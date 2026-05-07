Tue uudistuvaa Suomen pelimuseota – tukipaketit nyt myynnissä
20.5.2026 13:51:30 EEST | Vapriikki | Tiedote
Museokeskus Vapriikin verkkokaupassa on myynnissä tukipaketteja Suomen pelimuseon uutta näyttelyä varten. Nyt voi varmistaa etukäteen pääsyn uudistettuun museoon ja ikuistaa nimensä museon verkkosivuille! Tukipakettien avulla yleisö voi osallistua pelimuseon syksyn uudistukseen ja olla mukana rakentamassa entistä elämyksellisempää kokonaisuutta.
Tarjolla on erikokoisia tukipaketteja 4 eurosta aina 250 euroon asti, joten mukaan voi lähteä itselle sopivalla panoksella.
Tukipaketteihin voi sisältyä pääsylippu uudistettuun museoon, nimi näyttelyyn tulevaan tukijatauluun tai verkkosivuille sekä kutsu avajaistilaisuuteen lokakuussa 2026.
Suomen pelimuseon näyttely uudistuu tulevan remontin myötä, ja tavoitteena on laajentaa tiloja sekä tuoda esille uusia näkökulmia suomalaiseen pelikulttuuriin.
Tukipaketit ja tuotteet ovat saatavilla Vapriikin verkkokaupassa:
https://shop.tampere.fi/vapriikki/tuote-osasto/museokauppa/suomen-pelimuseo/
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
