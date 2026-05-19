Vieraslajeja voi jälleen torjua mobiilipelillä – ja tienata samalla rahaa
21.5.2026 09:20:47 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Helsingissä voi tulevana kesänä jälleen ansaita palkkioita hävittämällä haitallista jättipalsamia ja lupiinia Crowdsorsa-mobiilipelin avulla. Jokainen voi osallistua torjuntatyöhön lataamalla sovelluksen omaan älypuhelimeen ja lähtemällä luontoon. Peliin osallistuville on jaossa yhteensä 13 000 euroa palkkioina.
Joukkoistettu vieraslajitorjunta käynnistyy toukokuussa. Torjunta on tärkeää, koska haitalliset vieraslajit syrjäyttävät alkuperäistä lajistoa, heikentävät luonnon monimuotoisuutta ja voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ympäristönhoidossa.
Tällä kasvukaudella torjuttavina lajeina ovat jättipalsami ja lupiini. Lupiinin torjunta alkaa toukokuun lopulla ja jättipalsamin kesäkuun puolivälissä. Erityisesti jättipalsamin kitkentään kannustetaan tavallista suuremmilla palkkioilla. Tehtävät aloitetaan hyvissä ajoin ennen kasvien siemennysvaihetta, jotta torjunta olisi mahdollisimman tehokasta.
– Corwdsorsa on ollut Helsingissä käytössä vuodesta 2024, ja tähän mennessä kokemukset ovat olleet hyviä. Joukkoistamisen avulla vieraslajitorjuntaan saadaan paljon tehoa. Varsinkin nuoret ovat innostuneet vieraslajitorjunnasta pelin avulla. Tärkeä kehitys on torjunnan ohjaaminen aiempina vuosina torjutuille kohteille, sillä vieraslajitorjunnassa tärkeintä on toistuvuus ja jatkuvuus, toteaa Helsingin kaupungin projektipäällikkö Armi Koskela.
Päivitetty sovellus tekee torjunnasta entistä tehokkaampaa
Pelaaja etsii vieraslajikasveja sovelluksen kartan pelialueelta. Etenkin alkukesästä, kasvukauden alkaessa kasvien lehtien tunnistaminen on tärkeää, koska värikkäät kukat ilmestyvät vasta myöhemmin kesällä. Tarkat ohjeet torjuntaan löytyvät sovelluksesta sekä Crowdsorsan verkkosivuilta.
Mobiilipeliä on kehitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi palautteen pohjalta. Esimerkiksi tänä kesänä molemmille kasvilajeille oma erillinen tehtävä sovelluksessa. Torjuntaa ohjataan nyt entistä enemmän aiemmin torjutuille alueille torjunnan tehostamiseksi.
Ohjeistuksia on parannettu visuaalisuuden avulla, ja käyttöön tulevat muun muassa selkeät kuvakortit. Jokaiseen tehtävään sisältyy lyhyt testikysely, jonka avulla varmistetaan, että lajintunnistus ja torjunnan perusperiaatteet ovat käyttäjälle selvät. Testikyselyn voi suorittaa heti, kun paikallinen tehtävä on julkaistu sovelluksessa.
– Viime vuonna vieraslajitehtäviin osallistujat saivat Suomessa raivattua yli 2,8 miljoonan neliömetrin alueelta vieraslajeja. Se on huikea saavutus. Uskon, että tänä kesänä voimme yltää taas uuteen ennätykseen, sanoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.
Palkkioita jaossa yhteensä 13 000 euroa
Tänä kesänä Helsingissä peliin osallistuville on jaossa yhteensä 13 000 euroa palkkioina. Pelaajat voivat ansaita jopa 20 euroa tunnissa. Palkkion suuruus määräytyy automaattisesti esiintymän pinta-alan, tiheyden ja lajin perusteella. Lisäksi paikalliselta pelikartalta voi löytää bonusalueita, joiden torjumisesta saa suuremman korvauksen.
Peliaikaa on elokuun loppuun asti tai niin kauan kuin palkkiobudjettia riittää, ja torjunnan etenemistä voi seurata sovelluksesta.
Crowdsorsa on kansainvälisesti palkittu, tamperelainen startup-yritys, jonka mobiilipeliä on käytetty ympäristön hyväksi jo seitsemässä maassa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Armi Koskela
projektipäällikkö
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 358 40 7190824
armi.koskela@hel.fi
Toni Paju
toimitusjohtaja
Crowdsorsa
puh. 358 40 661 0072
toni.paju@crowdsorsa.com
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 19.5.202619.5.2026 19:29:06 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 19.5.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Kaupunkiympäristölautakunnan päätöstiedote 12.5.202612.5.2026 18:21:52 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 12.5.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen.
Löpningsevenemang syns i Helsingfors gatubild på våren och i början av sommaren12.5.2026 10:37:33 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors City Run påverkar trafiken på fredag och lördag den 15–16 maj, särskilt i Tölö och på Mannerheimvägen.
Juoksutapahtumat näkyvät Helsingin katukuvassa keväällä ja alkukesällä12.5.2026 10:37:33 EEST | Tiedote
Helsinki City Run vaikuttaa liikenteessä perjantaina ja lauantaina 15.–16. toukokuuta erityisesti Töölössä ja Mannerheimintiellä.
Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 11.5.202611.5.2026 17:40:45 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 11.5.2026. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 28.5.2026.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme