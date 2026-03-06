Viirun ja Pesosen joulu hurmaa loppuvuodesta, keväällä viritetään Hiirenloukku

Viirun ja Pesosen joulu ihastuttaa loppuvuodesta

Koko perheen näytelmä Viirun ja Pesosen joulu saa ensi-iltansa 19.11.2026 Julia-näyttämöllä. Sven Nordqvistin rakastettuihin lastenkirjoihin perustuva näytelmä on lämminhenkinen joulusatu ystävyydestä ja kutkuttavasta joulun odotuksesta. Lempeän parivaljakon seurassa niin pienet kuin suuremmatkin katsojat pääsevät sukeltamaan joulun tunnelmaan.

Lastennäytelmän ohjaa teatterinjohtaja Seppo Välinen ja skenografina toimii Toini Nissinen. Näyttämöllä nähdään Mari Hirvi, Timo Luoma, Milla Kangas ja teatterin uusi kiinnitetty näyttelijä Saara Östman.

Hiirenloukku tuo jännitystä kevääseen

Ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 18.2.2027 saa dekkarikuningatar Agatha Christien jännitysnäytelmä Hiirenloukku. Lontoossa vuonna 1952 ensi-iltansa saanut suljetun tilan murhamysteeri on maailman pisimpään yhtäjaksoisesti esitetty näytelmä.

Dekkariklassikko vie katsojat 1950-luvun Englantiin, keskelle lumimyrskyä. Kun kulkuyhteydet Monkswell Manorin majataloon katkeavat, saman katon alle jäävät majatalon pitäjäpariskunta ja viisi omalaatuista vierasta. Pian käy ilmi, että joku heistä liittyy Lontoossa hiljattain tapahtuneeseen murhaan, ja pian paikalle saapuu nuori etsivä varoittamaan uudesta vaarasta. Valheet, epäilykset ja menneisyyden varjot kietoutuvat kohtalokkaaksi peliksi, jossa kukaan ei ole turvassa.

Näytelmän ohjaajana vierailee Riku Innamaa, puvut suunnittelee Emilia Eriksson ja lavastuksen Toini Nissinen. Näyttämöllä nähdään Milla Kangas, Oiva Nuojua, Juuso Nykänen, Anna Lemmetti-Vieri, Ville Härkönen, Mari Hirvi, Timo Luoma ja Hannes Mikkelsson.

Uutuutena Kapun kulma -konserttisarja

Kapun kulma on uusi konserttisarja, jossa teatterin kapellimestari Sauli Perälä saa vieraakseen vaihtuvan, valtakunnallisesti tunnetun artistin. Illan aikana luvassa on rentoa musisointia ja leppoisaa jutustelua vieraan kanssa.

Lauantaina 21.11.2026 vieraaksi saapuu Samae Koskinen, lauantaina 13.3.2027 Tapio Liinoja ja lauantaina 17.4.2027 Annika Eklund. Konsertit järjestetään teatteriravintola Kulmassa.

Vierailuesityksiä moneen makuun

Syksyn vierailuesitykset alkavat lauantaina 26.9.2026, kun teatteriravintola Kulmaan saapuu 20-vuotisjuhliaan viettävä vaasalaislähtöinen Improvisaatioteatteri Intopiukeet ImproClubillaan. Juhlavuoden erikoisshow tuo Intopiukeiden seuraksi lavalle Juha Lagströmin, Konsta Laakson sekä Improryhmä Supinan, johon kuuluvat muun muassa Salatuista elämistä tutut Monika Lindeman, Sampsa Tuomala, Emma Nopanen ja Juho Orpana. Keskiviikkona 28.10.2026 teatteriravintola Kulmassa nähdään Naurunurkka: Paljastuksia -stand up show ja lavalle astuvat koomikot Johanna Tohni, Helena Pöllänen ja Saana Peltola. Tiistaina 10.11.2026 teatteriravintola Kulmassa nähdään Pentti Järvisen käsikirjoittama ja Ria Katajan ja Minna Kivelän tähdittämä ratkiriemukas teatteriralli Punkkuelämää.

Rakastetun laulajan Marion Rungin 80-vuotisjuhlakonsertti Elämälle kiitos! vierailee Romeo-näyttämöllä perjantaina 13.11.2026 ja juhlistaa laulajan upeaa yli 65-vuotista taiteilijauraa. Maanantaina 16.11.2026 on vuorossa tanssiteos If Shadows Are Weightless, How Come They Are So Heavy? Teoksessa baletti ja jazzpiano kohtaavat, kun Romeo-näyttämölle astuvat tanssijat Atte Kilpinen, Suvi Honkanen ja Minna Tervamäki sekä muusikko Iiro Rantala.

Torstaina 26.11.2026 Suomen drag-viihteen kuninkaalliset, Osku Heiskanen ja Jarkko Valtee, valloittavat Romeo-näyttämön luottotanssijoidensa kanssa, kun vuorossa on Big Bang – Ensimmäinen jäähyväiskiertue. Torstaina 3.12.2026 teatteriravintola Kulmassa nähdään Vysotskij – katkennut laulu, joka on vuodesta 1994 keskeytyksettä esitetty Vladimir Vysotskin tuotannosta rakentuva estradimusiikkiohjelma. Näyttämöllä nähdään Dick Holmström, Jukka Aaltonen, Bert Karlsson ja Ari Hakulinen.

Teatterinjohtaja Seppo Välinen

040 575 5231 | seppo.valinen@vaasa.fi