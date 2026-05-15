Lohjan kaupunki

Aurlahden kontin kilpailutus on käynnissä

21.5.2026 09:38:37 EEST | Lohjan kaupunki | Tiedote

Jaa

Lohjan kaupungin tilakeskus pyytää tarjouksia Aurlahden rannassa sijaitsevan kontin vuokrauksesta kaudelle 18.6.2026-31.8.2027. Vuokraukseen sisältyy optiokaudet 1 (1.9.2027-31.8.2028) ja 2 (1.9.2028-31.8.2029), joista päätetään erikseen kausi kerrallaan.

Aurlahden vilkas ja vehreä satama sijaitsee Lohjanjärven rannalla aivan Lohjan keskustan kupeessa. Aurlahden ranta-alue on suosittu veneilijöiden keskuudessa, jonka lisäksi sitä käytetään tapahtumapaikkana.

Vuokrattava kontti on kooltaan 15 m². Kontti on lämpöeristetty, pitkällä seinällä on koko seinän mittaiset lasiset liukuovet ja päädyssä kulkuovi. Kontissa on myös sähköliittymä sekä ilmalämpöpumppu. Kontti soveltuu monipuolisesti erilaiseen toimintaan tai palveluja tarjoavaksi tilaksi, joka täydentää ja monipuolistaa Aurlahden palveluvalikoimaa. Kolmena edellisenä kesänä kontti on toiminut kaupungin info-pisteenä, yrittäjävetoisena kahvilana ja viimeksi laitureiden pop up-myymälänä. Kontti ei sovellu tällä hetkellä ruoan valmistustilaksi.

Tarjoukset toimitetaan Cloudia-järjestelmän kautta 26.5.2026 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusaineisto löytyy täältä.

Avainsanat

kilpailutuslohjaaurlahti

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lohjan kaupunki

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye