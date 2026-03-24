Ufon Laulukerhot tuovat nimekkäät artistit Teurastamon kesäiltoihin

– Haluan, että Laulukerhoissa artistit ja yleisö kohtaavat mahdollisimman aidosti. Kokoonpanot ovat tavallista pienempiä, näyttävät lavashow’t jäävät taka-alalle ja tilaa annetaan myös yllätyksille sekä hetkessä syntyvälle vuorovaikutukselle. Uusia biisejä kokeiltaessa mukaan hiipii toisinaan myös kutkuttavaa vaaran tuntua, sanoo Laulukerhoja isännöivä Ufo Mustonen.

Mustonen esiintyy keikoilla myös itse – ensin artistivieraan lämmittelijänä yhdessä kitaristi Tuomo Dahlblomin kanssa, ja myöhemmin tilanteen mukaan myös vierailevien artistien kanssa viulua soittaen.

– Teurastamolla yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla historia, kaupunkikulttuuri ja hyvä ruoka. On mahtavaa päästä rakentamaan alueelle myös musiikillista tunnelmaa, Mustonen summaa.

Vuodesta 2010 järjestetty Ufon Laulukerho on vuosien aikana vakiinnuttanut asemansa yhtenä Suomen rakastetuimmista lauluntekijäklubeista. Konsepti tunnetaan intiimistä tunnelmastaan ja kohtaamisista, joissa musiikki tuodaan lähelle yleisöä.

Kaikkiin kesän laulukerhoihin on vapaa pääsy.

Kesän 2026 laulukerhot

Ke 10.6. klo 17-20 – Laura Moisio, Kanerva

Ke 24.6. klo 17-20 – Tuure Kilpeläinen

Ke 15.7. klo 17-20 – Kauko Röyhkä

Ke 29.7. klo 17-20 – Emilia Sisco

Artistit





Laura Moisio

Laura Moision musiikissa folk, vanha iskelmä ja indiepop kietoutuvat omaleimaiseksi ja herkäksi kokonaisuudeksi. Vahvoista tulkinnoistaan tunnettu artisti rakentaa kappaleisiinsa intiimejä tunnelmia ja tarkkanäköistä kerrontaa.

Kanerva

Kanerva tunnetaan omaäänisestä laulunkirjoituksestaan ja intensiivisestä live-energiastaan. Hänen musiikkinsa liikkuu luontevasti 80-luvun kitararockin, modernin popin ja intiimin lauluntekijäperinteen välissä.

Tuure Kilpeläinen

Tuure Kilpeläinen on yksi suomalaisen musiikin rakastetuimmista laulaja-lauluntekijöistä. Hänen musiikissaan kuuluvat soul, blues, folk, rock’n’roll ja countryvaikutteet. Kilpeläinen on julkaissut kymmenen albumia ja saanut uransa aikana useita Emma-palkintoja sekä Iskelmä-Finlandia-palkinnon vuonna 2023.

Kauko Röyhkä

Kauko Röyhkä on suomalaisen rockin omaleimainen pitkän linjan tekijä, jonka ura ulottuu yli neljän vuosikymmenen ajalle. Hänen tuotantoaan leimaavat tinkimättömyys, vahva kirjallinen ilmaisu sekä tunnistettava tyyli, joka on tuonut Röyhkän musiikille kulttimainetta sukupolvesta toiseen.

Emilia Sisco

Emilia Sisco yhdistää musiikissaan soulin, jazzin ja bluesin elementtejä voimakkaaseen tulkintaan ja ajattomaan soundiin. Hänen kansainvälistäkin huomiota saanut musiikkinsa rakentuu vahvan tarinankerronnan ja syvän tunneilmaisun ympärille.

