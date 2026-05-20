SDP:n ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selontekoon Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatio Legioon
20.5.2026 14:28:07 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro valtioneuvoston selontekoon Suomen osallistumisesta Ukrainaa tukevaan operaatio Legioon.
Ryhmäpuheenvuoron käyttää kansanedustaja Jani Kokko.
Muutokset puhuttaessa mahdollisia.
Arvoisa puhemies,
Suomen ja suomalaisten on helppo samaistua ukrainalaisten taisteluun kotien ja perheidensä puolesta. Sama vihollinen, joka vuosikymmeniä sitten hyökkäsi Suomeen, on nyt käynyt jo 12 vuotta raakalaismaista hyökkäyssotaa rauhanomaista naapurimaataan vastaan.
Venäjän imperialistiset pyrkimykset eivät ole enää salaisuus vaan todellisuutta Euroopassa. Tämän takia Ukrainasta onkin muodostunut lännen ja Euroopan etuvartio Venäjän uhkaa vastaan. Ukrainalaiset taistelevat ja kuolevat, jotta meidän ei tarvitse. Siksi Euroopan vapailla kansoilla on moraalinen velvollisuus tehdä kaikki heidän auttamiseksensa.
Suomi on tässä suhteessa toiminut esimerkillisesti. Olemme tukeneet Ukrainaa kehitysyhteistyön, humanitaarisen avun, siviilipuolen materiaalituen ja puolustusmateriaalituen kautta yli 4 miljardilla eurolla. Tämä sisältää myös tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten vastaanottoon liittyvät kulut. Suomi on tehnyt päätökset 32 puolustustarvikepaketista, joiden puolustusmateriaalituen korvausarvo on yli 3 miljardia euroa.
Tähän tukeen liittyy nyt käsittelyssä oleva Operaatio Legion johon Suomen on määrä osallistua enintään 40 sotilaalla. Tähän lukeutuu osallistuminen operaation esikunta-, tuki- ja koulutustoimintaan EU- ja Nato-maiden alueella. Operaation tavoitteena on kouluttaa ja varustaa Ukrainan sotilaallisia suorituskykyjä.
Osallistuminen on osoitus Suomen vahvasta tuesta Ukrainalle ja tukemista onkin jatkettava niin pitkään kuin tarpeellista. Se, kuinka sota lopulta päättyy, on merkityksellistä Euroopan turvallisuusarkkitehtuurille.
Suoran tuen ja avun ohella Venäjän vastaisia pakotteita tulee vahvistaa ja näin pyrki heikentämään Venäjän kykyä käydä sotaa. Tähän kuuluu erityisesti pakotteet Venäjän energia- ja rahoitussektoria kohtaan. Lisäksi venäläisiä jäädytettyjä varoja tulee käyttää Ukrainan tukemiseen ja jälleenrakentamiseen.
Venäjä ei sanele rauhanehtoja eikä sitä tee myöskään Yhdysvallat. Rauhanehdoista ei voi päättää kuin Ukraina itse Euroopan tuella.
Edellä esitetyn perusteella sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee Suomen osallistumista Ukrainaa tukevaan Operaatio Legioon.
Yhteyshenkilöt
Jani KokkoKansanedustajaSosialidemokraattinen eduskuntaryhmäPuh:09 432 3172jani.kokko@eduskunta.fi
