Ufon Laulukerhot tuovat nimekkäät artistit Teurastamon kesäiltoihin

21.5.2026 14:13:55 EEST | Helsingin Kaupunkitilat Oy | Tiedote

Ufo Mustosen legendaariset Laulukerhot järjestetään kesällä 2026 Teurastamon tunnelmallisella pihalla Helsingissä. Intiimien liveiltojen artistivieraina vierailevat kesän mittaan Laura Moisio, Kanerva, Tuure Kilpeläinen, Kauko Röyhkä ja Emilia Sisco. Kaikkiin tapahtumiin on vapaa pääsy.

– Haluan, että Laulukerhoissa artistit ja yleisö kohtaavat mahdollisimman aidosti. Kokoonpanot ovat tavallista pienempiä, näyttävät lavashow’t jäävät taka-alalle ja tilaa annetaan myös yllätyksille sekä hetkessä syntyvälle vuorovaikutukselle. Uusia biisejä kokeiltaessa mukaan hiipii toisinaan myös kutkuttavaa vaaran tuntua, sanoo Laulukerhoja isännöivä Ufo Mustonen.

Mustonen esiintyy keikoilla myös itse – ensin artistivieraan lämmittelijänä yhdessä kitaristi Tuomo Dahlblomin kanssa, ja myöhemmin tilanteen mukaan myös vierailevien artistien kanssa viulua soittaen. 

– Teurastamolla yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla historia, kaupunkikulttuuri ja hyvä ruoka. On mahtavaa päästä rakentamaan alueelle myös musiikillista tunnelmaa, Mustonen summaa.

Vuodesta 2010 järjestetty Ufon Laulukerho on vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen rakastetuimmista lauluntekijäklubeista. Konsepti tunnetaan intiimistä tunnelmastaan ja kohtaamisista, joissa musiikki tuodaan lähelle yleisöä.

Kaikkiin kesän laulukerhoihin on vapaa pääsy.

Kesän 2026 laulukerhot

  • Ke 10.6. klo 17-20 – Laura Moisio, Kanerva
  • Ke 24.6. klo 17-20 – Tuure Kilpeläinen
  • Ke 15.7. klo 17-20 – Kauko Röyhkä
  • Ke 29.7. klo 17-20 – Emilia Sisco

Artistit

Laura Moisio
Laura Moision musiikissa folk, vanha iskelmä ja indiepop kietoutuvat omaleimaiseksi ja herkäksi kokonaisuudeksi. Vahvoista tulkinnoistaan tunnettu artisti rakentaa kappaleisiinsa intiimejä tunnelmia ja tarkkanäköistä kerrontaa.

Kanerva
Kanerva tunnetaan omaäänisestä laulunkirjoituksestaan ja intensiivisestä live-energiastaan. Hänen musiikkinsa liikkuu luontevasti 80-luvun kitararockin, modernin popin ja intiimin lauluntekijäperinteen välissä. 

Tuure Kilpeläinen
Tuure Kilpeläinen on yksi suomalaisen musiikin rakastetuimmista laulaja-lauluntekijöistä. Hänen musiikissaan kuuluvat soul, blues, folk, rock’n’roll ja countryvaikutteet. Kilpeläinen on julkaissut kymmenen albumia ja saanut uransa aikana useita Emma-palkintoja sekä Iskelmä-Finlandia-palkinnon vuonna 2023.

Kauko Röyhkä
Kauko Röyhkä on suomalaisen rockin omaleimainen pitkän linjan tekijä, jonka ura ulottuu yli neljän vuosikymmenen ajalle. Hänen tuotantoaan leimaavat tinkimättömyys, vahva kirjallinen ilmaisu sekä tunnistettava tyyli, joka on tuonut Röyhkän musiikille kulttimainetta sukupolvesta toiseen.

Emilia Sisco
Emilia Sisco yhdistää musiikissaan soulin, jazzin ja bluesin elementtejä voimakkaaseen tulkintaan ja ajattomaan soundiin. Hänen kansainvälistäkin huomiota saanut musiikkinsa rakentuu vahvan tarinankerronnan ja syvän tunneilmaisun ympärille.

Ufo Mustosen legendaariset laulukerhot järjestetään kesällä 2026 Teurastamon tunnelmallisella pihalla Helsingissä.
Ufo Mustonen on isännöinyt suosittuja Ufon Lauluntekijäklubeja jo 15 vuoden ajan.
Tuure Kilpeläinen nähdään Ufon Laulukerhossa Teurastamolla keskiviikkona 24.6.2026.
Emilia Sisco saapuu vieraaksi Ufon Laulukerhoon Teurastamolle 29.7.2026.
Kauko Röyhkä saapuu Ufon Laulukerhon vieraaksi 15.7.2026.
Kanerva on yksi Ufon Laulukerhon kesän 2026 artistivieraista Teurastamolla.
Laura Moisio vierailee Ufon Laulukerhossa Teurastamolla 10.6.2026.
Tietoja julkaisijasta

Helsingin Kaupunkitilat Oy vuokraa ja kehittää kaupungin kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tiloja, alueita ja kauppapaikkoja. Yhtiön omistaa Helsingin kaupunki. Kohteitamme ovat Torikorttelit, Teurastamo, Tukkutorin alue, Hakaniemen kauppahalli, Vanha kauppahalli, Hietalahden kauppahalli sekä torit. Tehtävänämme on kasvattaa Helsinkiä vetovoimaisemmaksi ja kilpailukykyisemmäksi kehittämällä kaupunki- ja ruokakulttuuria, sekä tori- ja kauppahallitoimintaa.

Korealaisia leivonnaisia, blinejä ja artesaanisuklaata – Teurastamon Pääsiäismarkkinat kokoaa kevään maut yhteen24.3.2026 11:25:10 EET | Tiedote

Teurastamon pääsiäismarkkinat järjestetään lauantaina 28.3.2026 klo 11–18 Helsingin Teurastamolla. Maksuton koko perheen tapahtuma kokoaa yhteen runsaan joukon ruokatuottajia, käsityöläisiä ja pääsiäistunnelmaa. Palmusunnuntain aattona järjestettävillä markkinoilla on lapsille tarjolla maksuton virpomisoksatyöpaja Skidit-kollektiivin luotsaamana.

