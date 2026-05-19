Putoamistapaturma rakennustyömaalla – kolme tuomittiin työturvallisuusrikoksesta, yksi syyte hylättiin
20.5.2026 14:39:54 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi päätoteuttajan vastaavan työnjohtajan, päätoteuttajan runkotöiden työnjohtajan ja alihankkijayrityksen toimitusjohtajan kunkin kymmenen päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattoria koskeva syyte hylättiin. Käräjäoikeus antoi tuomionsa 13.5.2026.
Tuomio liittyi Vantaalla yhteisellä työmaalla 28.4.2022 sattuneeseen työtapaturmaan, jossa rakennustyöntekijä putosi noin neljän metrin korkeudelta ilmastointikonehuoneen katolta rakennuksen sisätilaan. Työntekijä loukkaantui pudotessaan. Työntekijä oli ollut tekemässä asuinkerrostalon kattotasanteelle rakennetun ilmastointikonehuoneen katon levytystyötä. Katolla ei ollut rakenteellista putoamissuojausta eikä turvavaljaille asianmukaisia kiinnityspisteitä.
Käräjäoikeus katsoi tuomiossaan, että kattotyössä ei ollut huolehdittu riittävästä putoamissuojauksesta. Työssä olisi tullut käyttää ensisijaisesti rakenteellisia suojauksia tai vähintään asianmukaisesti kiinnitettyjä turvavaljaita. Rakennesuunnittelijan suunnitelmissa ei ollut asianmukaisesti huomioitu putoamissuojausta ilmastointihuoneen katon osalta. Käräjäoikeus arvioi, että päätoteuttajan vastaava työnjohtaja ja työnjohtaja olivat tunnistaneet tämän ja putoamisvaaran jo ennen työn aloittamista, mutta eivät olleet ryhtyneet riittäviin toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Alihankkijayrityksen toimitusjohtajan katsottiin puolestaan laiminlyöneen työntekijänsä turvallisuuden valvonnan ja riittävän vaarojen arvioinnin. Työntekijä työskenteli ilman työnantajan työnjohtoa, mikä mahdollisti turvallisuuspuutteiden jatkumisen.
Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut kyse ennalta arvaamattomasta tapahtumasta. Putoamisvaaralliseen työhön liittyvät riskit olivat tunnistettavissa ja niihin olisi tullut varautua työturvallisuusmääräysten edellyttämällä tavalla.
Rakennuttajan nimeämän turvallisuuskoordinaattorin osalta syyte hylättiin. Käräjäoikeus katsoi, että hän oli huolehtinut suunnittelu- ja valmisteluvaiheen turvallisuusvelvoitteista. Asiassa ei myöskään ilmennyt, että hän olisi ollut tietoinen siitä, ettei kattotyöhön ollut suunniteltu putoamissuojausta rakennuttajan turvallisuusasiakirjan edellyttämällä tavalla.
Havaittu riski edellyttää toimintaa
Työsuojeluosaston juristi Petra Leinonen Lupa- ja valvontavirastosta muistuttaa, että jos työnjohto on etukäteen tunnistanut työturvallisuuteen liittyvän riskin tai vaaratekijän, siihen on puututtava ennen työn aloittamista. Pelkkä riskin tiedostaminen ei riitä – keskeistä on, että riskin tai vaaratekijän edellyttämiin toimenpiteisiin ryhdytään.
Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomio 13.5.2026, R 24/1709.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petra LeinonenJuristiLupa- ja valvontavirasto, työsuojeluosastoPuh:029 525 6131etunimi.sukunimi@lvv.fi
Tietoja julkaisijasta
Työsuojeluviranomaisena huolehdimme siitä, että työ Suomessa on terveellistä, turvallista ja reilua. Valvomme työn tekemistä työpaikoilla. Annamme myös ohjausta ja neuvontaa sekä kannustamme työpaikkoja omaehtoiseen, ennaltaehkäisevään työsuojelutyöhön.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Lupa- ja valvontavirasto
Mediakutsu (muistutus): pohjalaismaakuntien alueellinen maanpuolustuskurssi 21.5.19.5.2026 12:19:07 EEST | Kutsu
Alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen on osa Lupa- ja valvontaviraston lakisääteisiä varautumisen alueellisia yhteistyötehtäviä. Maanpuolustuskursseilla edistetään yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta.
Pelastustoimen ympäristövahinkojen torjuntavalmius vaatii vahvistamista useilla alueilla13.5.2026 12:00:00 EEST | Tiedote
Pelastustoimen ympäristövahinkojen torjuntavalmiuden valtakunnallisessa valvonnassa havaittiin, että ympäristövahinkojen torjuntavalmius ei kaikilla pelastuslaitosalueilla täytä alueellisten riskien edellyttämää tasoa.
Uusi hakumenettely helpottaa sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisorien ammattioikeuksien hakemista – Suomi eturintamassa EU:ssa13.5.2026 09:10:14 EEST | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto ottaa kevään 2026 aikana käyttöön EU:n rajat ylittävää tietojenvaihtoa tukevan järjestelmän, Once Only Technical Systemin (OOTS). Uudistus helpottaa EU- tai ETA-valtiossa koulutuksensa suorittaneiden sairaanhoitajien, kätilöiden ja proviisorien ammattioikeuksien hakemista Suomessa. Jatkossa Lupa- ja valvontavirasto voi hakea hakemuksiin liittyvät todistukset suoraan toisesta jäsenmaasta, jos hakija on valinnut niiden toimittamisen tätä kautta, eikä hakijan tarvitse toimittaa niitä itse. Kyseessä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattioikeuksia koskeva askel kohti sujuvampaa EU-asiointia.
Number of workers posted to Finland from abroad decreased in 202511.5.2026 09:28:52 EEST | Tiedote
The number of workers posted to Finland decreased significantly in 2025. The number of posted workers decreased especially in Southwestern Finland and Northern Finland. However, the number increased in Southern, Western and Inland Finland, and Eastern Finland.
Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä laski vuonna 202511.5.2026 09:23:00 EEST | Tiedote
Suomeen lähetettyjen työntekijöiden määrä laski merkittävästi vuonna 2025. Lähetettyjen työntekijöiden määrä laski erityisesti Lounais-Suomessa ja Pohjois-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa, Länsi- ja Sisä-Suomessa ja Itä-Suomessa määrä kasvoi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme