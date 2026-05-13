Naisten asemaa heikentävä lakimuutos hyväksyttiin – määräaikaisen työsopimuksen voi jatkossa tehdä ilman perustetta vuodeksi
20.5.2026 14:46:01 EEST | STTK ry. | Tiedote
Määräaikaisten työsuhteiden käytön lisääntyessä riski raskaus- ja perhevapaasyrjintään kasvaa. STTK vaatii, että ongelmalliset lakimuutokset korjataan seuraavalla hallituskaudella.
Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen määräaikaisen työsopimuksen tekemisen helpottamisesta – riskeistä piittaamatta.
– Hallituksen oman esityksen mukaan uudistuksella ei tutkimusten perusteella ole työllisyyttä parantavia vaikutuksia. Sen sijaan se lisää työelämän epävarmuutta, pätkätöitä sekä raskaussyrjinnän riskiä ja voi heikentää syntyvyyttä. On selvää, että uudistus on täysin ideologinen ja runnottu voimaan piittaamatta oikeustieteilijöiden ja asiantuntijoiden näkemyksistä, STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi sanoo.
Muutoksen myötä määräaikainen työsopimus voidaan jatkossa sopia ilman perusteltua syytä enintään vuodeksi, jos kyseessä on ensimmäinen sopimus työntekijän ja työnantajan välillä tai jos edellisestä työsopimuksesta osapuolten välillä on kulunut vähintään viisi vuotta. Aiemmin määräaikaisuuteen on pitänyt aina olla perusteltu syy.
– Seuraavan eduskunnan on korjattava lakimuutos, Kirvesniemi vaatii.
Riski raskaus- ja perhevapaasyrjintään kasvaa ja työsuhteiden ketjuttaminen yhä mahdollista
Lakimuutoksen tavoite on madaltaa erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten rekrytointikynnystä. Määräaikaisten työsopimusten sopiminen helpottuu kuitenkin sellaisillakin työpaikoilla, joissa esteitä rekrytoinnille ei ole. Julkisella sektorilla muutos ei lisää työpaikkoja, koska työsopimusten kestolla ei ole vaikutusta tiukkoihin henkilöstöbudjetteihin.
Hallituksen esityksessä arvioidaan, että työnantajat tulevat lakimuutoksen myötä sopimaan osan työsuhteista määräaikaisina vakituisen sijaan. Kun määräaikaisten työsuhteiden käyttö lisääntyy, kasvaa riski raskaus- ja perhevapaasyrjintään.
– Lakimuutos vie työelämän tasa-arvoa täysin väärään suuntaan. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisiä erityisesti nuorilla naisilla. Riskinä on, että raskaana olevien tai perhevapaalle jäävien työsopimuksia jätetään uusimatta vielä aiempaa enemmän, Kirvesniemi sanoo.
Sääntelyyn on tehty parannuksia työsuhteiden ketjuttamisen estämiseksi, mutta käytännössä työsuhteita on edelleen mahdollista ketjuttaa tilanteissa, joissa työnantajalla on tosiasiassa pysyvä työvoiman tarve.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Else-Mai KirvesniemipuheenjohtajaPuh:050 346 0847else-mai.kirvesniemi@sttk.fi
Linkit
Tietoja julkaisijasta
STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 12 jäsenliittoa ja noin 400 000 jäsentä.
Työskentelemme tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja turvallisen työelämän puolesta yhdessä jäsenliittojemme kanssa. Visiomme on oikeudenmukainen työelämä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta STTK ry.
Laki määräaikaisten työsopimusten helpottamiseksi etenee – riskeistä piittaamatta13.5.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Lakimuutos lisää määräaikaisten työsopimusten käyttöä ja heikentää erityisesti naisten asemaa työelämässä.
STTK selvitti: Suomalaisten toimeentulo heikentynyt laajasti – vain harva kokee tilanteensa parantuneen30.4.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisten taloudellinen tilanne on heikentynyt merkittävästi viime vuosina. Toimeentulon heikentyminen johtuu ennen kaikkea arjen kustannusten kasvusta. Naiset kokevat taloudellisen tilanteensa heikentyneen miehiä useammin.
Taas takapakkia tasa-arvolle: Palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanoa viivästytetään23.4.2026 15:14:49 EEST | Tiedote
Suomi jättää noudattamatta palkkaepätasa-arvoa kurovan palkka-avoimuusdirektiivin toimeenpanoaikaa ja rikkoo näin räikeästi sopimusvelvoitteitaan.
STTK: Kehysriihi ei antanut työkaluja kasvuun ja työllisyyteen22.4.2026 22:01:57 EEST | Tiedote
Kehysriihipäätökset varmistavat, että Suomen talous on ongelmissa jatkossakin. Talouden ja työmarkkinoiden luottamus ei palaudu lisäleikkauksilla tai näennäisillä kasvutoimilla.
STTK haluaa kehysriihestä kasvun vauhdittamista: Epäluottamusta ja eriarvoisuutta luovan talouspolitiikan on loputtava13.4.2026 10:43:30 EEST | Tiedote
Kasvun vauhdittaminen edellyttää työllisyyttä ja luottamusta vahvistavia toimia, vahvaa veropohjaa sekä panostuksia osaamiseen ja julkisiin palveluihin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme