Kutsu medialle: Suomen Pankin järjestämä Maksufoorumi 27.5.2026

21.5.2026 09:00:00 EEST | Suomen Pankki | Kutsu

Tilaisuuden teemat ovat maksamisen ekosysteemin muutos ja maksupetosten torjunta.

Suomen Pankin vuosittainen Maksufoorumi järjestetään keskiviikkona 27.5.2026 klo 9.00–13.00 Musiikkitalon Paavo-salissa (Mannerheimintie 13a, Helsinki). 

Tilaisuuden avauspuheen pitää Suomen Pankin johtokunnan jäsen Tuomas Välimäki.  

Maksaminen on ollut jo pidempää murroksessa. Miten maksaminen muuttuu kivijalkakaupassa, yritysten taloushallinnossa sekä fintech-kentällä. Kuka maksamisen palveluita jatkossa tarjoaa ja kuka omistaa asiakkaan? Näitä pohdimme tapahtuman ensimmäisessä osassa. 

Tilaisuuden toisessa osassa esittelemme toimialan ja viranomaisten työtä maksupetosten torjunnassa. Maksupetokset ovat yhä kasvussa. Mitä voimme vielä tehdä?

Tarkempi ohjelma ja puheenvuorot on julkaistu Suomen Pankin verkkosivuilla.

Ilmoittaudu tilaisuuteen  viimeistään ma 27.5.2026  täällä. 

Suomen Pankki

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.

