Putoamistapaturma rakennustyömaalla – kolme tuomittiin työturvallisuusrikoksesta, yksi syyte hylättiin

Tuomio liittyi Vantaalla yhteisellä työmaalla 28.4.2022 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa rakennustyöntekijä putosi noin neljän metrin korkeudelta ilmastointikonehuoneen katolta rakennuksen sisätilaan. Työntekijä loukkaantui pudotessaan. Työntekijä oli ollut tekemässä asuinkerrostalon kattotasanteelle rakennetun ilmastointikonehuoneen katon levytystyötä. Katolla ei ollut rakenteellista putoamissuojausta eikä turvavaljaille asianmukaisia kiinnityspisteitä.

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että kattotyössä ei ollut huolehdittu riittävästä putoamissuojauksesta. Työssä olisi tullut käyttää ensisijaisesti rakenteellisia suojauksia tai vähintään asianmukaisesti kiinnitettyjä turvavaljaita. Rakennesuunnittelijan suunnitelmissa ei ollut asianmukaisesti huomioitu putoamissuojausta ilmastointihuoneen katon osalta. Käräjäoikeus arvioi, että päätoteuttajan vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja olivat tunnistaneet tämän ja putoamisvaaran jo ennen työn aloittamista, mutta eivät olleet ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Alihankkijayrityksen toimitusjohtajan katsottiin puolestaan laiminlyöneen työntekijänsä turvallisuuden valvonnan ja riittävän vaarojen arvioinnin. Työntekijä työskenteli ilman työnantajan työnjohtoa, mikä mahdollisti turvallisuuspuutteiden jatkumisen.

Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut kyse ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Putoamisvaaralliseen työhön liittyvät riskit olivat tunnistettavissa ja niihin olisi tullut varautua työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla.

Rakennuttajan nimeämän turvallisuuskoordinaattorin osalta syyte hylättiin. Käräjäoikeus katsoi, että hän oli huolehtinut suunnittelu- ja valmisteluvaiheen turvallisuusvelvoitteista. Asiassa ei myöskään ilmennyt, että hän olisi ollut tietoinen siitä, ettei kattotyöhön ollut suunniteltu putoamissuojausta rakennuttajan turvallisuusasiakirjan edellyttämällä tavalla.

Havaittu riski edellyttää toimintaa

Työsuojeluosaston juristi Petra Leinonen Lupa- ja valvontavirastosta muistuttaa, että jos työnjohto on etukäteen tunnistanut työturvallisuuteen liittyvän riskin tai vaaratekijän, siihen on puututtava ennen työn aloittamista. Pelkkä riskin tiedostaminen ei riitä – keskeistä on, että riskin tai vaaratekijän edellyttämiin toimenpiteisiin ryhdytään.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 13.5.2026, R 24/1709.