistossa hyllytetään viimeisimpä tuotteta ja valmistaudutaan avaamaan ovet torstaina 21.5. aamukahdeksalta.
Laukaan Lidlissä entistä helpompaa asiointia – uusi pulloautomaatti ahmii kassillisen pulloja hetkessä19.5.2026 12:24:19 EEST | Tiedote
Laukaan Lidlissä on otettu käyttöön uusi pullonpalautusautomaatti, johon pullot ja tölkit voi kaataa suoraan kassista käsiä likaamatta. Uusi automaatti tekee pullonpalautuksesta moninkerroin nopeampaa, siistimpää ja helpompaa. Automaattiin voi kaataa kaikki palautusautomaattiin kelpaavat pakkaukset eli tölkit, kierrätysmuovipullot ja lasipullot.
Lidl ja Janakkalan kunta tuovat lapsille maksuttoman lounaan puistoon – kasviksia lautasille ja töitä nuorille18.5.2026 11:31:51 EEST | Tiedote
Janakkalassa kokeillaan kesäkuussa uutta tapaa tukea lapsiperheitä: Tervakoskella ja Turengissa tarjotaan lapsille maksuton puistolounas. Hanke on Lidlin, kunnan ja Mannerheimin lastensuojeluliiton yhteinen vastaus vähäisen kasvisten syönnin haasteisiin.
Takaisinveto: Kananuudeliateria saattaa sisältää sinappia13.5.2026 15:09:48 EEST | Tiedote
Lidl vetää myynnistä Kartanon Kananuudelit täysjyvävalmisaterioita. Takaisinveto tehdään, koska aterian nuudelit saattavat sisältää sinappia, mutta kyseistä allergeenia ei mainita tuotteen ainesosaluettelossa. Tuote voi näin ollen olla vaarallinen niille, jotka ovat allergisia sinapille. Muille tuote on turvallinen käyttää.
Lidl maksaa viidenneksen koko Suomen Reilun kaupan lisistä – banaani merkittävin tuote13.5.2026 09:55:39 EEST | Tiedote
Lidl maksoi vuonna 2025 yli viidesosan kaikista Suomessa kertyneistä Reilun kaupan lisistä, eli lähes 400 000 euroa. Kokoaan suurempana Reilun kaupan tukijana Lidl tarjoaa myös Suomen kattavimman Reilun kaupan banaanivalikoiman: kaikissa myymälöissä on tarjolla Reilun kaupan banaaneita tavallisena ja luomuna.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme