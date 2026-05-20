Suuronnettomuusharjoitus Pietarsaaressa 27.5.
20.5.2026 14:38:27 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää lakisääteisen suuronnettomuusharjoituksen Pietarsaaressa yhdessä UPM-Kymmene Oyj:n ja muiden viranomaisten kanssa keskiviikkona 27.5.2026 klo 9-14. (Luodontie 149)
Harjoituksen aikana UPM-Kymmene Oyj:n alueella ja sen läheisyydessä liikkuu paljon eri viranomaisia ja hälytysajoneuvoja. Sivullisille ei aiheudu vaaraa toiminnasta.
Lisätiedot
- harjoituksen johtaja, palomestari Ville Isomöttönen 040 486 8030 tiistaihin 26.5.2026 klo 16 asti ja uudelleen alkaen keskiviikkona 27.5.2026 klo 15,
- UPM:n toiminnasta harjoituksessa tiedottaa tehtaanjohtaja Tuomas Pääkkölä 050 384 0766.
Yhteyshenkilöt
Kommunikationsenheten - Viestintäyksikkö
Vi betjänar media mån-fre kl. 9–15. Ta kontakt så svarar vi så fort som möjligt. Palvelemme mediaa ma-pe klo 9-15. Ota yhteyttä, niin vastaamme sinulle mahdollisimman pian.
Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.
Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue
Storolycksövning i Jakobstad den 27.520.5.2026 14:39:27 EEST | Pressmeddelande
Österbottens räddningsverk ordnar en lagstadgad storolycksövning i Jakobstad tillsammans med UPM-Kymmene Abp och andra myndigheter onsdag den 27.5.2026 kl. 9-14. (Larsmovägen 149) Under övningen rör sig många olika myndigheter och utryckningsfordon på UPM-Kymmene Abp:s område och i dess närhet. Verksamheten orsakar ingen fara för utomstående Tilläggsinformation övningens ledare, brandmästare Ville Isomöttönen 040 486 8030 fram till tisdagen den 26.5.2026 kl. 16 och igen fr.o.m. onsdagen den 27.5.2026 kl. 15, fabrikschef Tuomas Pääkkölä 050 384 0766 ger information om UPM:s verksamhet under övningen.
Medietips: Sjukvårdens chattmottagningar förbättrade tillgången till servicen20.5.2026 13:40:00 EEST | Pressmeddelande
Chattmottagningarna inom sjukvården förbättrade tillgången till primärvården, men minskade inte avsevärt de fysiska besöken. De minskade dock ärendehanteringen inom annan service, bland annat telefonsamtalen, konsultationerna och vårdbehovsbedömningarna. Totalt sett ökade antalet kontakter inom primärvården.
Mediavinkki: Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat palvelun saatavuutta20.5.2026 13:40:00 EEST | Tiedote
Sairaanhoidon chat-vastaanotot paransivat perusterveydenhuollon saatavuutta, mutta eivät merkittävästi vähentäneet läsnäkäyntejä. Ne kuitenkin vähensivät asiointia muista palveluista, kuten puheluista, konsultaatioista ja hoidon tarpeen arvioinneista. Kokonaisuudessaan perusterveydenhuollon kontaktien määrä kasvoi.
Österbottens välfärdsområde börjar testa för hepatit C med låg tröskel12.5.2026 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Man har inte tidigare genomfört någon systematisk testning eller behandling med låg tröskel inom området, utan vården har varit koncentrerad till den specialiserade sjukvården i Vasa. De snabbtest och den lågtröskelmodell som nu tas i bruk gör tjänsterna mer lättillgängliga.
Pohjanmaan hyvinvointialue käynnistää matalan kynnyksen C-hepatiitin testauksen12.5.2026 08:59:00 EEST | Tiedote
Alueella ei aiemmin ole toteutettu systemaattista matalan kynnyksen testausta tai hoitoa, vaan hoito on ollut keskitettynä Vaasan erikoissairaanhoitoon. Nyt käyttöön otettavat pikatestit ja matalan kynnyksen toimintamalli tuovat palvelut aiempaa helpommin saavutettaviksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme