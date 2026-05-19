Lupa- ja valvontavirasto

Putoamistapaturma rakennustyömaalla – kolme tuomittiin työturvallisuusrikoksesta, yksi syyte hylättiin

20.5.2026 14:39:54 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote

Jaa

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi päätoteuttajan vastaavan työnjohtajan, päätoteuttajan runkotöiden työnjohtajan ja alihankkijayrityksen toimitusjohtajan kunkin kymmenen päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattoria koskeva syyte hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 13.5.2026.

Tuomio liittyi Vantaalla yhteisellä työmaalla 28.4.2022 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa rakennustyöntekijä putosi noin neljän metrin korkeudelta ilmastointikonehuoneen katolta rakennuksen sisätilaan. Työntekijä loukkaantui pudotessaan. Työntekijä oli ollut tekemässä asuinkerrostalon kattotasanteelle rakennetun ilmastointikonehuoneen katon levytystyötä. Katolla ei ollut rakenteellista putoamissuojausta eikä turvavaljaille asianmukaisia kiinnityspisteitä. 

Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että kattotyössä ei ollut huolehdittu riittävästä putoamissuojauksesta. Työssä olisi tullut käyttää ensisijaisesti rakenteellisia suojauksia tai vähintään asianmukaisesti kiinnitettyjä turvavaljaita. Rakennesuunnittelijan suunnitelmissa ei ollut asianmukaisesti huomioitu putoamissuojausta ilmastointihuoneen katon osalta. Käräjäoikeus arvioi, että päätoteuttajan vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja olivat tunnistaneet tämän ja putoamisvaaran jo ennen työn aloittamista, mutta eivät olleet ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Alihankkijayrityksen toimitusjohtajan katsottiin puolestaan laiminlyöneen työntekijänsä turvallisuuden valvonnan ja riittävän vaarojen arvioinnin. Työntekijä työskenteli ilman työnantajan työnjohtoa, mikä mahdollisti turvallisuuspuutteiden jatkumisen.

Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut kyse ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Putoamisvaaralliseen työhön liittyvät riskit olivat tunnistettavissa ja niihin olisi tullut varautua työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla.

Rakennuttajan nimeämän turvallisuuskoordinaattorin osalta syyte hylättiin. Käräjäoikeus katsoi, että hän oli huolehtinut suunnittelu- ja valmisteluvaiheen turvallisuusvelvoitteista. Asiassa ei myöskään ilmennyt, että hän olisi ollut tietoinen siitä, ettei kattotyöhön ollut suunniteltu putoamissuojausta rakennuttajan turvallisuusasiakirjan edellyttämällä tavalla. 

Havaittu riski edellyttää toimintaa

Työsuojeluosaston juristi Petra Leinonen Lupa- ja valvontavirastosta muistuttaa, että jos työnjohto on etukäteen tunnistanut työturvallisuuteen liittyvän riskin tai vaaratekijän, siihen on puututtava ennen työn aloittamista. Pelkkä riskin tiedostaminen ei riitä – keskeistä on, että riskin tai vaaratekijän edellyttämiin toimenpiteisiin ryhdytään.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 13.5.2026, R 24/1709.

Avainsanat

työsuojelutuomiotyöturvallisuusrikos

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.

Työsuojeluhallinnon verkkopalvelu Tyosuojelu.fi.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto

Uusi hakumenettely helpottaa sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisorien ammattioikeuksien hakemista – Suomi eturintamassa EU:ssa13.5.2026 09:10:14 EEST | Tiedote

Lupa- ja valvontavirasto ottaa kevään 2026 aikana käyttöön EU:n rajat ylittävää tietojenvaihtoa tukevan järjestelmän, Once Only Technical Systemin (OOTS). Uudistus helpottaa EU- tai ETA-valtiossa koulutuksensa suorittaneiden sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisorien ammattioikeuksien hakemista Suomessa. Jatkossa Lupa- ja valvontavirasto voi hakea hakemuksiin liittyvät todistukset suoraan toisesta jäsenmaasta, jos hakija on valinnut niiden toimittamisen tätä kautta, eikä hakijan tarvitse toimittaa niitä itse. Kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia koskeva askel kohti sujuvampaa EU-asiointia.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye