Tue uudistuvaa Suomen pelimuseota – tukipaketit nyt myynnissä

Tampereen historialliset museot saivat Ekokompassi‑sertifikaatin 4.5.2026 13:41:20 EEST | Tiedote

Tampereen historialliset museot ovat saaneet Ekokompassi‑ympäristösertifikaatin tunnustuksena pitkäjänteisestä ja konkreettisesta ympäristötyöstä. Sertifikaatti kattaa kaikki museokokonaisuuden kohteet ja tukee museoiden tavoitetta toimia vastuullisesti, yhdenvertaisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Tampereen historiallisia museoita ovat museokeskus Vapriikki, Museo Milavida ja Amurin museokortteli sekä museoiden kokoelmakeskus historiallisten museoiden kokoelmien osalta.