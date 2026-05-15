Aurlahden kontin kilpailutus on käynnissä

Aurlahden vilkas ja vehreä satama sijaitsee Lohjanjärven rannalla aivan Lohjan keskustan kupeessa. Aurlahden ranta-alue on suosittu veneilijöiden keskuudessa, jonka lisäksi sitä käytetään tapahtumapaikkana.

Vuokrattava kontti on kooltaan 15 m². Kontti on lämpöeristetty, pitkällä seinällä on koko seinän mittaiset lasiset liukuovet ja päädyssä kulkuovi. Kontissa on myös sähköliittymä sekä ilmalämpöpumppu. Kontti soveltuu monipuolisesti erilaiseen toimintaan tai palveluja tarjoavaksi tilaksi, joka täydentää ja monipuolistaa Aurlahden palveluvalikoimaa. Kolmena edellisenä kesänä kontti on toiminut kaupungin info-pisteenä, yrittäjävetoisena kahvilana ja viimeksi laitureiden pop up-myymälänä. Kontti ei sovellu tällä hetkellä ruoan valmistustilaksi.

Tarjoukset toimitetaan Cloudia-järjestelmän kautta 26.5.2026 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusaineisto löytyy täältä.