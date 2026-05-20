Lidl Suomi

Takaisinveto: Kuivatuissa viikunoissa liikaa okratoksiinia

21.5.2026 11:19:22 EEST | Lidl Suomi | Tiedote

Jaa

Lidl vetää myynnistä erän Aleston kuivattuja viikunoita. Tuote-erässä on todettu raja-arvon ylittävä määrä okratoksiini A:ta. Jos matalia pitoisuuksia okratoksiini A:ta sisältävää elintarviketta kulutetaan pienissä määrissä, se ei yleensä aiheuta haitallisia terveysvaikutuksia. Pitkäaikainen altistus voi kuitenkin olla terveydelle haitallista. Okratoksiini on hometoksiini, jota voi muodostua esimerkiksi kuivattuihin hedelmiin kosteissa olosuhteissa.

Takaisinveto koskee vain tuotteita, jonka erätunnus on LOT: 5785 ja parasta ennen-päivä on 28.2.2027. Kyseinen erä on ollut myynnissä vain Uudenmaan myymälöissä sekä osassa Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson myymälöitä. 
 
Tuote: Alesto Kuivatut viikunat
Pakkauskoko: 200g
Parasta ennen: 28/02/2027
Erätunnus: LOT: 5785
 
Lidl pyytää kyseisen erän tuotteita ostaneita asiakkaitaan palauttamaan tuotteet Lidl-myymälään, jossa tuotteen hinta hyvitetään. Lidl pahoittelee asiakkaille aiheutuvaa ylimääräistä vaivaa.  

Lisätietoja asiakkaille: Lidlin asiakaspalvelu, https://asiakaspalvelu.lidl.fi/

Lisätietoja medialle: Lidlin viestintä, media@lidl.fi, 09 2345 6400
 
Takaisinveto tehdään, kun tuote on tai sen epäillään olevan terveydelle haitallinen, ihmisravinnoksi soveltumaton tai käytössä vaarallinen. Silloin tuote on saatava pois kuluttajilta ja kaupoista mahdollisimman tehokkaasti. Syitä takaisinvedoille ovat esimerkiksi virheelliset pakkausmerkinnät (esim. allergeenien puuttuminen ainesosaluettelosta), vierasesineet, tuote-erässä todettu mikrobiologinen tai kemiallinen ongelma tai tekninen vika. 

Avainsanat

takaisinvetoruokakauppa

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Lataa

Tietoa julkaisijasta

Lidl on yksi Euroopan suurimmista päivittäistavaraketjuista. Suomessa yli 20 vuotta toimineessa ketjussa työskentelee noin 5750 henkilöä. Yli 200 myymälän verkosto ulottuu Hangosta Sodankylään ja tavarantoimitukset myymälöihin hoidetaan Janakkalassa, Laukaassa ja Järvenpäässä sijaitsevista jakelukeskuksista. Lisätietoa tuotteista ja ajankohtaisista tarjouksista löytyy Lidl Plus -etusovelluksesta tai osoitteessa lidl.fi. Lisätietoja yrityksestä osoitteessa corporate.lidl.fi. Lidlin tiedotteet voi tilata suoraan sähköpostiin täältä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lidl Suomi

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye