Vieraslajeja voi jälleen torjua mobiilipelillä – ja tienata samalla rahaa

21.5.2026 09:20:47 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Helsingissä voi tulevana kesänä jälleen ansaita palkkioita hävittämällä haitallista jättipalsamia ja lupiinia Crowdsorsa-mobiilipelin avulla. Jokainen voi osallistua torjuntatyöhön lataamalla sovelluksen omaan älypuhelimeen ja lähtemällä luontoon. Peliin osallistuville on jaossa yhteensä 13 000 euroa palkkioina.

Joukkoistettu vieraslajitorjunta käynnistyy toukokuussa. Torjunta on tärkeää, koska haitalliset vieraslajit syrjäyttävät alkuperäistä lajistoa, heikentävät luonnon monimuotoisuutta ja voivat aiheuttaa merkittäviä kustannuksia ympäristönhoidossa. 

Tällä kasvukaudella torjuttavina lajeina ovat jättipalsami ja lupiini. Lupiinin torjunta alkaa toukokuun lopulla ja jättipalsamin kesäkuun puolivälissä. Erityisesti jättipalsamin kitkentään kannustetaan tavallista suuremmilla palkkioilla. Tehtävät aloitetaan hyvissä ajoin ennen kasvien siemennysvaihetta, jotta torjunta olisi mahdollisimman tehokasta. 

– Corwdsorsa on ollut Helsingissä käytössä vuodesta 2024, ja tähän mennessä kokemukset ovat olleet hyviä. Joukkoistamisen avulla vieraslajitorjuntaan saadaan paljon tehoa. Varsinkin nuoret ovat innostuneet vieraslajitorjunnasta pelin avulla. Tärkeä kehitys on torjunnan ohjaaminen aiempina vuosina torjutuille kohteille, sillä vieraslajitorjunnassa tärkeintä on toistuvuus ja jatkuvuus, toteaa Helsingin kaupungin projektipäällikkö Armi Koskela

Päivitetty sovellus tekee torjunnasta entistä tehokkaampaa 

Pelaaja etsii vieraslajikasveja sovelluksen kartan pelialueelta. Etenkin alkukesästä, kasvukauden alkaessa kasvien lehtien tunnistaminen on tärkeää, koska värikkäät kukat ilmestyvät vasta myöhemmin kesällä. Tarkat ohjeet torjuntaan löytyvät sovelluksesta sekä Crowdsorsan verkkosivuilta. 

Mobiilipeliä on kehitetty entistä käyttäjäystävällisemmäksi palautteen pohjalta. Esimerkiksi tänä kesänä molemmille kasvilajeille oma erillinen tehtävä sovelluksessa. Torjuntaa ohjataan nyt entistä enemmän aiemmin torjutuille alueille torjunnan tehostamiseksi. 

 Ohjeistuksia on parannettu visuaalisuuden avulla, ja käyttöön tulevat muun muassa selkeät kuvakortit. Jokaiseen tehtävään sisältyy lyhyt testikysely, jonka avulla varmistetaan, että lajintunnistus ja torjunnan perusperiaatteet ovat käyttäjälle selvät. Testikyselyn voi suorittaa heti, kun paikallinen tehtävä on julkaistu sovelluksessa. 

– Viime vuonna vieraslajitehtäviin osallistujat saivat Suomessa raivattua yli 2,8 miljoonan neliömetrin alueelta vieraslajeja. Se on huikea saavutus. Uskon, että tänä kesänä voimme yltää taas uuteen ennätykseen, sanoo Crowdsorsan toimitusjohtaja Toni Paju.

Palkkioita jaossa yhteensä 13 000 euroa 

Tänä kesänä Helsingissä peliin osallistuville on jaossa yhteensä 13 000 euroa palkkioina. Pelaajat voivat ansaita jopa 20 euroa tunnissa. Palkkion suuruus määräytyy automaattisesti esiintymän pinta-alan, tiheyden ja lajin perusteella. Lisäksi paikalliselta pelikartalta voi löytää bonusalueita, joiden torjumisesta saa suuremman korvauksen. 

Peliaikaa on elokuun loppuun asti tai niin kauan kuin palkkiobudjettia riittää, ja torjunnan etenemistä voi seurata sovelluksesta. 

Crowdsorsa on kansainvälisesti palkittu, tamperelainen startup-yritys, jonka mobiilipeliä on käytetty ympäristön hyväksi jo seitsemässä maassa. 

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

