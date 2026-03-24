Ufon Laulukerhot tuovat nimekkäät artistit Teurastamon kesäiltoihin
21.5.2026 14:13:55 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote
Ufo Mustosen legendaariset Laulukerhot järjestetään kesällä 2026 Teurastamon tunnelmallisella pihalla Helsingissä. Intiimien liveiltojen artistivieraina vierailevat kesän mittaan Laura Moisio, Kanerva, Tuure Kilpeläinen, Kauko Röyhkä ja Emilia Sisco. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.
– Haluan, että Laulukerhoissa artistit ja yleisö kohtaavat mahdollisimman aidosti. Kokoonpanot ovat tavallista pienempiä, näyttävät lavashow’t jäävät taka-alalle ja tilaa annetaan myös yllätyksille sekä hetkessä syntyvälle vuorovaikutukselle. Uusia biisejä kokeiltaessa mukaan hiipii toisinaan myös kutkuttavaa vaaran tuntua, sanoo Laulukerhoja isännöivä Ufo Mustonen.
Mustonen esiintyy keikoilla myös itse – ensin artistivieraan lämmittelijänä yhdessä kitaristi Tuomo Dahlblomin kanssa, ja myöhemmin tilanteen mukaan myös vierailevien artistien kanssa viulua soittaen.
– Teurastamolla yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla historia, kaupunkikulttuuri ja hyvä ruoka. On mahtavaa päästä rakentamaan alueelle myös musiikillista tunnelmaa, Mustonen summaa.
Vuodesta 2010 järjestetty Ufon Laulukerho on vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen rakastetuimmista lauluntekijäklubeista. Konsepti tunnetaan intiimistä tunnelmastaan ja kohtaamisista, joissa musiikki tuodaan lähelle yleisöä.
Kesän 2026 laulukerhot
- Ke 10.6. klo 17-20 – Laura Moisio, Kanerva
- Ke 24.6. klo 17-20 – Tuure Kilpeläinen
- Ke 15.7. klo 17-20 – Kauko Röyhkä
- Ke 29.7. klo 17-20 – Emilia Sisco
Artistit
Laura Moisio
Laura Moision musiikissa folk, vanha iskelmä ja indiepop kietoutuvat omaleimaiseksi ja herkäksi kokonaisuudeksi. Vahvoista tulkinnoistaan tunnettu artisti rakentaa kappaleisiinsa intiimejä tunnelmia ja tarkkanäköistä kerrontaa.
Kanerva
Kanerva tunnetaan omaäänisestä laulunkirjoituksestaan ja intensiivisestä live-energiastaan. Hänen musiikkinsa liikkuu luontevasti 80-luvun kitararockin, modernin popin ja intiimin lauluntekijäperinteen välissä.
Tuure Kilpeläinen
Tuure Kilpeläinen on yksi suomalaisen musiikin rakastetuimmista laulaja-lauluntekijöistä. Hänen musiikissaan kuuluvat soul, blues, folk, rock’n’roll ja countryvaikutteet. Kilpeläinen on julkaissut kymmenen albumia ja saanut uransa aikana useita Emma-palkintoja sekä Iskelmä-Finlandia-palkinnon vuonna 2023.
Kauko Röyhkä
Kauko Röyhkä on suomalaisen rockin omaleimainen pitkän linjan tekijä, jonka ura ulottuu yli neljän vuosikymmenen ajalle. Hänen tuotantoaan leimaavat tinkimättömyys, vahva kirjallinen ilmaisu sekä tunnistettava tyyli, joka on tuonut Röyhkän musiikille kulttimainetta sukupolvesta toiseen.
Emilia Sisco
Emilia Sisco yhdistää musiikissaan soulin, jazzin ja bluesin elementtejä voimakkaaseen tulkintaan ja ajattomaan soundiin. Hänen kansainvälistäkin huomiota saanut musiikkinsa rakentuu vahvan tarinankerronnan ja syvän tunneilmaisun ympärille.
Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.
