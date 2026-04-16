Droonit lentävät kesäkuussa Nokia Arenassa

20.5.2026 15:36:25 EEST | Business Tampere | Kutsu

Kansainvälinen Drone Innovation Hackathon kisataan Tampereella 9.–11. kesäkuuta. Drooniosaajat saapuvat jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä Nokia Arenaan kehittämään, testaamaan ja kilpailemaan. Rahapalkintojen arvo on 10 000 euroa.

Drooniasiantuntija suorittaa hackathoniun tehtävää Nokia Arenassa.
Drooniosaajat kilpailivat viimeksi tammikuussa Nokia Arenassa Tampereella. Tapio Yliaho Business Tampere

Tapahtuma kokoaa 20-30 ennakolta valittavaa tiimiä useasta maasta kilpailemaan drooneilla neljässä kilpailutehtävässä. Todellisuutta vastaavat droonien testausmahdollisuudet ovat rajalliset, joten Drone Innovation Hackathon on alan toimijoille harvinainen mahdollisuus.  

Rahapalkinnot ja suorat yhteydet ostajiin 

Osallistujat kilpailevat neljässä eri tehtävässä. Palkintosumma on 10 000 euroa. Lisäksi yksi tiimi valitaan Tech17-kiihdytysohjelmaan, jossa on mahdollisuus saada 20 000 euron rahoitus, mentorointia ja pääsy testaamaan Ukrainaan.  

Menestyvillä tiimillä on mahdollisuus esitellä ratkaisujaan Suomen puolustusvoimille. Puolustusvoimien ohessa tapahtumaan osallistuu myös muita viranomaisia.   

Hackathonin haasteet lyhyesti 

Haaste-1: Beat the Jammer – Häirinnän voittaminen 

Haasteessa tiimien tehtävänä on suunnitella ja lentää drooneja, jotka  säilyttävät vakauden ja viestintäyhteyden aktiivisen häirintälähettimen vaikutuspiirissä. 

Osallistujat voivat käyttää mitä tahansa radioita, viestintäprotokollaa tai häirinnänestotekniikkaa luotettavan yhteyden säilyttämiseksi drooniinsa. 

Haaste-2: Autonominen valvonta ja pelastus  

Tiimien on saatava drooni lentämään autonominen valvontatehtävä ilman ihmisen ohjausta lennon aikana. Tavoitteena on varmistaa, että drooni pystyy suorittamaan monimutkaisia tehtäviä ja lähettämään tietoa itsenäisesti myös silloin, kun operaattori ei voi lähettää komentoja. 

Haaste-3: FPV 

Haasteessa testataan pilotin taitoa useiden porttien ja muiden esteiden radalla.Tiimien on lennettävä rata mahdollisimman nopeasti ja tarkasti säilyttäen droonin hallinta. 

Haaste-4: Vastadroonihaaste 

Tässä haasteessa tiimien on havaittava ja tunnistettava drooneja sähkömagneettisessa ja sensorisessa ympäristössä, jossa on häirintää, harhauttavia kohteita ja useita drooneja. Tiimien on harhautuksista huolimatta tunnistettava kohdedroonit. Haastetta tuovat lintumaiset kohteet, visuaalinen häirintä, savu, sekä droonien vaihtelevat liikeradat. 

Olennaista on alan yhteistyö

Asiakkuusvastaava Tero Kyckling Business Tampereesta sanoo, että tapahtuma vahvistaa Tampereen seudun asemaa drooni-, turvallisuus- ja kaksikäyttöteknologioiden kehitysympäristönä.  

“Nokia Arenassa järjestettävä hackathon tuo yhteen yrityksiä, kehittäjiä, viranomaisia, tutkijoita ja teknologiaosaajia jo toisen kerran tänä vuonna. Olennaista meille on alan kaikkien toimijoiden aktiivinen innostus ja yhteistyö, olipa kyseessä turvallisuusviranomainen tai paikallinen startup-yrittäjä”.  

Tapahtuman järjestelyihin osallistuu yhteensä 25 suomalaista yritystä, koulutusorganisatioita tai julkisen alan toimijaa. 

Lisätiedot ja ilmoittautumiset hackathoniin tiimeille sunnuntaihin 29.5.2026 mennessä: 
https://ultrahack.org/hackathons/drone-innovation-hackathon-2 

Lisätietoja haasteista madde.kivikangas@ultrahack.org 

Lisätietoja droonialan ajankohtaisista kehitysaskeleista Tampereen seudulla: 
tero.kyckling@businesstampere.com p. 040 5524 355 

Medialla on mahdollisuus seurata kilpailua. Median edustajien tulee ilmoittautua Hackatnhonin https://ultrahack.org/hackathons/drone-innovation-hackathon-2  -sivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta vierailijana tapahtumaan. Medialle ilmoittautumisaikaa on perjantaihin 5.6. klo 12.00 saakka.   

Tampereen kaupunkiseudun droonikehityksestä ja yhteistyöstä medialle vastaa:
tero.kyckling@businesstampere.com p. 040 5524355.

Tero Kyckling Business Tampereesta oli rakentamassa jo tammikuussa järjestettyä hackathonia.
Business Tampere on Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö, jonka tehtävä on edistää investointeja sekä luoda paras ympäristö yritystoiminnalle. Yhtiön toimintaa ohjaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeinostrategia.

Yli 60 kansainvälistä drooniosaajaa kuudesta maasta kilpailee Tampereella Nokia Arenassa 21.-23. tammikuuta15.1.2026 09:51:28 EET | Kutsu

Drone Innovation Hackathonin (21.-23.1.2026) neljää kilpailutehtävää on valittu ratkaisemaan 22 joukkuetta kuudesta maasta. Kaikkiaan noin 60 droonialan osaajaa tiimeissään ratkoo tehtäviä. Järjestävä organisaatio sai 43 hakemusta, joista parhaat valikoituivat mukaan. Kolmipäiväinen hackathon kisaillaan Tampereella Nokia Arenassa 21.-23. tammikuuta.

Drone Innovation Hackathon kokoaa droonien kehittäjät kilpailemaan Nokia Arenaan2.12.2025 12:47:41 EET | Uutinen

Startupit, drooniyritykset ja -ammattilaiset ratkovat 21.–23.1.2026 järjestettävässä tapahtumassa yritysten antamia tehtäviä. Palkintoina on 15 000 euroa, joka jaetaan haasteiden voittajien kesken. Lisäksi menestyjä voi valikoitua 17Techin kiihdytysohjelmaan (17tech.fi) ja saada jopa 40 000 € rahoitusta. Mahdollisuuteen sisältyy droonikehityksen asiantuntijatukea Ukrainassa sekä yhteistyö alan johtavien toimijoiden kanssa.

